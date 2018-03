Ko je ubio Davida Dragičevića : Umjesto detaljne istrage, stigmatizacija žrtve

Smrt 21-godišnjeg Davida Dragičevića, uzroci i način na koji je okončan jedan mladi život, još nemaju jasne i precizne odgovore. Odgovori su prvenstveno potrebni Davidovim roditeljima i rodbini, koji od nestanka sina prolaze agoniju. Uz smrt djeteta, što je najstrašnija stvar koja se nekome može desiti, bore se sa traljavim radom institucija, koje ne mogu ili ne žele da istragu sprovedu temeljno i transparentno, ali i stigmatizacijom djeteta.

KOBNA NOĆ

David Dragičević nestao je u noći 17. marta, a njegovo tijelo pronađeno je u rijeci Vrbas kod Kastela 24. marta. Dva dana kasnije, na konferenciji za novinare Darko Ilića, načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet prezentovao je navodno Davidovo kretanje u noći kad je nestao. Ukratko, naveo je da je bio u nekoliko banjalučkih kafića i klubova, potukao se sa tri osobe, onda opljačkao jednu kuću na Laušu, potom pojeo burek u jednoj od pekara i potom se utopio u rječici Crkvena.

„Dosadašnja istraga jasno ukazuje da se u slučaju smrti Davida Dragičevića radi o zadesu. On je vjerovatno pao u rijeku Crkvenu koja je bila nabujala i voda ga je potom odnijela do mjesta gdje je tijelo pronađeno”, rekao je Ilić. On je dodao da je utvrđeno kako Davidova smrt nije posledica kriminalnog djela.

Isti dan je agencija SRNA, koja je pod uticajem vlasti, objavila vijest sa naslovom: „Dragičević se potukao, opljačkao kuću i skočio u rijeku“.

To je uistinu beskrupulozan način da se 21-godišnjak proglasi kriminalcem i da se pokriju sve nedoumice i nejasnoće koje su proizašle iz onoga što su saopštili predstavnici MUP-a RS.

Nema sumnje, Ilićev istup imao je za cilj da se stavi tačka na ovaj slučaj, koji se pokušao prikazati kao nesrećna smrt mladića. U podtekstu cijele priče je tvrdnja da je David navodno bio provalnik i lopov, pa po bolesnoj logici, valjda nije ni zaslužio bolji kraj.

Na konferenciji za novinare pojavio se i patolog Željko Karan, koji je potvrdio da su prije smrti mladiću nanesene povrede tupim predmetom, ali da one nisu uzrokovale smrt, već je ona nastupila utapanjem. Karan nije mogao da kaže da li je pokojni David sam upao u rijeku ili ga je neko gurnuo.

PRAVDA ZA DAVIDA

Roditelji stradalog mladića nisu prihvatili ni policijski izvještaj ni nalaz patologa. Na fejsbuku je pokrenuta grupa „Pravda za Davida“, na čiji poziv građani Banjaluke svako veče u 18 sati izlaze na Trg Krajine da zapale svjeće i podrže roditelje u njihovoj namjeri da saznaju istinu. Ma kakva ona bila.

Roditelji tvrde da im do danas nije saopšteno vrijeme smrti njihovog sina, što bi obdukcijom trebalo da bude utvrđeno. Obdukcija je morala, a to se nije desilo, da da jasan odgovor i na sledeća pitanja – ako je na tijelu nađena bilo kakva povreda, obdukcija će utvrditi da li je tu povredu nanio neko drugi i, ako jeste, čime, na koji način, koliko vremena prije nego što je smrt nastupila i da li je prouzrokovala smrt. Prema Zakonu o sudskoj medicini, vještak (patolog) treba da utvrdi vrijeme smrti, što se u ovom slučaju nije desilo. Po nalogu Ministarstva zdravlja RS ponovljena je obdukcija, a saopšteno je samo da je patolog iz Beograda potvrdio nalaze kolege Karana. Svoju pomoć u istrazi ponudili su i predstavnici FBI.

PITANJA ŽURNALA

Odbijanje porodice da prihvati policijski izvještaj i obdukcioni nalaz o tome kako je njihov sin stradao, kao i sumnje da se iza brda valjaju mnogo gore stvari, koje neko želi zataškati s predumišljajem, u cijeli slučaj uvele su i predsjednika RS Milorada Dodika koji je naložio da se ponovi ekpertiza i da novi tim vodi istragu.

