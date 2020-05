Irma Baralija : Bh. vlastima pandemija došla kao savršen izgovor i za pitanje Mostara

Nažalost, sad već je izvjesno da seizbori u Mostaru neće održati u oktobru , kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Irma Baralija, Mostarka koja je 2018. godine podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu.

Krajem oktobra 2019. godine, Sud je presudio u njenu korist i naložio Parlamentarnoj skupštini BiH da u roku od šest mjeseci, stvori potrebne zakonske uslove i omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Posljednji izbori u tom gradu su održani 2008. godine.

RSE: Koja su Vaša očekivanja, kada su izbori u Mostaru u pitanju?

Baralija: Vidjeli smo, nažalost, da se Parlament BiH nije sastajao, ni čak u ovim vanrednim okolnostima, da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru.

Ali, takođe je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud BiH u augustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje, koje će onda CIK (Centralna izborna komisija BiH) sprovesti i da će se izbori desiti. To smo već i predviđali.

RSE: Da li je jedini razlog, prema Vašoj ocjeni, pandemija COVID-19, zbog kojeg Parlament BiH nije zasjedao?

Baralija: Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore o Mostaru, nego čak svjedoci smo i ove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji.

Rekla bih da se, čini mi se, vlastima u BiH svidio način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u BiH.

RSE: Često se može čuti od zvaničnika da su opredijeljeni za integraciju u EU. Kako komentirate razliku između ovih deklarativnih riječi i onoga što zaista se dešava u praksi?

Baralija: Meni je bilo zanimljivo da je gospodin (šef Delegacije EU, Johann) Sattler u posjeti gospodinu (predsjedniku HDZ-a BiH, Draganu) Čoviću ovdje u Mostaru, čini mi se izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka, vezano za evropske integracije.

Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka, više šampioni u predstavljanju sebe kao nekog ko želi evropske integracije i kao nekog ko zaista radi na tom putu.

Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako ne bismo postali članica EU. Jer, jednom kada se to desi, onda se stvari – koje se dešavaju, evo i u posljednje vrijeme, silne afere,posljednja afera o respiratorima , poljoprivrednim gazdinstvima koja se vežu za maline, ne bi moglo desiti u Evropskoj uniji. Tako da oni će, nažalost, razvlačiti i odgađati taj proces integracije, zato što njima nije u interesu da mi jednom budemo članica EU.

RSE: Šta je zapravo problem, prema Vašem mišljenju, u Mostaru, pa već 12 godina nema izbora?

Baralija: Po meni, suština problema je ta da su određeni politički krugovi već evo 12 godina uvukli se u razne, mračne, da ne kažem, kriminalne radnje i sada je njima cilj, ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru.

Jer, kada imate tako jedan dug period bez ikakve kontrole, s obzirom da nije bilo Gradskog vijeća, onda gradonačelnik, koji je bio jedini koji je upravljao ovim gradom, zajedno sa par ljudi iz Gradske uprave, su donosili razne odluke. Sjetimo se samo pitanja mostarskih kolektora, ogromnog i jako značajnog projekta za ovaj grad, koji se nikad nije desio.

Dakle, on je trebao da se realizuje prije čini mi se godinu i po. Mi danas niti imamo novca, vjerovatno već vraćamo kredit, nismo ni sigurni, pošto se djelimično za taj projekat uzeo kredit od Svjetske banke, pored silnih donacija koje su stigle, pa evo i od Švedske i od raznih drugih zemalja, mi danas niti znamo šta se desilo s tim novcem niti imamo kolektora.

Dakle, to je samo jedan u nizu primjera šta se sve dešavalo u ovom gradu u toku 12 godina i zašto niko nije do sada odgovarao.

RSE: Dvije vodeće stranke, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica se ne mogu dogovoriti na koji način trebaju izgledati izborna pravila za Mostar. U javnosti vrlo često izjavljuju da može doći do mogućeg preglasavanja jednih nad drugima i da je to glavni ‘kamen spoticanja’. Kako to komentarišete?

Baralija: Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi. Jer, dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu, kao: ‘Hajde, dobro, nek’ ne puca, sve je ok, nekako ćemo preživjeti!’ i slično.

Međutim, u međuvremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se, čak, i ne sjećaju niti rata niti one postratne situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. I kad kažem normalnom gradu, to onda podrazumijeva neke osnovne stvari, infrastrukturne, koje poput ovih kolektora, poput rupa na putu, poput deponije Uborak, dakle, žele da žive u čistom gradu, prije svega, a to ne mogu na ovaj način kako se radilo do sada.

Mirsad Behram (RSE)