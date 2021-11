Haris Silajdžić u Pressingu : Ovo je finale, ovim pregovorima se završava rat u BiH

Haris Silajdžić, nekadašnji premijer, član državnog Predsjedništva i šef bosanskohercegovačke diplomatije, u emisiji Pressing sa Amirom Zukićem na N1 televiziji kazao da se u Bosni i Hercegovini trenutno odvijaju pregovori kako međunarodnih predstavnika tako i oni domaćih te da bi oni mogli zapravo odrediti budućnost ove zemlje.

Silajdžić navodi da “fašističko orgijanje” u BiH u početku nije, privuklo pažnju, nešto kasnije jeste. Međutim, danas se, kako kaže, doživljava nastavak iste politike jer ponovo nije u fokusu ta činjenica. “Ovim pregovorima sada se završava rat. On je trajao sve vrijeme. Ovo su sudbonosni dani za BiH i nadam se da će svi akteri biti ozbiljni u ovome. Mi smo sada u ambijentu prisile, secesije, plašenja i odgovor međunarodne zajednice koji nije adekvatan i oni podliježu tom pritisku. Došlo se do raspodjele države i drugih nivoa vlasti. Pri tome će se fokusirati na imovinu i njenim upravljanjem, uključujući imovinu SFR Jugoslavije, socijalističke Republike BiH, javna dobra poput rijeka, dobra od općeg interesa poput šuma, poljoprivrednog zemljišta upravo onih koji su bili predmetom rješavanja u Ustavnom sudu BiH”, naglasio je Silajdžić. Komentarisao je lobiranje za izbore domaćih zvaničnika u inostranstvu dok traje najveća politička kriza u BiH. “Pa ili nisu svjesni ili ih nije briga. Dakle, mi smo u jednoj ozbiljnoj situaciji sada, ovo je finale. Što se bude dešavalo sa ovim razgovorima i timovima odredit će budućnost BiHza 30, 40 ili više godina. Jer ako sada nema pomena o presudama Haškog tribunala gdje je gotovo cjelokupno rukovodstvo Republike Srpske osuđeno na duge ili doživotne kazne zatvora. Taj sud je uradio svoj posao, ali se danas to ne pominje da bi se moglo razgovarati o problemima u BiH i izdvojiti je iz historijskog konteksta jer im smeta država”, poručio je Silajdžić.

Nekadašnji premijer, član državnog Predsjedništva i šef bosanskohercegovačke diplomatije Haris Silajdžić rekao je potom da je kasno da visoki funkcioneri u Bosni i Hercegovini traže savjet od njega.

Kako je naveo, to se radi godinama, ne može preko noći.

“Ovo je rezultat neodgovornosti, neznanja i nerada. To nije bilo i neće biti preko noći. Pogledajte koliko godina neprijatelji Bosne rade na ovome i koliko plaćaju pažnju. Imaju sredstva. Evo recimo da mi nemamo sredstva, ali to ne znači da se ne može otići u Washington i druge prijestolnice barem jednom mjesečno“, rekao je.

Kazao je i kako danas imamo dijasporu i Vijeće u Washingtonu koji “nešto rade”.

“Danas dijaspora radi, radi sa kongresmenima i to nam Vijeće pomaže. Mi smo sada u fokusu tamo i zbog njih, ali to ne znači da se država ne može pojaviti. Država očekuje državu, očekuje funkcionere, ne mora uvijek najviši funkcnioer biti. Moramo imati timove koji moraju pomoći da objasne situaciju u kojoj se nalazimo. Amerikanci su shvatili naš problem, njihovi mediji su bili za nas, znali su šta se radi ovdje, ko napada, ko je agresor, ko ubija ljude i o tome su pisali. Moramo im objasniti našu situaciju, da održavamo taj nivo informiranosti njihove o BiH. To nije teško“, istakao je.

BiH nije izgubila prijatelje

Silajdžić je kazao i da se mi sami izolujemo i da prijatelji postoje, samo ih trebamo kontaktirati i njegovati te odnose. Istakao je da nije tačno da je naša zemlja izgubila prijatelje. Naveo je da čak i mlada generacija u Washingtonu i demokrate i republikanci mnogo znaju o BiH.

U Pressingu je rekao i da većina stanovništva u BiH želi normalnu državu a da je problem što međunarodna zajednica dođe i kaže dogovorite se sa ovim koji ništa od toga neće.

“Onda mi moramo odbaciti ove svoje vrijednosti i napraviti ustupke ovima koji to neće“, izjavio je Silajdžić.

