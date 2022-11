Imam i sveštenik iz Mostara igraju za isti tim : ”Naša djeca igraju zajedno, mi igramo zajedno. Nije to suživot, to je život!”

“To je sasvim normalna, prirodna pojava. Vidimo to u svijetu, vidimo to i kod nas, da ljudi različitih nacionalnosti, vjera, skupa igraju, treniraju, imaju svoj cilj i idu ka tom cilju. Tako isto mi ovdje imamo svoj cilj. Dakle, imamo i vjersku podlogu za tako nešto, bez obzira o kojoj vjeri se radi, da li je to pravoslavlje, katoličanstvo, islam, dakle ove monoteističke religije”, kaže imam Vila.