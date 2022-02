Kako je Parni valjak prvi “pomirio” zapadnu i istočnu stranu Mostara (Video)

Može li “Parni valjak” nastaviti dalje bez Akija Rahimovskog, kako proživljava odlazak prijatelja i prvog suradnika s kojim je činio okosnicu benda 47 godina te kako teku pripreme za rasprodani koncert u zagrebačkoj Areni u spomen na Akija, samo su neke od tema o kojima je u Pressingu Ilije Jandrića govorio vođa “Parnog valjka” Husein Hasanefendić Hus.

Aki Rahimovski preminuo je 22. siječnja. Aki i Husein Hasanefendić Hus proveli su zajedno 47 godina, od početka “Parnog valjka”.

Hus kaže da se čovjek natjera da prihvati to što ga više nema. “Shrvalo me na sahrani kada su iznijeli lijes… Nije se čuvao, ali nitko nije očekivao da je kraj tako blizu”, rekao je i nastavio: “Svakodnevno radimo probe, postavljamo ciljeve pa nam je lakše. Prva proba bila je iznimno bolna.”

“Da je Aki napisao autobiografiju, bila bi opaka”

“Aki je bio nezaustavljiv, bez kalkulacije. Imamo seriju koncerata, on na prvom da maksimum. Mogao je pjevati iz dana u dan. Da je napisao autobiografiju, bila bi opaka”, rekao je.

Na pitanje kako su opstali tako dugo, Hus kaže da su imali strašnu volju. “Stvarno smo se žrtvovali i to nismo doživljavali kao žrtvu.”

Često su se svađali, no svađe su bile vezane uz glazbu i želju da to što rade bude bolje. “Postava benda slično razmišlja. Nije problem ništa žrtvovati, nije nam teško vježbati svaki dan jer imamo veliku odgovornost prema tome što radimo. Bitno je shvatiti da to što dobiješ od publike se lako prokocka. Nema tih novaca da radiš s ljudima koje ne voliš”, rekao je Husein Hasanefendić Hus.

Istaknuo je da je Aki imao veoma izraženu emociju. “Ja sam hladnije glave. Dodavao je svoju beskrajnu emociju nekim pjesmama. Ukratko, dobro smo funkcionirali”, dodao je.

Kaže da je Rahimovskom pandemija teško pala jer mu je jedina fizička aktivnost bila ona na bina: “Bio je realiziran na bini i onda mu je to netko oduzeo.”

“Ljudi koji nisu na bini vjerojatno ne razumiju, ali zaista osjetiš pozitivnu vibraciju i ljubav, fizičku senzaciju kad izađeš pred publiku”, rekao je vođa Parnog valjka.

Hasanefendić: Nikad se nećemo konačno moći oprostiti od njega

Koncert u čast Akiju bit će u zagrebačkoj Areni.

“Pozvat ćemo neke goste koji će pjevati. Publika će pjevati. Nikad se nećemo konačno moći oprostiti od njega, to je nemoguće.”

Kaže da je nemoguće zamijeniti Akija. “Pa zar itko misli da Stonesi sviraju zbog novaca? Kad otkriješ razlog, tu si zbog toga da sviraš”, govori Hus.

Što će biti nakon koncerta u Areni, ne zna, kaže. Zagrebački koncert je rasprodan, a možda će raditi koncert u pulskoj Areni. “Mene je to zdrmalo na način da sam se počeo vraćati u prošlost, a ne planirati budućnost. Vrlo malo ljudi zna što smo mi sve radili i predstavljali… Uz to što smo imali pjesme koje će ostati, prvi smo svirali na trgu u Mostaru gdje su se vodile glavne bitke, bilo je deset tisuća ljudi i nije bilo ekscesa. Mogao bih niz takvih stvari nabrojati”, naveo je Hus.

(N1)