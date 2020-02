Hrvatski naučnik svjetskog glasa o koronavirusu : Proširila se prevelika panika, najveći broj zaraženih ima benigne simptome i često prođu neopaženi

Poznati naučnik iz Hrvatske, prof. dr. sc. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu dao je niz savjeta o tome što činiti kod pojave koronavirusa.

1. Pratiti savjete zdravstvenog sustava što uključuje epidemiološko praćenje, prijavu simptoma, brzu identifikaciju i potvrdu osoba zaraženih virusima, te njihovu pravilnu izolaciju. To uključuje i detaljnu pravilnu obradu osoba s kojima su bili u kontaktu. Na taj način lokalno će se ograničiti nepredviđeno širenje COVID-19.

2. Održavati pravilnu higijenu, pranje ruku, izbjegavanje mjesta okupljanja velikog broja ljudi gdje se virusi šire, održavati zdravstveno stanje kroničnih bolesnika dijabetes, tumori, imunološke bolesti, smanjiti pušenje itd.

3. COVID-19 nije toliko puno smrtonosniji nego i virusi gripe koje imamo svake godine i od koje umire i preko 60 tisuća osoba godišnje. No širi se dosta brzo i potreban je adekvatan odgovor zdravstvenog sustava. Najugroženije su osobe starije od 60 godine i kronični bolesnici. Za njih je potrebna posebna pažnja.

4. Pravilno i činjenično informiranje javnost bez bombastičnih naslova – važno je da javnost bude pravilno informirana o načinu širenja i opasnostima te da dobije instrukcije o poduzetim mjerama.

5. Potrebna je kultura pomoći i suosjećanja društva a ne stigmatiziranja oboljelih. Medijska histerija stigmatiziranja pojedinaca može dovesti do prikrivanja, bržeg širenja, nasilnih napada i nepotrebnih opasnosti za pojedinca i društvo.

6. Ne širiti paniku i histeriju u javnosti. Pretjerana revnost i poruke političara ponekad uzrokuje više štete nego koristi. Važno je slušati savjete liječnika, znanstvenika, epidemiologa i stručnjaka javnog zdravstva.

7. Najave zatvaranja granica pojedinih država u EU su nepotrebne. Virusi ne poznaju granice i već su se proširili u gotovo sve zemlje EU. Pitanje je samo vremena kada će se to i potvrditi, no to nije mjesto za paniku jer najveći broj zaraženih ima benigne simptome i često prođu neopaženi. Potreban je jedinstven stav EU službi i zajedničko informiranje i djelovanje.

8. Posebno je važno shvatiti da je neophodno ulaganje u znanost prije pojave ovakvih virusa. Odgovor cjelokupne znanstvene zajednice širom svijeta je vrlo pozitivan. Suradnja i dijeljenje podataka, brzo objavljivanju uz limitirana sredstva. Pri tome je potrebno pohvaliti i znanstvenike u Kini koji su odigrali veliku ulogu u sekvencioniranju i dijeljenju važnih informacija te WHO koja je ko-ordinirala sve informacije, kazao je Đikić za Večernji list.

(Kliker.info-VL)