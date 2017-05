Izgubio imovinu vrijednu tri miliona maraka : Pravna borba Dževada Haznadara duža od 20 godina

Više od 20 godina traje pravna borba Dževada Haznadara. Njegova imovina vrijedna oko 3 miliona KM, prepisana je, kako tvrdi, zahvaljući krivotvorenim dokumentima na nekadašnjeg poslovnog partnera Milorada Mihajlovića.

Na čelu Osnovnog suda u Banjaluci tada se nalazio Milan Tegeltija. Istraga protiv njega još nije okončana, iako je krivična prijava podnesena još 2013. godine.

Nakon što je početkom rata Haznadar izbjegao s porodicom u Austriju, nekadašnji poslovni partner iskoristio je situaciju i pokrenuo postupak pred Vanjskotrgovinskom arbitražom tadašnje Jugoslavije, za dug od pola miliona maraka s kamatama sa krivotvorenim dokumentima.

Iako arbitražna odluka nikada nije potvrđena ni u jednom Sudu u BiH, Osnovni sud u Banjaluci kasnije će je iskoristiti za proceduru izvršenja, čime je imovina Haznadara, odnosno njegove firme Domet u cjelosti prepisana Higatu. Na čelu Osnovnog suda u to vrijeme bio je Milan Tegeltija, danas predsjednik VSTV.

Ustavni sud je 2012. godine usvojio apelaciju Dževada Haznadara, ukinuo rješenje Osnovnog suda. Iako je potvrđeno nezakonito postupanje suca Nebojše Pejovića, isti je sudac uz odobrenje Milana Tegeltije donio novo rješenje kojim se utvrđuje prekid spora između Haznadara i Mihajlovića otvaranjem stečaja i likvidacijom firme Domet, Dževada Haznadar.

U međuvremenu advokatski tim Haznadara o svemu obaviještava i Ured disciplinskog tužitelja, no Arben Muretzić donosi odluku da nema elemenata krivične odgovornosti, zanimljivo samo dan uoči imenovanja Milana Tegeltije na čelo VSTV.

Haznadar podnosi krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv svih aktera ovog procesa na čelu sa Tegeltijom, no do danas nema odgovora.Zbog dugotrajnosti postupka reagirao je i Ured ombudsmena, no jedina informacija koja im je potvrđena, istraga je otvorena.

Nezvanično predmet je prije tri godine dobio Dubravko Čampara, iako nam je u telefonskom razgovoru kazao kako mu slučaj uopšte nije poznat.Zbog čega se predmet krije, Haznadar može tek pretpostaviti, od ucjena do različitih interesa, no dodaje da od pravde ni on ni njegova porodica neće odustati, koliko god bude potrebno.

