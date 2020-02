Izet Bučo iz Goražda osvojio Oskara s ekipom filma “1917” : Iz BiH je tokom rata otišao poluživ, a sada je vrhunski majstor vizuelnih efekata

Ratna drama “1917” britanskog režisera Sama Mendesa sinoć je na dodjeli Oskara nagrađena najprestižnijim filmskim priznanjem u tri kategorije, za najbolje vizuelne efekte, fotografiju i zvuk. Na vizuelnim efektima filma je radio i Izet Bučo, Goraždanin koji već dugi niz godina u Hollywoodu slovi za majstora svog posla.

U postprodukcijskom dijelu Mendesovog filma Bučo je bio glavni odgovorni za 2D kompozitiranje, a radeći za Moving Picture Company iz Londona.

Radio je 2D kompozitiranje, rotoskoping i vizualne efekte na brojnim blockabasterima kao što su Harry Potter, 300: Rise of an Empire, Maleficent, Robin Hood, X-Men: The Last Stand, Skyfall, Wonder Woman i mnogi drugi.

No, prije nego se razvio u vrhunskog majstora vizuelnih efekata, Bučo je prošao tešku životnu dionicu. 1994. godine teško je ranjen u opkoljenog Goraždu, odakle je evakuisan u Veliku Britaniju.

Stigao je na liječenje u otočku zemlju, pateći od teških tjelesnih povreda koje su bile uzrokovane padom granate. Doktori nisu vjerovali da će preživjeti, ali se Bučo se poslije silnih operacija uspio oporaviti. Poslije upisuje Mulitmedia grafički fakultet i polako ali sigurno započinje svoju uspješnu karijeru u filmskim postprodukcijama.

Čestitke na velikom upsjehu!

(Kliker.info-Moja BiH)