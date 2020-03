Ko je doktor Anthony Fauci kojem vjeruje SAD

Ako dr. Anthony Fauci nešto kaže, pametni Amerikanci će poslušati. Dok korona virus remeti svakodnevni život širom svijeta, Fauci, direktor američkog NIH-ovog Nacionalnog instituta za alergijske i zarazne bolesti, postao je pouzdan glas u SAD-u u razdvajanju činjenica od fikcije.

Strah i zbunjenost pred epidemijama nisu novost za Faucija, koji je, u više od 30 godina, upravljao u stanjima borbe protiv side, SARS-a, MERS-a, ebole, pa čak i u iskustvu nacije s bioterorizmom – napadima antraksa.

Faucijevi politički šefovi, od Ronalda Reagana do Donalda Trumpa, dopuštali su mu da objašnjava jer je iskren i razumljiv, i uspijeva prevesti kompleksne medicinske informacije na svakodnevni jezik, a da pritom niti ne pretjeruje niti im umanjuje značaj.

Ovaj vladin vrhunski stručnjak za zarazne bolesti, koji ima 79 godina, i sam je u rizičnoj demografskoj grupi za zarazu korona virusom. Ali on radi bez prestanka i spava svega nekoliko sati. Malo je promukao od sve priče o korona virusu, a provodi sate pričajući na vijestima i u zabavnom programu na televiziji i na internetu.

Pa ipak, njegova životnost prkosi njegovim godinama, a on zasluge pripisuje vježbanju, uključujući trčanje.

Fauci je postao predstavnik kojem se obratila Trumpova administracija jer mu, kako pokazuju ankete, američki građani vjeruju. Ovaj vrhunski naučnik je otvoreno rekao da će se situacija s pandemijom korona virusa pogoršati i kritikovao je federalnu vladu zbog određenih aspekata njenog odgovora.

Djetinjstvo

Fauci je rođen u Brooklynu, u New Yorku, na Badnje veče, 1940. godine, u američkoj porodici italijanskog porijekla. Predsjednik George W. Bush, koji je 2008. dodijelio Fauciju predsjedničku medalju slobode, primijetio je da je još kao dječak on pokazivao karakteristike nezavisnosti: u naselju punom fanova Brooklyn Dodgersa, Fauci je navijao na Yankeeje.

Fauci je postao šef Nacionalnog instituta za alergijske i zarazne bolesti 1984., kada je nacija bila u krizi zbog side. Prisjeća se ogromne frustracije zbog brige za umiruće pacijente u bolnici Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) kojima nije imao šta za ponuditi.

Direktor Nacionalnog instituta za alergijske i zarazne bolesti Anthony Fauci se obraća tokom konferencije za medije u ružičnjaku Bijele kuće Reuters

Nakon nekog vremena, razgovarao je sa tadašnjim načelnikom zdravstvene službe C. Everettom Koopom o tome šta su naučnici učili o sidi, izvršivši utjecaj na Koopov poznati izvještaj iz 1986. koji je obrazovao Amerikance o ovoj bolesti.

Godine 1990. kada su aktivisti za borbu protiv side nahrupili na NIH u znak protesta, za, kako su rekli, vladinu ravnodušnost, Fauci ih je doveo za pregovarački sto. Premotajte unaprijed i on je pomogao da se oblikuje Trumpova inicijativa da se iskorijeni sida u SAD-u.

Iako je karijeru proveo u vladi, Fauci izgleda nije izgubio ljudskost, i to bi moglo dijelom objasniti njegov uspjeh kao komunikatora.

Tokom epidemije ebole 2014. godine, mnogi su Amerikanci paničili kada je medicinsku sestru Amerikanku zarazio pacijent kojeg je njegovala, putnik iz zapadne Afrike. Ebola može uzrokovati smrtonosno krvarenje.

Fauci se suočio s tim strahovima postavljajući lični primjer. Kada je državna bolnica otpustila tu sestru, on ne samo da je rekako kako ona nije zarazna, već ju je i zagrlio da dokaže da nije zabrinut.

