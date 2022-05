Francis Boyle : Radim na vraćanju Ustava Republike BiH! Bakir prihvata malu muslimansku državu! (Video)

-Revizija presude protiv Srbije je namjerno sabotirana, a Bakir Izetbegović je režirao predstavu u Vijećnici!, istakao je u razgovoru sa urednikom Face TV Senadom Hadžfejzovićem p rofesor međunarodnog prava na američkom Univerzitetu Illinois i nekadašnji agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Francis Boyle.

-Za to što je revizija kasno napisana i za to što je odbijena kriv je agent Softić! Kada je tužba odbijena, Softić je trebao podnijeti izjavu Sudu da će u skladu s pravilima podnijeti zahtjev za reviziju i da zadržava sva prava i da će nastaviti da djeluje kao agent! Neko je Softiću naredio da ništa ne radi 10 godina! Jerlagić, koji je u to vrijeme bio na čelu SBiH javno je progovorio i tražio da se podnese zahtjev za reviziju!

To je natjeralo Bakira Izetbegovića da nešto učini, ali tada je bilo prekasno! Na reviziji se trebalo raditi od 2007. pod vodstvom Softića! Softić i njegov tim su ispustili Crnu Goru iz tužbe! To su uradili namjerno, jer su Amerikanci htjeli primiti Crnu Goru u NATO! 25 hiljada silovanih žena su bile moji klijenti, a Softić je to izostavio! Imao sam barem pet žena spremnih da svjedoče, a Softić je to izostavio! Nakon što sam otpušten u januaru 1994. godine bilo je sasvim jasno da niko nije želio da se ide u presudu koja će proglasiti Srbiju i Crnu Goru krivim za genocid!

Tužio sam i Srbiju i Crnu Goru za genocid! Dobio sam presudu 1993. godine, ali nije bilo suđenja 13 godina! Sve vrijeme su Softić i njegov tim vršili sabotažu uz pomoć Amerikanaca, Britanaca i ostalih Evropljana! Vlast u BiH je vjerovala da mora uraditi sve što im Amerikanci kažu! Alija, a kasnije Bakir nisu vjerovali da se može suprotstaviti volji Amerikanaca! Amerika je trebala biti tužena za pomaganje u genocidu, ali to ne bi bilo dobro po BiH! Predlagao sam da se tuže Rusija i Velika Britanija za pomaganje u genocidu! Carli Del Ponte je željela optužiti Miloševića, što su njeni prethodnici odbili!

Milošević je govorio da će iznijeti dokaze protiv svih međunarodnih predstavnika koji su mu pomagali u dijeljenju BiH. Odjednom, iznenada, nekim čudom Milošević je umro! Mrtvi ne pričaju i ja nisam imao dokaze da nastavim s pravnim radnjama koje sam započeo! Za sve što sam radio 25 godina nikada nisam dobio ni dinara – niti sam tražio! Dobio sam dvije mjere kojima se nalagalo da se Srbija i Crna Gora uzdrže od onoga što su radile u BiH. To je bio prvi put da je neko dobio te dvije mjere! Ne možemo sada puno učiniti protiv Srbije! Velika Britanija može biti optužena za pomaganje u genocidu! Tražio sam od Predsjedništva BiH ovlasti da tužim Hrvatsku! Nisam dobio ovlasti! Teoretski Hrvatska i Crna Gora se mogu tužiti!

Bakir Izetbegović je režirao predstavu u Vijećnici zato što je Haris Silajdžić napravio ogroman javni pritisak za njega! Ovo što sada traže predstavnici Hrvata je nastavak Owen-Stoltenbergovog plana. To je podjela BiH na tri dijela! Za razliku od svog oca, Bakir prihvata malu muslimanku državu, muslimanski Bantustan. Uvjerio sam Aliju da odbaci muslimanski Bantustan! Nisam radio s Bakirom, ali je on bio pomoćnik svog oca! Zašto bi on sada prihvatio nešto što je njegov otac odbio!? Cijeli svijet nas je poslao u Ženevu da budemo uništeni!

Alija Izetbegović je bio iskreni musliman, ali je bio kosmopolita! Tražio je od mene da ispregovaram Švicarsku za BiH! Owen i Stoltenberg su to odbili, željeli su još etničkog čišćenja u BiH! Komšić je odličan čovjek! Ako Dodik krene u secesiju ili ako se krene u formiranje tzv. Herceg-Bosne predlažem vraćanje na Ustav RBiH! Radim na tom projektu! BiH ne bi preživjela podjelu! Ne preporučujem poništavanje cijelog Dejtona, preporučujem poništavanje Ustava BiH i vraćanje na Ustav RBiH! Postoje pravni argumenti za to! Procedura kojom je proguran Dejtonski Ustav u Parlamentu je neustavna! Procedura nije ispoštovana! Narušena je UN-ova Konvencija o zakonu ugovora!

