Fra Ivan Šarčević : Ideja “Herceg-Bosne” je samoubilačka ideja za Hrvate

Ugledni profesor Franjevačke teologije u Sarajevu fra Ivan Šarčević kazao je večeras, gostujući u emisiji “Pošteno” Federalne televizije, da Bošnjaci imaju lošu elitu i da bošnjačka politika jeste politika apsolutne odsutnosti vizije, iako su Bošnjaci, kako je istakao, najviše stradali i bili pred nestankom.

– Utoliko me se može smatrati političkim Bošnjakom jer je to bio narod pred istrebljenjem, ali time ne može opravdavati svoju negativnu politiku. Pogotovo danas. Ova blamaža s revizijom danas je prvo blamaža prema bošnjačkome narodu i žrtvama. Ja ovdje ne radim ni za koga, nego se to točno vidi. To je umanjivanje stvarne pravde. Očekuje se od suda u Haagu da donese pravdu, on donosi presude. Ako se nije prije računalo što će sve biti i kako izvršiti tu reviziju, zašto se onda ide?! Pogledajte tu neozbiljnost bošnjačke politike, koja podrazumijeva da će se stvari riješiti čistim pristankom – kritičan je bio fra Ivan Šarčević.

Naglasio je da Bošnjaci u posljednjih stotinu godina ništa manje nisu nositelji evropskih ideja, a neki Bošnjaci i više, “nego moji Hrvati koji, kako je to Krleža rekao, samo vičemo da smo kulturni”.

Govoreći o žalbenom postupku u slučaju protiv “Prlića i ostalih”, naglasio je da ostaje pri ranijem stavu da je tzv. “Herceg-Bosna” zastrašujuće zlo nešto manje nego Republika Srpska, te da je ona bila reakcija i derivacija na velikosrpski projekt.

Podsjetio je na izjave Franje Tuđmana na Saboru 1991. godine i poslije da će, ako se budu dirale bh. granice, Hrvatska tražiti svoj dio, te da BiH nije priznavao.

– Herceg-Bosna je Tuđmanov projekt – podvukao je.

Na pitanje zašto većina Hrvata i dalje voli tzv. “Herceg-Bosnu”, Šarčević je odgovorio da je to zabluda, mit koji traje…

– Ideja “Herceg-Bosne” je samoubilačka ideja za Hrvate – zaključio je Šarčević.

(Kliker.info-Avaz)