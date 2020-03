Jasno upozorenje : Dr. Fauci predviđa milione slučajeva koronavirusa u SAD-u i do 200 000 smrtnih slučajeva ! (VIDEO)

Milioni Amerikanaca će se zaraziti koronavirusom, a 100.000 do 200.000 će umrijeti, upozorio je u nedjelju najveći stručnjak za zarazne bolesti u SAD-u, u vrijeme kada su ljudi u epicentru epidemije New Yorku, New Jerseyu i Connecticutu pozvani da ograniče svoja putovanja kako bi spriječili tu opasnost.

Ovo šokantno predviđanje i upozorenje stiglo je od dr. Anthonyja Faucija, direktora Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti, u CNN -ovoj emisiji ““State of the Union” u nedjelju ujutro i to u vrijeme kada je u Sjedinjenim Američkim Državama bilo oko 125.000 zaraženih i preko 2.200 smrtnih slučajeva, javlja Boston Globe.

Ugledni bostonski list pored Faucijevog upozorenja navodi i činjenicu da su se u SAD pojavili i novi epicentri virusa pojavili u gradovima gradovima poput Detroita, New Orleansa i Chicaga, a što je jpoš gore, čak ni ruralna Amerika nije ostala imuna pošto žarišta virusa izbijaju i u srednjozapadnim gradovima i skijalištima Rocky Mountaina.

Slično upozorenje je prije par dana i od osnivača Microsofta i multimilijadreta Billa Gatesa koji je izrazio svoje mišljenje da SAD čekaju teški dani.

“Dobra je vijest da je Kina napravila ozbiljnu karantinu, rigorozniju nego što će najbolje države SAD-a napraviti. Nakon šest sedmica su se počeli lagano otvarati i broj novih slučajeva je padao. To je veoma dobra vijest. Tako kada pogledamo njihove brojke i naprimjer one u Južnoj Koreji koja je stavila situaciju pod kontrolu, jasno je da SAD čeka težak period. Možemo uvesti karantinu koja će isto trajati od šest do 10 sedmica, ali to se mora dogoditi u cijeloj zemlji. Moramo dramatično povećati nivo testiranja, zatvoriti zemlju i tako ćemo smanjiti broj smrtnih slučajeva prije nego što poraste”, rekao je Gates tokom gostovanja na CNN-u.



