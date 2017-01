Francis Boyle upozorava i preporučuje : Tužba protiv Srbije je sabotirana, ali za BiH ima nade ako je spremna učiniti jednu stvar! (Video)

Tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid je od početka sabotirana, jednako kao što je sabotiran i pokušaj da se zatraži njena revizija, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za Novi.ba Frencis Boyle, ugledni američki pravnik i profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Illinois.

Boyle je bio savjetnik prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića i upravo on je 1993. godine i podnio tužbu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Ekskluzivno je za Novi.ba rekao da postoji nada da se „uradi još jedna stvar“ te da ju je spreman učiniti ukoliko ga BiH ponovo angažira!

On ističe da je čuo za informacije da Sakib Softić, koji ga je naslijedio na poziciji bh. agenta pred tim sudom, počinje ponovo raditi na slučaju mjesec dana prije isteka desetogodišnjeg roka u kojem je moguće tražiti reviziju presude. Srbija je naime, 25.februara 2007. godine oslobođena odgovornosi za genocid, a osuđena samo za spriječavanje genocida i nekažnjavanje odgovornih.

– Ali, Softić i Bakir Izetbegović nisu radili ništa cijelih deset godina, a sada se govori da će dati neki podnesak. Čini mi se da je to više populistički potez, jer ne znam iskreno šta uopće mogu uraditi u ovom vremenu koje je preostalo, a da ima smisla. Jasno je da se zahtjevi za reviziju moraju podnijeti u roku od šest mjeseci od novih saznanja i novih činjenica – kaže Boyle.

Prema njegovim riječima, ono što je bilo u posljednje vrijeme u tom kontekstu jesu presude Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju pred Tribunalom u Hagu.

– Obje presude su politički sabotirane tako da u njima ne bude nikakvih činjenica koje bi BiH mogla iskoristiti u zahtjevu za reviziju tužbe. Pročitao sam obje presude. U slučaju Karadžića nema nikakvih tvrdnji da je on radio za Miloševića, a u slučaju Šešelja, koji je jasno radio za Miloševića, donesena je oslobađajuća presuda. Ne znam zato šta bi Softić mogao napisati u tom zahtjevu. Volio bih da nisam upravu, ali situacija je takva – ističe Boyle.

Međutim, Boyle navodi da bh. političari i Softić nisu uradili ništa da pronađu osnov kako bi se tražila revizija.

– Da sam ja i dalje zastupnik bilo bi drugačije, pa i prvi postupak je sabotirao Softić. Ja sam podnio tužbu, a onda sam dobio otkaz od BiH. Od 2007. godine i presude ne radi se na slučaju i ja to vidim kao dokaz sabotaže kako bi se bh. građanima reklo – evo pokušali smo nešto, nije uspjelo i to je to – kaže Boyle.

On dodaje da je od samog početka na BiH vršen politički pritisak svjetskih sila da se odustane od tužbe.

– Uvijek je bilo pritiska Amerikanca, Britanaca, Evropljana na bh. vlasti da se odustane. Čak su tražili da vlasti BiH mene uklone sa slučaja i to je učinjeno. U to nema sumnje, ja nisam trošio ni novac BiH niti je to pitanje dolara – zaključuje.

Na koncu, ovaj ugledni pravnik, koji je poznat kao zagovornik palestinskog pitanja i ljudskih prava, poručuje da je ostala jedna nada i da je spreman ponovo se vratiti na slučaj samo ako to BiH zatraži.

– Slobodno to napišite, postoji još jedan potez koji se može povući, neću vam reći koji, i to do isteka roka u narednih mjesec dana, i spreman sam to pokušati. Ali me BiH mora imenovati za agenta, ne mogu ništa garantirati ali ima nešto što bi moglo donijeti nove činjenice – poručuje Boyle .

