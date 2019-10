Jean-Claude Juncker potvrdio : Europska unija i Velika Britanija postigle sporazum o Brexitu

Neposredno pred početak summita EU-a objavljeno je da su Europska unija i Velika Britanija postigle sporazum o Brexitu. To je priopćio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.

“Gdje ima volje postoji i deal”, objavio je Juncker na Twitteru parafrazirajući jednu njemačku izreku. Time su znatno porasli izgledi da istupanje Velike Britanije iz Europske unije bude obavljeno po planu 31.10. ove godine. Juncker je ujedno predsjednicima država i vlada Europske unije, koji se danas sastaju na redovitom summitu, preporučio da prihvate sporazum koji je “fair i uravnotežen”.

I britanski premijer Boris Johnson je pohvalio sporazum kao “veličanstven”. Ipak, sporazum bi morao svladati još jednu, presudnu prepreku: morao bi ga usvojiti britanski parlament. A to je i dalje upitno. Naime, sjevernoirska unionistička stranka DUP protivi se sporazumu, javio je BBC. A sumnjičava je i najveća britanska oporbena stranka, Laburisti.

“Izgleda da je premijer ispregovarao još lošiji sporazum nego (njegova prethodnica) Theresa May”, izjavio je predsjednik Laburističke stranke Jeremy Corbyn. On kaže da bi parlament trebao odbaciti sporazum jer on, po njegovom mišljenju, ugrožava sigurnost hrane, zaštitu okoliša i prava radnika. On i dalje zahtijeva provođenje novog referenduma o Brexitu.

Parlament u Londonu bi u subotu trebao glasovati o novom sporazumu EU-a i Velike Britanije o Brexitu.

(Kliker.info-DW)