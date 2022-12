Izetbegović neće da preihvati poraz : Jedino rješenje je triangl SDA-SDP-DF uz prateće manje stranke

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović ukazao je na nužnost političkog savezništva državotvornih snaga u BiH u procesu formiranja vlasti, te kazao kako misli da još uvijek nije kasno za to.

Izetbegović je na pres-konfererenciji prije sesije “Kruga 99”, na kojoj je bio uvodničar upravo o toj temi, izjavio da su posljednji Opći izbori u Bosni i Hercegovini potvrdili da probosanski politički blok, odnosno one političke snage koje u svojim programskim načelima na prvo mjesto stavljaju interese države Bosne i Hercegovine, predstavlja dominantnu političku strukturu u zemlji.

– S druge strane, neracionalni međusobni sukobi i podjele unutar tog bloka stranaka, uglavnom uzrokovani partikularnim interesima ograničenim na raspodjelu pozicija u strukturama vlasti, ali i djelovanjem dijela međunarodne zajednice koja odstupa od vlastitih principa i pogoduje nacionalističkim snagama, i ovaj put predstavljaju glavnu prepreku za ostvarivanje punog potencijala tog političkog bloka – smatra Izetbegović.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje u vezi s formiranjem vlasti, kazao kako misli da je “ovaj spreg SNSD i HDZBiH već ostvario psihološku dominaciju”.

– Mislim da je to potpuno očigledna stvar. Odlasci ‘na noge’ predsjedniku HDZ-a, SNSD-a, pretvaranje da su oni sad postali odjednom puno kooperativniji, da je to neki Dodik kojeg znamo od prije 15 godina. Dakle, zamazivanje i vlastitih očiju i očiju javnosti takvim izjavama. Trpljenje da se multietničke, građanske stranke zovu bošnjačkim strankama, da se zovu muslimanskim strankama, da im se naređuje da DF ne može biti dio koalicije, da oni šute na to, da su zaboravili sve ono što su pričali godinama i što su prebacivali. Recimo, blokade koje je naredila Narodna skupština RS, uopšte nisu spomenute u papirima – kazao je Izetbegović.

On se zapitao “šta znači nećemo pričati o onome u čemu se ne slažemo, ako su te blokade još uvijek na snazi, ako su još uvijek odluke o zaustavljanju BiH na njenom NATO putu na snazi”. Šta znači ćutati o tome?

– Podjela probosanskog bloka na način da u njemu ostane vođa SDP iz kojeg su već otišli neki kadrovi koji se znaju baviti međunarodnim odnosima, koji imaju iskustvo, i koji je okupio oko sebe lokalne stranke, sedam stranaka koje imaju lokalni domet, a sa izbacivanjem iskusnog DF-a i SDA sigurno nije rješenje. I pristanak na takav jedan diktat Dragana Čovića, to ne može ići na dobro. To je čista borba za vlast pod svaku cijenu. Sami sebi i javnosti zamazuju oči, sami sebe lažu, oni koji ulaze na takav način u tu koaliciju – mišljenja je lider SDA.

Uostalom, dodaje on, “ne bi rekao ni da će je napraviti”.

– Mi imamo kontrolni paket. Izbori su završeni prije tri dana, u četvrtak, što direktni, što indirektni. Sad ćemo vidjeti. Blok SDA-DF će imati 13 ili 14 ruku, HDZ ima 14. U čemu je razlika? Mislim da je jedino rješenje triangl SDA-SDP-DF, uz sve prateće manje stranke, koje će ostvariti zaista kapacitet ovih 60 posto ruku u državnom parlamentu i 80 posto ruku u Federaciji BiH – kazao je Izetbegović.

Po njegovim riječima, neki govore da će SDA nešto da blokira.

On kaže da “ništa neće blokirati SDA, SDA će pozvati na ono što je logično, da pobjednici naprave koaliciju”.

– Blokirat će oni koji se eventualno upuste u to da zaista pokušaju pobjedničke, snažne patriotske stranke, izbaciti iz koalicije. Ti će blokirati. Logična je stvar, ono što se dešava u svim zemljama, da se pobjednici sastanu i da pokušaju da se dogovore, a ne ovo što imamo u ovome času na sceni i što, po meni, neće proći – naveo je Izetbegović.

Na novinarsko pitanje da li se iko odazvao pozivu SDA na razgovore o formiranju vlasti u FBiH, te šta je sa DF-om, lider SDA je odgovorio da je razgovarao sa Željkom Komšićem i on ostaje na starim pozicijama.

Upitan da li je bilo razgovora s nekim drugim, Izetbegović kaže da postoje razgovori, ali nisu zvanični.

– Još uvijek je to komuniciranje koje je nezvanično, ali postoji komuniciranje, kao što je postojalo sve vrijeme. Sa strankama Osmorke ili dijelom stranaka iz Osmorke sve vrijeme je postojala komunikacija – kazao je Izetbegović.

