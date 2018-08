Građanski savez : Novi genocid nad muslimanima je politička platforma Dodika

Na početu sukoba, odnosno u početku agresije na Bosnu i Hercegovinu nije se pojavila nikakva teza o genocidu, kao što je to danas kazao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Građanski savez (GS) želi podsjetiti Dodika da su se na samom početku agresije nad Bosnom i Hercegovinom pojavili koncentracioni logori, osobito u Prijedoru, Manjači, Keraternu i Omarskoj koji su bili dokaz genocidnog djelovanja.

Ratko Mladić koji je tada postavljen za komandanta Glavnog štaba Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, na 16. skupštini bosanskih Srba održanoj 12. maja 1992. godine, upozorio je da “šest strateških ciljeva koje trebaju provesti u stvaranju Republike Srpske znače – genocid”.

Građanski savez s tim u vezi podsjeća na riječi: za genocid osuđenog Ratka Mladića.

“Prema tome, mi ne možemo očistiti, niti možemo imati rešeto da prosijemo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi, a ostali da odu. Pa to je … to neće … ja ne znam kako će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je, ljudi, genocid.“

Ono što se 1992.godine desilo u Prijedoru nije bila nikakva teza nego dokaz genocidne namjere velikosrbijanskog projekta, i genocida koji je u kontinuitetu činjen nad muslimanskim stanovništvom od 1992. do 1995.godine da bi svoj kranji izraz pronašao u dešavanjima u Srebrenici iz jula 1995.godine.

Građanski savez smatra da presude međunarodnih sudova nisu bazirane na bilo kakvim tezama nego na čvrstim dokazima o činjenju genocida. Ne mogu se iz činjenica izvlačiti teze, niti se na tezama mogu graditi činjenice.

SNSD želi činjenicu genocida pretvoriti u tezu i špekulaciju, zato se i ne ograđuje nego odobrava izjava člana Glavnog odbora SNSD-a Rajka Vasića koji najavljuje novi genocid nad Bošnjacima muslimanima.

S tim u vezi Građanski savez još jednom poziva nosioce vlasti u Federaciji BiH da ubrzaju nabavku naoružanja. Zbog paralelnog negiranja i veličanja genocida i zbog najave novog genocida, mi u GS-u smatramo da je samo dobro naoružana Bosna i Hercegovina može biti mirna Bosna i Hercegovina.

Građane BiH pozivamo da na sljedećim izborima obavezno glasaju za kandidata DF-a i GS-a Željka Komšić koji jedini može spriječiti ulazak genocidne osnovine Dodik- Čović u Predsjedništvo BiH, što bi značilo razbijanje Bosne i Hercegovine i novi genocid. Čović će već samim prisustvom Dodika biti zastupljen u Predsjedništvu BiH, a njegovim reizborom demokratska građanska većina u BiH potpada pod jaram političke manjine i genocidne osnovine Dodik – Čović.

Ako se to desi, teze će biti izlišne, jer u očima planera genocida nije bitno jesmo li mi upravu ili nismo, činjenica je da demokratsku građansku većinu čine muslimani. Ubijanje muslimana za njih je teza, a za dio nas biološki nestanak, kaže se na kraju saopštenja za javnost Građanskog saveza.