Tu, opet, dolazimo do paradoksa i logičnog pitanja- šta Dodik, kao predsjednik RS, ima sa radom policije u ovom slučaju i zašto on, a ne nadležne institucije, nalažu ko će i kako voditi istragu. Posebno je pitanje zašto se tek danas o ovo slučaju oglasilo banjalučko Okružno tužilaštvo.

Žurnal je glavnom tužiocu Okružnog tužilaštva Banjaluka Želimiru Lepiru postavio sledeća pitanja:

1. Zbog čega Okružno tužilaštvo Banjaluka do sada nije izašlo u javnost ni sa kakvim informacijama o ovom slučaju?

2. Da li Tužilaštvo slučaj vodi pod sumnjom da se radi o ubistvu, zadesnoj smrti ili samoubistvu?

3. Darko Ilić, predstavnik MUP RS, na konferenciji za novinare, održanoj 26. marta, je naveo da u slučaju stradanja Davida Dragičevića nema elemenata krivičnog djela. Da li je to zvaničan stav i Okružnog tužilaštva Banjaluka?

4. Zbog čega postupajući tužilac nije, kako tvrde roditelji stradalog mladića, do sada kontaktirao oca i majku stradalog, te zašto od njih nije tražen laptop stradalog, kao i ostala sredstva koja bi mogla koristiti u istrazi?

Umjesto konkretnih odgovora stiglo je saopštenje za medije u kojem se navodi da je Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka 29. marta dostavljen izvještaj MUP RS o Davidovoj smrti.

“Uz izvještaj su dostavljeni i svi dokazi koji su prikupljeni u toku rasvjetljavanja okolnosti smrti. Postupajući tužilac je i prije dostavljanja predmetnog izvještaja zajedno sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, preduzimao mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti smrti Davida Dragičevića.

Nakon zaprimanja predmetnog izvještaja ovo Tužilaštvo će i dalje raditi na utvrđivanju svih relevantnih činjenica koje se odnose na smrt navedenog lica, a nakon čega će biti donešena tužilačka odluka.O tužilačkoj odluci javnost će biti blagovremeno obavještena“, navedeo je u saopštenju.

Ostaje nejasno, zbog čega se Tužilaštvo do sada nije oglašavalo, zašto njihov predstavnik nije bio na konferenciji za novinare 26. marta sa Darkom Ilićem, što bi bilo logično, i zašto je na tom presu bio patolog, što nije uobičajno.

Bezbroj je pitanja na koja nadležne institucije do sada nisu dale odgovor. Dijelovi slagalice iz kobne noći, kada je nestao David Dragičević, pojavljuju se na društvenim mrežama, od tvrdnji svjedoka, do video snimaka nadzornih kamera.

NOVI DOKAZI

Roditelji, novinari i građani došli su do mnogo novih podataka koji cijelom slučaju daju novi kontekst. Najznačajniji od svih je video snimak na kojem se vidi kako osoba, za koju se pretpostavlja da je nastradali David, ulazi u kuću u naselju Lauš, koju je navodno opljačkao, sasvim normalno, a ne kroz balkonski prozor kako je tvrdio inspektor Ilić. Iz kuće izlazi 50 minuta kasnije, hramljući na jednu nogu.

Prema navodima pojedinih medija, koji tvrde da su pogledali cijeli snimak, poslije Davida u kuću ulaze vlasnik kuće i njegov brat.

Davidov otac tvrdi da je vlasnik kuće ujutro, i prije nego što je prijavljen nestanak mladića, policiji prijavio da je David Dragičević opljačkao njegovu kuću. Davor Dragičević je okupljenima na Trgu Krajine 28. marta rekao da je posjetio vlasnika sporne kuće koji mu je rekao da uopšte ne poznaje njegovog sina!?

Tužilaštvo i policija imaju više nego jasne tragove kojima treba da idu kako bi rasvjetlili Davidovu smrt. Pod uslovom da to zaista i žele i da nemaju namjeru da zataškaju ovaj slučaj.

Ljiljana Kovačević (Žurnal)