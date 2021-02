Enis Bešlagić objasnio neobjašnjivo : U BiH nije uspjelo ništa, pa neće ni korona

U Bosni i Hercegovini broj zaraženih koronavirusom u konstantnom je padu, a kafići i restorani rade sasvim normalno. Skijališta su puna ljudi, okupljanja nisu zabranjena i život se odvija gotovo potpuno normalno.

Sve ovo je pokušao objasniti Enis Bešlagić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

“Uvijek se za BiH govorilo da gdje prestaje logika, tu počinje Bosna i Hercegovina. Kod nas ništa nije uspjelo, pa eto, neće ni korona. Jako puno života je izgubljeno, ali nekako kao da smo uspjeli steći kolektivni imunitet tako da smo mogli izlaziti i u kafiće u kojima se ne nose maske.

Valjda je već pola BiH imalo koronu pa smo nekako veliku krizu prošli, ali sad, hoće li biti još toga, novog soja… Mi nemamo ni cjepivo, tko će nam ga dati? Mi čekamo da nam netko udijeli to, a mislim da nije u redu da je tako.

Nije Bosna i Hercegovina nikome u regiji učinila ništa nažao da joj se ovako vraća. Niti to zaslužuju narodi BiH, a svi kao da se trude ujutro kad ustanu da joj oduzmu neka prava. To su stvari koje me bole i tište, to je nepravda”, kazao je.

(Kliker.info-Index)