Kada preuzme dužnost 20. januara : Biden obećava ekonomski oporavak “za sve Amerikance”

“Znam da su teška vremena, ali želim da znate da je pomoć na putu”, rekao je Biden u svom rodnom gradu Wilmingtonu, Delaware, dok je predstavljao svoje ključne ekonomske savjetnike, uključujući bivšu šeficu Federalnih rezervi Janet Yellen kao svoju kandidatkinju za sekretaricu finansija.

Biden je hitno pozvao Kongres, gdje su pregovori o većoj pomoći za ublažavanje posljedica koronavirusa radnicima i poduzećima u zastoju mjesecima, “da donese snažan paket olakšica” u decembru prije nego što novoizabrani zakonodavci preuzmu dužnost u januaru.

Međutim, priznao je da će svaka nova pomoć “vjerojatno biti – u najboljem slučaju – tek početak”, i obećao je iznijeti nove prijedloge potrošnje kad započne svoj četverogodišnji mandat.

K oporavak

S obzirom na to da se u Sjedinjenim Državama svakodnevno bilježe deseci hiljada novih slučajeva koronavirusa, Biden je rekao da je ekonomska sreća za Amerikance nejednaka, dio onoga što ekonomisti nazivaju oporavkom u obliku slova K.

“Za one na vrhu poslovi su se vratili i bogatstvo im raste. Ali za one u sredini i dnu to je klizanje prema dolje. Ostali su razmišljali kako da plate račune i stave hranu na stol”, rekao je Biden.

“Gotovo svaki šesti zakupac kasnio je s plaćanjem stanarine krajem oktobra”, rekao je.

Dodao je da će njegov tim ekonomskih savjetnika “stvoriti oporavak za sve i ponovno pokrenuti ekonomiju”.

Yellen, ukoliko je Senat potvrdi, bila bi prva žena na čelu Ministarstva financija tokom njegove 231-godišnje istorije. Efekete koronavirusa na američku ekonomiju nazvala je “američkom tragedijom” i istakla da je važno hitno djelovati.

Pozvala je na programe koji će istovremeno rješavati rasnu i rodnu nejednakost na radnom mjestu, te učinke pandemije na oslobađanje “neograničenog potencijala” radnika.

Biden je u ponedjeljak imenovao svoje ključne ekonomske zvaničnike, ali je svakog od njih predstavio pojedinačno.

“Ovo je prvorazredni tim koji će nas provesti kroz trenutnu ekonomsku krizu i pomoći nam da obnovimo ekonomiju, koja će biti bolja nego prije”, rekao je Biden.

Osim Yellen, on je imenovao Neera Tanden, trenutnu izvršnu direktoricu progresivnog Centra za američki napredak, liberalne grupe za istraživanje i zagovaranje javnih politika iz Washingtona, za direktoricu Kancelarije za menadžment i budžet (OMB). Ukoliko njena kandidatura bude potvrđena u Senatu, biće prva nebjelkinja na čelu OMB-a.

Neki republikanski senatori već su burno reagovali na nominaciju Tandenove i signalizirali su da bi je mogli blokirati, navodeći da je ona sljedbenik demokrata, koja ih je u prošlosti često napadala.

Biden je takođe za zamjenika Janet Yellen imenovao Adewale (Wally) Adeyema, dugogodišnjeg dužnosnika za ekonomsku politiku i prvog Afroamerikanca koji bi zauzeo drugo rangirano mjesto u Ministarstvu financija.

Novoizabrani predsjednik imenovao je ekonomisticu rada Ceciliju Rouse​, dekanesu Škole za javne i međunarodne poslove na Univerzitetu Princeton, za predsjedavajuću Vijeća ekonomskih savjetnika Bijele kuće. Ona bi bila prva crna osoba i četvrta žena koja bi obavljala ovaj posao.

Biden je dvojicu drugih ekonomista – Jareda Bernsteina i Heather Boushey – imenovao članovima Ekonomskog vijeća.

Nezaposlenost

Oporavljena su mnoga od 22 miliona radnih mjesta koja su izgubljena dok se virus u Sjedinjene države prenosio iz Kine i Evrope. Iako je broj otpuštenih radnika dostizao milione prije nekoliko mjeseci, tokom oktobra i novembra, više od 700.000 novih nezaposlenih radnika svake sedmice podnosilo je zahtjeve za naknadu za nezaposlenost – čak i sada, takva razina nije zabilježena u zapisima koji datiraju iz 1960-ih.

Bidenova najnovija imenovanja podvlače njegova obećanja da će stvoriti vrhunsku službu koja demografski “izgleda poput Amerike”, s brojnim imenovanim ženama i crnim osobama. Bidenove nominacije za čelne pozicije u suprotnosti su sa najvišim zvaničnicima, uglavnom bijelim, dominantnim muškarcima, odlazeće administracije predsjednika Donalda Trumpa

U nedjelju su Biden i novoizabrana potpredsjednica Kamala Harris imenovali ženski komunikacijski tim. Potparolka Bidenove kampanje Kate Bedingfield​, nominovana je za direktoricu komunikacija, a Jen Psaki​ za sekretaricu za medije.

