Jusuf Nurkić donirao 125 tona hrane ugroženima širom BiH!

Humanitarna organizacija Pomozi.ba i tokom pandemije korona virusa je pokazala svoju humanost i pomagala onim najugroženijim skupinama u našem društvu.

Akcije podjele paketa su i dalje u toku, a sada je stigla podrška i od najboljeg bh. košarkaša Jusufa Nurkića.



Popularni Juka je navedenoj organizaciji donirao čak 125 tona hrane, što je uveliko olakšalo njenu misiju, a to je da se dođe do konačne cifre od 500 tona hrane koju će podijeliti tokom ovog mjeseca ljudima u potrebi širom BiH.



“Nurkić je inače neko ko je zadnjih godina u mnogo navrata pomagao razne humanitarne akcije, a svaki put bio je izričit da se ne smije znati da je on donator. Ovaj put uspjeli smo dobiti odobrenje da objavimo njegovu donaciju, prvenstveno sa ciljem da se ponukaju i drugi da pomognu ljudima u potrebi, kojih ih je nažalost svakim danom sve više i više, a pogotovo sada usljed cjelokupne situacije sa korona virusom.



Jusufu se istinski i od srca zahvaljujemo u ime svih onih kojima će ova hrana puno značiti”, poručili su iz Pomozi.ba.

(Kliker.info-SC)