Istorijska misija : NASA-ina sonda uspješno sletjela na Mars (Video)

NASA-ina bespilotna letjelica InSight je sigurno sletjela na Mars kako bi započela svoju dvogodišnju misiju kao prvi ljudski objekt dizajniran da istraži duboku unutrašnjost tog planeta.

Odmah nakon slijetanja, NASA je objavila tvit na Twitter profilu sonde InSight. “Osjećam te, Mars – i uskoro ću ti poznavati srce. S ovim sigurnim slijetanjem, tu sam. Doma sam”, napisali su.

Odmah po slijetanju InSight je snimio i prvu fotografiju s Marsa te je poslao u središnjicu NASA-e. Fotografija prikazuje zagonetan pogled na planet, dok se u daljini vidi horizont. Također se vidi i dio sonde i nakupina čestica prašine koje su se skupile na poklopcu iznad kamere.

Inženjeri u laboratoriju JPL u blizini Los Angelesa objavili su da uspješno slijetanje potvrđuju signali poslani Zemlji s jednog od dva minijaturna satelita koji su lansirani uz InSight i koji su letjeli pored Marsa na koji je letjelica stigla oko 21 sat.

Članovi nadzornog tima misije odahnuli su i s oduševljenjem primili podatke koji su pokazali da je letjelica preživjela opasno spuštanje na površinu Marsa.

Time je završilo putovanje od Zemlje koje je trajalo šest mjeseci i bilo dugo 548 milijuna kilometara, nakon lansiranja u svibnju iz Kalifornije.

Na Marsu će provesti 24 mjeseca

InSight nosi instrumente koji detektiraju temperature planeta i seizmičke pojave koje se zasad nisu mjerile nigdje osim na Zemlji. Letjelica je u tanku atmosferu Marsa ušla brzinom od 19.795 kilometara na sat.

Potom su 123 kilometara dugo slijetanje usporili atmosfera, divovski padobran i rakete. Sedam minuta poslije tronožna letjelica nježno je sletjela u središte puste ravnice poznate kao Elysium Planitia koja se nalazi u blizini Marsovog ekvatora.

InSight će provesti na Marsu 24 mjeseca, što je približno jednoj marsovskoj godini, bilježeći seizmičke i temperaturne podatke kako bi rasvijetlio misterije o Marsovu postanku, što bi potom moglo razjasniti i podrijetlo Zemlje i drugih čvrstih planeta u unutarnjem krugu Sunčevog sustava.

Uspješno manje od polovice misija na Mars

Manje od polovice misija na Mars je uspješno. Razne svemirske agencije poslale su 44 robotizirane sonde na Crveni planet, ali ih se samo 18 uspjelo probiti do Marsa.

Sonda InSight podsjeća na Mjesečev lander iz misije Apollo te ima tri noge koje drže tijelo sonde.

Za razliku od rovera Curiosity koji je 2012. godine uspješno sletio u krater Gale na Marsu, sonda InSight bit će nepokretna. Bit će pozicionirana na samo jednom mjestu i glavni fokus će joj biti dubinska i detaljna analiza tla, piše CNN.

No, to nije jedina razlika. Sonda će moći bušiti mnogo dublje od Curiosity rovera, čak do 5 metara u dubinu.

Što će sve sonda istraživati i koji je njen značaj

Prema BBC-ju, InSight će pokušati odgovoriti na tri osnovna pitanja: koji je sastav tla, kolika je temperatura u unutrašnjosti Marsa i kako točno Mars tetura tj. oscilira oko svoje osi.

Tako će mjeriti seizmičku aktivnost tj. osluškivati potrese na Crvenom planetu. Prikupljeni podaci će nam reći kako su posloženi slojevi tla i od čega se sastoje.

Osim što će mjeriti teturanje Marsa oko svoje osi pomoću radio valova, sonda InSight će pokušati saznati koliko je vruće u unutrašnjosti Marsa. Možda se mnogima ta informacija ne čini toliko važna, ali ona je izuzetno bitna za razumijevanje procesa nastanka planeta Marsa, ali i Zemlje. Sonda InSight bi nam tako mogla pružiti vrijedne informacije i o Zemlji, o tome zašto i kako se planet pun lave, kakva je Zemlja bila, pretvorio u planet pogodan za život.

Također, sonda će istražiti je li na Marsu dovoljno toplo da ispod površine ima tekuće vode i je li jezgra Marsa tekuća ili kruta.