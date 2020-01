Kako se dodjela Zlatnog globusa pretvorila u noć u kojoj se Hollywood bavi sam sobom (Video)

Strah od Netflixa obilježio je noć u kojoj se Hollywood bavi sam sobom. Svojevrsna uvertira u popularne Oscare, ceremonija dodjele Zlatnih globusa je druga po važnosti noć u Hollywoodu, koja ujedinjuje film i televiziju.

Ove godine obilježila ju je velika pobjeda filmova “1917” i “Once Upon A Time in… Hollywood”, a Netflix je s 34 nominacije pokazao kako streaming servisi postaju ozbiljni filmski igrači. Možda najbolji trenutak cijele ceremonije upriličio je južnokorejski reditelj Joon Bong-ho, narugavši se američkoj dominaciji u filmskoj industriji, čiji je sarkazam pretekao i gorke šale voditelja ceremonije Rickyja Gervaisa.



Zlatni globus (Golden Globe) je američka filmska nagrada koja se dodjeljuje filmskim, a od 1970. godine i televizijskim projektima jednom godišnje za vrijeme formalne večere. Svečanost počinje paradiranjem filmskih radnika crvenim tepihom i pokazivanjem odjevnih kombinacija, što zapravo nema nikakve veze s filmom, ali puni novinske stupce celebrity rubrika pa se često kreiraju liste najbolje i najgore odjevenih zvijezda večeri. Ove godine laureati su se okupili u noći s nedjelje na ponedjeljak po 77. put kako bi promovisali ono najbolje što smo vidjeli na filmu i televiziji u protekloj godini, a u svojim govorima su akcentirali važnost svjesnosti o klimatskim promjenama.



Poznavaoci prilika u Hollywoodu kažu da nije bilo nekih posebnih iznenađenja i da su nagrade završile u pravim rukama. Nagradu za najbolju komediju odnio je Tarantinov “Once Upon a Time in… Hollywood”, nostalgična drama o surovoj holivudskoj tvornici snova. Tarantino je nagrađen za najbolji scenarij, a Brad Pitt kao najbolji sporedni glumac za isti film.



Ricky Gervais, kojem je ovo bilo peto vođenje ceremonije, izašao je na pozornicu i našalio se referirajući se na Netflixove nominacije, od kojih su se čak 4 naslova našla u kategorijama za najbolji film, rekavši: “Ovaj show bi jednostavno mogao biti sveden na to da čestitam Netflixu i kažem mu da je osvojio sve”. Netflix je ove godine imao 34 nominacije, a filmovi “The Irishman”, “The Two Popes”, “The Marriage Story” i “Dolemite Is My Name” natjecali su se u kategorijama najboljeg filma (drama i komedija). Ipak, preskupi “The Irishman“ Martina Scorsesea je ispao najveći gubitnik, jer nije potvrdio nijednu nominaciju. Najboljom dramom proglašen je film o prvom svjetskom ratu “1917”, snimljen u jednom kadru, čiji je reditelj Sam Mendes (sjećamo ga se po izuzetnom naslovu “American Beauty”, a režirao je i filmove o Jamesu Bondu “Skyfall” i “Spectre”), koji je Zlatni globus dobio i za najbolju režiju. Film “1917” je priča koja se dešava na Hindenburškoj liniji i govori o britanskim vojnicima koji treba da spriječe ostatak saboraca da završe u njemačkoj zamci.



Da Hollywood najviše voli da se bavi sam sobom, pa bira filmove i uloge koji opisuju njegove legende, svjedoči i nagrada koja je otišla u ruke Renee Zellweger koja je utjelovila glumicu Judy Garland u filmu “Judy”. Nikoga nije iznenadila nagrada koja je pripala Joaquinu Phoenixu u kategoriji za najboljeg glumca u drami, za ulogu Jokera. Kako Zlatni globusi obično najavljuju ono što će se dešavati na dodjeli nagrada Američke filmske akademije popularnih Oscara gotovo je sigurno (i zasluženo) da će Phoenix ove godine dobiti svog prvog zlatnog kipića.



Posebno zanimljiva kategorija jeste Najbolji film s neengleskog govornog područja, ne samo zato što imamo jednu takvu u BiH, već zato što sjajne filmove iz svih dijelova svijeta, do kojih bismo teško mogli doći da nije članova Hollywood Foreign Press Association, koji ukazuju na izvrsnost u filmskoj industriji, ali i članova Američke filmske akademije koji odlučuju o nominacijama za Oscare.



Najbolji prošlogodišnji film nije “Joker”, već uradak južnokorejskog autora Bong Joon-hoa koji je u nedjelju na Beverly Hillsu izašao na pozornicu i na korejskom jeziku uz pomoć prevoditeljice očitao Amerikancima bukvicu, rekavši da onda kada savladaju prepreku visoku nekoliko centimetara i počnu čitati titlove, tada će shvatiti kako na svijetu postoji mnoštvo odličnih filmova. Njegov naslov “Parasite” je prošle godine osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, a sada i Zlatni globus za strani film i gotovo je sigurno da će dobiti Oscara, kao što je sigurno da smo s Bong Joon-hoom dobili najboljeg azijskog reditelja današnjice.



Iako su mnogi nade polagali na “Jokera”, on je isuviše kontroverzan da zadovolji ukus konzervativnih glasača i drugi je antijunački film u istoriji Zlatnih globusa koji je nominovan u kategoriji najboljeg filma (prvi je bio “Black Panther” 2018.). U kategoriji najboljeg reditelja izostale su “ženske” nominacije, a prvi put je jedna žena samostalno pobijedila u kategoriji najboljeg soundtracka Hildur Guðnadóttir za rad na “Jokeru”. Najbolji animirani film je simpatični “The Missing Link” rađen u tehnici stop animacije. Respektabilan Zlatni globus za životno djelo uručen je Tomu Hanksu.

Poraz vodećih televizijskih kanala

Nagradama u kategorijama posvećenim televizijskim serijama dominirali su streaming servisi, dok su vodeći televizijski kanali doživjeli potpuni fijasko, ostajući čak i bez nominacija. Najboljom dramskom serijom je proglašen naslov “Succession”, HBO-ova priča o disfunkcionalnoj američkoj medijskoj porodici koja je vrlo vjerovatno inspirisana likom i djelom Ruperta Murdocha, a zanimljivo je da su neke od epizoda snimane u Dubrovniku i na Korčuli.



Nominacijama su dominirali “Chernobyl”, “The Crown” i “Unbelievable” (istinita priča o masovnom silovatellju Marcu O'Learyju), dok je “GOT” imao samo samo jednu nominaciju za posljednju sezonu. Očekivano i zasluženo, najboljom dramskom mini serijom je proglašen “Chernobyl2, HBO-va rekonstrukcija nuklearne katastrofe koja se dogodila u Ukrajini ‘86. godine. Russell Crowe je dobio Zlatni globus za nevjerovatnu transformaciju u Rogera Ailesa, osnivača FOX New kanala u seriji “The Loudest Voice”, koji se našao u skandalu u vezi sa zlostavljanjem televizijskih uposlenica. Olivia Colman je očekivano dobila nagradu za ulogu kraljice u Netflixovoj seriji “The Crown”, dok je najboljom komedijom proglašena britanska serija “Fleabag”.



Idućeg ponedjeljka bit će objavljene nominacije za predstojeće Oscare, a da li su Zlatni globusi već otkrili ko će slaviti i pročitati kratke govore u najvažnijoj noći u Hollywoodu, saznat ćemo 10. februara na svečonasti u Dolby teatru u Los Angelesu.

Ines Mrenica (Klix)