Ispraviti Trumpa

Šest godina kasnije, Fauci je opet na prvoj liniji naučničkih nastojanja da se bori protiv pogrešnih informacija i objasni pandemiju korona virusa, čak i kada to znači da se ne slaže s predsjednikom.

Fauci koristi metaforu iz jednog od najbržih sportova da opiše svoju strategiju u vezi ove epidemije. „Kližete ne prema mjestu na kojem je pak, već na onom na kojem će biti“, rekao je on komitetu Zastupničkog doma.

On istovremeno zagovara i suzbijanje da se spriječi širenje virusa, ublažavanje da se provjeri šteta onda kada bude prisutan u zajednici, trenutna nastojanja da se poveća testiranje, i dugoročnu i kratkoročnu nauku da se razviju tretmani i vakcine. On se nada da će dinamičan odgovor dovesti naciju na mjesto na kojem pak završi.

„Situacija je nepredvidiva“, rekao je on. „Testiranje vam sada neće reći koliko ćete imati slučajeva. Reći će vam to kako odgovorite na njega sa suzbijanjem i ublažavanjem.“

Fauci je za vikend rekao za CNN da bi ova pandemija mogla u konačnici usmrtiti između 100.000 i 200.000 ljudi u SAD-u, ukoliko ublažavanje bude neupsješno.

Dr. Anthony Fauci, direktor NIH-ovog Nacionalnog instituta za alergijske i zarazne bolesti i potpredsjednik Mike Pence slušaju dok se američki predsjednik obraća kriznom štabu za korona virus na dnevnom sastanku u Bijeloj kući Reuters

Služeći predsjedniku koji je inicijalno odbacio korona virus uporedivši ga sa sezonskom gripom, jednako je podržan u javnosti. Zadobio je poštovanje i demokratskih i republikanskih zakonodavaca, kao i zvaničnika Trumpove administracije.

Gotovo na praktičan način, Fauci je rekao Kongresu ranije ovog mjeseca da vladin sistem nije dizajniran za masovno testiranje potencijalnih zaraza. „Ne uspjeva, priznajmo“, rekao je on zakonodavcima.

Kada su ga pitali za Trumpove komentare za lijek protiv malarije za koji je rekao da bi mogao „promijeniti tok“ u utrci za lijek protiv korona virusa, Fauci je, stojeći pored predsjednika rekao da nema naučnih podataka koji bi podržali upotrebu ovog lijeka.

„Odgovor je ‘ne'“, Fauci je rekao reporteru kada ga je ovaj upitao je li smatra ovaj lijek obećavajućim.

„Dokazi o kojima govorite…su nepouzdani dokazi“, dodao je on.

Direktor Nacionalnog instituta za alergijske i zarazne bolesti Anthony Fauci govori, a američki predsjednik Donald Trump sluša tokom konferencije za štampu u ružičnjaku Bijele kuće Reuters

„Služio sam šest predsjednika i nikada nisam radio ništa drugo do govorio tačne naučne dokaze i davao preporuke za politike zasnovane na nauci i dokazima“, ranije ovog mjeseca je rekao komitetu Zastupničkog doma.

Faucijeva iskrenost nije spriječila Trumpa da ga pohvali. „Tony radi nevjerovatan posao, radeći prekovremeno“, rekao je Trump ranije ovog mjeseca, dok su kružile glasine da postoji podjela između Faucija i Bijele kuće.

Što se Faucija tiče, on je rekao da iako se ne slaže u nekim stvarima s Bijelom kućom, nema podjele.

„Predsjednik je slušao šta sam ja rekao i šta su drugi ljudi iz kriznog štaba rekli. Kada sam dao preporuke, on ih je prihvatio“, rekao je Fauci za emisiju Morning on the Mall prošle sedmice.

„Ideja da se nas dvojica sukobljavamo nije od pomoći“, dodao je on. „Imamo mnogo veći problem od pokušaja da se istaknu razlike.“

