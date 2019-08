Ivana Marić: Dirljiva je ta briga i suosjećanje Izetbegovića prema Dodiku

“Dolazak novog ambasadora Amerike u BiH kao da je označio novu fazu u odnosima Amerike prema Bosni i Hercegovini. To se odmah vidjelo po otvorenim kritikama upućenim pravosuđu, kao najslabijoj karici bh. društva, koje zajedno sa korumpiranim političarima svjesno koče napredak Bosne i Hercegovine”, kaže na početku razgovora za Vijesti.ba Ivana Marić.

Ona dodaje kako je Evropska unija u zadnje vrijeme suočena sa brojnim sopstvenim izazovima poput izbora za EU parlament, Brexita, migrantske krize i sl. tako da je njihov interes za aktivnije uplitanje u bh. politiku popustio.

“Razlika pristupa ove dvije strane se najbolje primijetila na njihovim reakcijama na Sporazum o formiranju vlasti kojeg su potpisali Dodik, Čović i Izetbegović. Dok je EU diplomatama sve bilo jasno i dok su se nadmetali ko će bolje pohvaliti ovaj „značajan uspjeh“ sa američke strane se primijetila skepsa jer iz teksta sporazuma nije bilo jasno šta su potpisnici uopće dogovorili posebno po pitanju NATO puta Bosne i Hercegovine”, kaže ona.

Marić napominje da, iako su upravo SNSD političari poduzeli prve korake BiH prema NATO savezu, njihova politika se transformirala zajedno sa transformacijom Dodika od umjerenog političara do radikala.

“Zbog toga smatram da Dodik nema ništa protiv daljnjeg napretka BiH prema NATO savezu ali je posljednjih godina dobio mnogo političkih poena upravo na priči o NATO-u koji je bombardovao Srbe tako da sad ni sam ne zna kako biračima da objasni da NATO više nije neprijatelj. Sa druge strane imamo SDA koju u „bošnjačkoj reprezentaciji“ naspram druge dvije reprezentacije predvođene HDZ-om i SNSD-om podržava i DF. Oni su, nasuprot Dodiku političke poene skupljali na priči o neophodnosti NATO puta tako da sada ne mogu tako jednostavno odustati od toga”, smatra naša sagovornica.

Marić ističe da je i kod Dodika i kod Izetbegovića primjetna želja da pronađu kompromis ali su u svojim ranijim istupima po pitanju ANP-a bili kategorični u kontradiktornim i isključivim stavovima, tako da je nemoguće pronaći rješenje u kojem će svi ispasti pobjednici.

“Dodik bi pristao na slanje ANP-a čak bi mogao i birače uvjeriti da je to dobro za njih, međutim problem mu predstavlja opozicija koja ga svakodnevno podsjeća na ono što je svih ovih godina govorio protiv NATO-a. Izetbegović je spreman da Dodiku izađe u susret koliko god je to moguće i zbog toga nudi „redukovani“ ANP namjerno zaboravljajući da sve da BiH u NATO pošalje i dvije rečenice u ANP-u to će i daje značiti aktivaciju MAP-a i napredovanje BiH ka NATO savezu. Tako smo došli do toga da Izetbegović kritikuje opozciju što napadaju Dodika i nazivaju ga izdajicom kao i do toga da Izetbegović javnosti objašnjava da je Dodika naljutio Palmerov intervju. Dirljiva je ta briga i suosjećanje Izetbegovića prema Dodiku sa kojim je razmijenio nepregledan niz međusobnih uvreda, uvjetovanja i prijetnji. Obje strane su upale u rupu koju su sami iskopali i sada ne znaju kako iz nje da se izvuku”, kaže Marić.

Ova analitičarka dodaje da je za Izetbegovića i Čovića situacija malo povoljnija jer su oni dio Vijeća ministara od prethodnih izbora, ali je Dodiku jako važno da što prije smijeni sve predstavnike opozicije na nivou Bosne i Hercegovine.

“Dodik se zbog toga našao ne samo između dvije vatre već između nekoliko vatri. Želi ugoditi Specijalnom predstavniku EU u BiH, nesuđenom premijeru Tegeltiji koji skoro godinu dana čeka na imenovanje, kao i čitavom nizu drugih SNSD funkcionera koji željno očekuju imenovanja na državne funkcije, želi se dodvoriti i Trumpu, kojem ne zaboravlja čestitati rođendan i američkoj administraciji ne bi li ga skinuli sa „crne liste“, Vučiću kojeg je očito razljutio potpisivanjem sporazuma u kojem se spominje NATO što se može naslutiti po njegovom šturom komentaru i suzdržanom stavu i na sve to mora se boriti protiv opozicije koja ga sve više tjera u ćošak”, kaže Marić.

Ona ističe kako ovo nije prvi put da se bh. političari nalaze u naizgled bezizlaznoj situaciji i sigurno će se i ovaj put izvući ali će im račun za to doći već na narednim izborima.

“Jedan od načina izlaska iz ove krize je da Komšić i Džaferović u Predsjedništvu BiH preglasaju Dodika po pitanju slanja ANP-a, a da on ne povuće pitanje vitalnog nacionalnog interesa u zamjenu za izbor njegovog kadra za mandatara Vijeća ministara BiH”, zaključila je Ivana Marić.