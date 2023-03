Evropski komesar šef diplomacije Josep Borrell potvrdio : Postignut dogovor između Srbije i Kosova, no ništa nije potpisano

Kosovo i Srbija suglasili su se o provedbi sporazuma EU o normalizaciji odnosa nakon 12 sati razgovora u subotu, objavio je kasno navečer šef europske diplomacije Josep Borrell, a razgovore je opisao kao teške.

“Kosovo i Srbija suglasili su se o provedbi aneksa sporazumu o normalizaciji međusobnih odnosa”, rekao je Borrell novinarima nakon razgovora u Ohridu koje su održali srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić te kosovski premijer Albin Kurti uz dužnosnike Europske unije.

Postignut je dogovor o formiranju Zajednice srpskih općina (ZSO) kojima će općine sa srpskom većinom dobiti veću autonomiju, rekao je Borrell.

“Kosovo je pristalo pokrenuti odmah – a kad kažem odmah, mislim odmah – pregovore s Europskom unijom kojima bi omogućilo dijalog o uspostavljanju specifičnog aranžmana i jamstava za osiguranje odgovarajuće razine samouprave za srpske zajednice na Kosovu”, rekao je Borrell.

„Kosovo i Srbija dogovorili su provedbeni aneks sporazuma na putu ka normalizaciji međusobnih odnosa”, rekao je.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je postignut nekakav dogovor, no da on nije ništa potpisao.

„Danas smo trebali dogovoriti plan implementacije, nekakav dogovor smo postigli, zadovoljan sam zbog toga”, rekao je Vučić.

Albin Kurti je pak rekao da Srbija „bježi od potpisivanja sporazuma”, prenosi albanski list Koha.

„Postigli smo javnu suglasnost o ankesu koji će voditi implementaciju osnovnog sporazuma”, rekao je Kurti tvrdeći da druga strana, „kao i na posljednjem sastanku u Bruxellesu, 27. februara, bježi od potpisivanja, sada (to čini) s aneksom”.

EU traži mehanizam kojim bi status ovog sporazuma bio pravno obvezujuć, rekao je Kurti.

Vučić je rekao da je riječ o procesu koji je dubok, ozbiljan i potrajat će. Ništa nije dovršeno večeras već tek počinje, rekao je Vučić.

„Za nas je od velike važnosti da je kao prioritetna obaveza postavljeno formiranje Zajednica srpskih općina (ZSO) u skladu s prethodno potpisanim sporazumima u okviru dijaloga”, kazao je.

„Ako Priština neće ispuniti ZSO nema napretka za Prištinu, ako Srbija nije spremna napraviti to i to, nema napretka za Srbiju. To je novo i to će ovih dana biti ubačeno u pregovarački okvir”, kazao je Vučić.

„EU će procjenjivati koliko je tko napravio iz plana implementacije koji će sasvim sigurno morati biti proširen, iako meni ne bi smetalo da ostane ovakav”, rekao je Vučić.

„Od ponedjeljka primam članove zastupničkih skupina u Skupštinu, pred nama je ozbiljan posao. Vjerujem da će prištinska strana krenuti ispunjavati ZSO” rekao je.

Vučić je zaključio da ako Srbija želi ustrajati na europskom putu da će se njezin napredak procjenjivati i po pitanju implementacije.

Na sastanku je osim Vučića i Kurtija te Borella sudjelovao i specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčák.

Razgovori su održani pod pokroviteljstvom Europske unije u pokušaju da dogovore provedbu sporazuma o odnosima Srbije i Kosova koji je predložila EU, a snažno ga podupiru i Sjedinjene Američke Države čiji je posebni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao u intervju za RSE kako “misli da nema puta u Europu bez toga da se sve zemlje međusobno priznaju”.

(Kliker.info-Hina)