IGK : Kanada ispoljava senzibilitet i pijetet prema žrtvama genocida u Srebrenici

Kanada na poseban, veličanstven i dostojanstven način ispoljava senzibilitet i pijetet prema žrtvama genocida u Srebrenici, ističe u saoipštenju za javnost Institut za istraživanje genocida Kanada .

Povodom 24. godišnjice od genocida u Srebrenici gradonačelnici kanadskih gradova: Toronto, Hamilton, Windsor i Saskatoon su proklamacijama proglasili 11. juli Danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Ovim proklamacijama pokazuje se ljudsko dostojantvo i solidarnost sa žrtvama genocida u Srebrenici i BiH. Proklamacije su još jedan u nizu velikih doprinos istini o agresiji na RBiH i genocida nad Bošnjacima i doprinos pravdi za žrtve tih zločina. One pomaže institucijama za izučavanje lekcija u vezi genocida u Srebrenici, a političkim, pravnim i institucijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda daju smjernice za akciju za spriječavanje genocida. Proklamacije potvrđuju odlučnost gradova Kanade u očuvanju i jačanju nezavisnosti, državnosti, državno pravnog subjektiviteta i teritorijalne cjelovitosti države BiH.



Cvijet Srebrenice, simbol sjećanja na genocid je instaliran u kanadskim gradovima Windsor i Toronto. Instalisani Cvijet Srebrenice je simbol kulture sjećanja da se najveća stradanja ljudi u Evropi nakon drugog svjetskog rata nikada ne zaborave. Cvijet je simbol borbe protiv genocida, masovnih stradanja ljudi, negatora genocida i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Instalacijom Cvijeta Srebrenice takođe odajemo priznanje državi Kanadi koja je tako mnogo učinila na planu kulture sjećanja na genocid u Srebrenici i BiH.

Na panou ispred Skupštine grada Hamiltona, odlukom gradonačelnika Freda Eisenbergera je napisano: “11 juli Dan sjećanja na Srebrenički genocid u Hamiltonu. Odajemo počast žrtvama genocida u Srebrenici”. U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici odlukom gradonačelnika na jarbol ispred zgrade Skupštine grada Hamiltona je podignuta bosanska zastava. Istovremeno veliki simbol grada Hamiltona je u bijeloj i zelenoj boji, simbolišući Cvijet Srebrenice.



Sponzor obe rezolucije o genocidu u Srebrenici, sponzor peticije za krivično sankcionisanje negatora genocida, sponzor Svjetskog dana bijelih traka u Kanadi, član Kluba prijatelja BiH u kanadskom parlamentu, Brian Masse povodom 24. godišnjice od genocida u Srebrenici izdao je saopćenje u kojem se, između ostalog, navodi:

“Prošlo je 24 godine od kada je počinjen genocid u Srebrenici, gdje je više od 8.000 bošnjačkih žrtava izgubilo živote. Godišnjica ovog strašnog događaj obilježava se svake godine 11. jula u Kanadi. Tog kobnog dana 1995. godine vojne i paravojne snage bosanskih Srba, na čelu sa ratnim zločincem generalom Ratkom Mladićem ubile su više od 8.000 Bošnjaka, muškaraca, dječaka i staraca koji su nakon pada Srebrenice tražili sigurnost u regionu. Takođe, dodatnih 25.000 Srebreničana prisilno su deportovani u enklavu koja je bila pod zaštitom UN-a. Taj genocid je od strane Evropskog pS2 – arlamenta imenovan kao jedna od “najvećih ratnih zločina u Evropi poslije Drugog svjetskog rata”. Nakon moga odlaska u Srebrenicu i susreta sa majkama Srebrenice, lokalnim vođama i mnogim drugima ljudima u BiH, još više ću se boriti za istinu o genocidu u Srebrenici. Srebreničanima i hiljadama kanadskih Bošnjaka, žrtvama genocida odajem počast i sjećam se žrtava, uz obečanje da ću nastaviti borbu da se takav zločin više nikada ne ponovi”.



Na dan 11. juli u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipegu se održava posebna komemoracija sjećanja na genocid u Srebrenici.



U organizaciji kanadskih bošnjačkih islamskih centara u Torontu na dan 11. jula biće održan prigodan vjerski program.

Ovogodišnje kanadsko sjećanje na genocid u Srebrenici završava se u Windsoru u subotu 13. jula ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori.

Dr. Emir Ramić, direktor IGK zahvaljujući se Kanadi za kontinuranu podršku državi BiH i kulturi sjećanja je između ostalog rekao:

“Ljudska civilizacija je teško upamtila i zabilježila takvu vrstu zločina kakav je genocid u Srebrenici. Institut za istraživanje genocida Kanada je predočio kanadskoj javnosti mnoge podatke i činjenice koje dosad nisu zabilježene o tom genocidu. Ne smijemo zaboraviti genocid. Kanađani koji nisu prošli kroz genocid čuli su i naučili šta je bilo. Pozvali smo mlade u Kanadi i širom dijaspore da se ne boje borbe za istinu i pravdu. Kontinuirano insistiramo da priznavanje genocida nije stvar izbora, to je civilizacijska vrijednost. Našli smo prostor u kanadskom Kulturnom mozaiku da istina prodre. Pristalice ideologije negiranja genocida i dehumanizacije žrtava su prisutni u Kanadi. To nas nije obeshrabrilo. Jer genocid u Srebrenici i BiH je izvršen. To je društvena, historijska i naučna istina. Naša poruka negatorima genocida: Ako želite suživot, pogledajte istini i pravdi u oči. Sljedbenicima antibosanske koalicije poručujemo: Ako se ne možete pomiriti sa prošlošću, kako će te onda govoriti o budućnosti.

Oni koji negiraju genocid koji je utvrđen na međunarodnim sudovima su spremni to počiniti opet. Negacija genocida je napad na istinu i pamćenje. Pamtimo prošlost i pazimo na budućnost. Upozoravamo buduće generacije da je borba za kulturu sjećanja univerzalna. U toj borbi znanje i obrazovanje imaju krucijalnu ulogu. Prihvatanje prošlosti prvi je korak za bolju budućnost. Mi nikada ne smijemo zaboraviti. Naš zadatak je da razumijemo prošlost, da osiguramo dokaze i činjenice za buduće generacije kako bi spriječili poricanje genocida i trijumfalizam zločinaca. Institut za istraživanje genocida Kanada uči mlade generacije o kulturi sjećanja.

Zločini ne smiju biti tabu tema, zločinci ne smiju biti heroji, genocid se nesmije negirati, negatori genocida moraju biti krivično sankcionisani. To je moto našeg rada. Mi ćemo i dalje raditi na kulturi sjećanja, kontinuirano ćemo podsjećati na potrebu za istinom i pravdom. Jer to je najbolji put da dođemo do stvarnog mira, sigurnosti i bolje budućnosti”.

IGK nastavlja ispunjavati civilizacijsku i ljudsku dužnost čuvanja sjećanja na najveći zločin poslije Holokausta u Evropi, genocid u Srebrenici. Pravda je spora ali i neupitna. Nećemo izgubiti nadu u pravdu i nikada nećemo posustati u borbi da se ona ispuni. Neka to znaju kako oni koji rade zajedno sa IGK za istinu i pravdu, ali i oni koji ponižavaju istinu i pravdi i pokušavaju umaći od odgovornosti.