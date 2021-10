Josip Pejaković: Bosna će opstati, samo neće biti onih koji je pokušavaju dovesti u pitanje

Glumački velikan Josip Pejaković (73) opet je vezan za bolesničku postelju..Kako je u ekskluzivnoj ispovijesti za „Avaz“ otkrio, nedavno je doživio težak pad u Sarajevu zbog čega je operiran, kako nam kaže, po 18. put.

– Imao sam havariju, pao sam na ulici i pritom sam povrijedio arkadu i slomio kuk. I to me je ponovo odvelo u nepokretnost. Ali sretne su okolnosti da sam dospio u Opću bolnicu u Sarajevu i profesor doktor Ismet Gavrankapetanović je vrlo vješto reagirao sa svojim timom i operirao je moju nogu. I to je uradio vrlo kvalitetno da sam odmah sljedeći dan osjetio neko poboljšanje, neku nadu da ću se vrlo brzo vratiti u normalne tokove života i što sam ustvari bio i učinio. Gavrankapetanović me spasio. Apsolutno – govori nam Pejaković.

Pojašnjava nam da je pad bio izuzetno težak.

– Radilo se o nesretnom slučaju gdje sam zapeo za ivičnjak trotoara i pao sam na cestu. Bilo je vrlo gadno i za vidjeti i za osjetiti. Bolovi još traju, ali će oni biti sve mani i manji. Pretpostavljam da će to stanje još potrajati i da ću onda dobrom terapijom i dobrim fizijatrijskim radom doći do željenoga cilja – kaže glumac.