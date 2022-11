Izborna groznica trese SAD: Gdje vrije i ko će presuditi izbore?

Koga Amerikanci danas biraju?

Entuzijazam demokratske baze birača opao je posvuda – među mladima, crnim glasačima, Latinoamerikancima – s iznimkom visokoobrazovanih bjelkinja, a one navode pobačaj kao glavno pitanje. Pobačaj je u fokusu i glasača iz generacije Z te milenijalaca, no oni su najmanje zainteresirani za izlazak na birališta. To nije netipično za ‘međuizbore’, ali jaz između starijih i mlađih birača u anketi je iznimno velik, a demokratima je vjerojatno potreban odaziv mladih birača od oko 30 posto. Crni glasači bit će ključni u tijesnim utrkama za Senat, poput Pennsylvanije, Georgije i Sjeverne Karoline, dok će Latinoamerikanci biti ključni u Nevadi, kao i glasači azijskog porijekla, te u Arizoni. Te skupine navode inflaciju i troškove života kao svoju najveću brigu, navodi NPR.

Do ponedjeljka poslijepodne glasalo je više od 42 milijuna Amerikanaca, poslavši glasačke listiće poštom ili odlazeći u centre za rano glasanje. Značajan broj birača i dalje preferira glasanje uoči izbornog dana, kao i 2020. godine, u jeku pandemije covida. Do sada je glasalo oko 43 posto demokratskih birača i 34 posto republikanskih, a preostalih 23 posto je bez stranačke pripadnosti.

U slučaju pobjede demokrata Biden bi mogao nastaviti borbu protiv klimatskih promjena, proširiti vladine zdravstvene programe, zaštititi pravo na pobačaj i pooštriti kontrolu oružja. Ako republikanci preuzmu kontrolu nad bilo kojim domom, moći će to zaustaviti. Također, moći će kontrolirati istražne odbore pa se očekuje i da će okončati istragu o napadu na Kongres 6. siječnja 2021. Mogli bi pokrenuti nove istrage, primjerice o kineskom poslovanju sina Joea Bidena ili iznenadnom povlačenju američkih trupa iz Afganistana, piše BBC. Bidenu bi bilo teže izvršiti nova imenovanja, uključujući ona u Vrhovni sud SAD-a. Republikanska dominacija ugrozila bi i Bidenovu vanjsku politiku, osobito pomoć Ukrajini. Zauzvrat, on bi mogao blokirati konzervativne zakone o pobačaju, imigraciji i porezima. Ukratko, izazvalo bi to zastoj do sljedećih izbora.

Što je u fokusu birača?