Rječju “muslimani” žele uplašiti Evropljane

Predsjednica bh. entiteta Željka Cvijanović tokom nedavne posjete Americi govorila je o “muslimanskoj opasnosti u BiH”, a na pitanje zašto član Predsjedništva BiH Milorad Dodik stalno govori muslimani umjesto Bošnjaci, Silajdžić odgovara kako on time želi uplašiti Evropljane, posebno one koji se boje islama, kako je rekao.

“Jer kad se kaže muslimani, oni se svi trznu i zbog toga treba putovati i objašnjavati. Kada su muslimani u BiH u pitanju, možemo slobodno reći da su jako dobro podnijeli pitanje života i smrti, nisu činili ono što je njima činjeno, ostali su u dobrom dijelu civilizovani ljudi i to svi priznaju. Međutim, na to stalno treba ljude podsjećati. Bosna nikad nije bila istovjerna i nikada nije imala međuvjerske ratove ukoliko nisu donošeni izvana. Ovo što se dešavalo između ‘92. i ‘95. – znate kakva je to propaganda bila. To sve evocira na džihad, te izjave o muslimanima, jer nekome treba islamska država. Muslimanima ne treba. Ja sam musliman i znam to. Dovoljno je da imamo normalnu i demokratsku zemlju“, podcrtao je Silajdžić gostujući u Pressingu.

Haris Silajdžić, nekadašnji premijer, član državnog Predsjedništva i šef bosanskohercegovačke diplomatije poručio je u Pressingu da genocid nije na prodaju i da to nisu transkacije te da se mora znati ono što se desilo na ovim prostorima.

Šta bi bilo sa Bošnjacima ako bi se BiH podijelila

Silajdžić kaže kako ne može znati odgovor na to pitanje, ali da može reći jedno, odnosno pazite dobro šta priželjkujete.

“Poručujem to svima. Sabijete muslimane u taj muslimanski neki entitet i onda možete očekivati i reakcije. I teške reakcije. Nemojte gaziti po tim ljudima koji su se pokazali najboljim u ovom ratu“, poručio je.

Vučić sa Putinom

Komentarišući sutrašnji susret predsjednika Srbije i Rusije, Silajdžić kaže kako je “to sad javna linija”.

“Naravno, Vučić i Putin su uvezani. Sve počinje iz Moskve. Za Moskvu je jeftin geostrateški poen da destabiliziraju Evropu, što im je cilj, na ukrajinskom i balkanskom frontu. S obzirom da je sva pažnja okrenuta prema Kini, Kina prima udarce. Ostavili su ovaj prostor nezaštićen. Mi smo izloženi jednoj velikoj sili koja prijeti BiH. Ne smijete se uključiti u NATO, poručuju, ali ja ipak mislim da ćemo biti članica NATO-a“, rekao je.

Govoreći o najavama Dodika za otcjepljenje RS, Silajdžić je komentarisao kako je sigurno da “oni ocjenjuju situaciju, testiraju”.

“Sada reakcija iz EU nisu dobre. Kako je Merkel ocijenila da je Srbija centar stabilnosti ovjde kad zvanična Srbija stoji iza ovoga a iza njih Putin, kako to?“, upitao je.

Naglasio je i kako je dosta igranja s BiH, te da je došlo vrijeme da se uradi nešto ili da se ne uradi ništa. “Ovo što ja vidim sada, vodi nas u nove probleme, toga je dosta”, izjavio je.

O ulozi Turske u BiH Silajdžić je kazao “hvala svamome ko se prijateljski odnosi prema BiH”, ali da je osnovni problem što se međunarodna zajednica ponaša kao da se ništa ovdje nikada nije dogodilo.

“Mora se voditi računa o onome što se desilo ovdje”

“Niko ne pominje ni presude ni ono što se dogodilo i očekuje da to zaboravimo. Nije genocid na prodaju, to nisu transkacije. Ovdje se mora voditi računa o tome šta se dogodilo ovdje i ova rješenja će odjeknuti cijelim svijetom. Loša rješenja, ukoliko ih bude, su poraz za sve demokratije u cijelom svijetu“, naglasio je.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja neće biti na Samitu za demokratiju kojeg organizuje Joe Biden. SIlajdžić o tome kaže kako je Srbija, koja će biti prisutna na tom samitu, izlobirala da bude na toj listi.

“To govori da nismo demokratija, da nas tako posmatraju. Druga mogućnost je da ne žele dati legitimitet ljudima koji smatraju da nisu demokrati i koji momentalno predstavljaju BiH. Ovo će biti viđeno u svijetu kao naš poraz. Mi nismo demokratska zemlja a imamo izbore i tako demokratski feudalizam“, naveo je.

Za kraj je poručio da slavimo Dan državnosti unatoč velikim naporima rušitelja da je sruše te da on misli da ćemo dugo slaviti državnost BiH. Također, čestitao je svim građanima državnost Bosne i Hercegovine.

