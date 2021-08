Emir Suljagić: Ako će Dodik nekoga slati na SIPA-u, neka šalje svoga sina, a ne tuđu djecu

Prve prijave kršenja Zakona o zabrani negiranja genocida počele su pristizati. Jednu je podnio aktuelni predsjednik Skupštine Općine Srebrenica Ćamil Duraković.

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, kako kaže, nije vidio neke prevelike tenzije niti zanimanje za to što govori Milorad Dodik. Peticija koja se u Srebrenici potpisuje je jednako neuspješna kao i drugdje.

“Ljudi zaboravljaju da izjave političara, pogotovo političari formata Dodika počnu poticati na nasilje i mržnju, to ima lokalne posljedice. U ovom konkretnom slučaju riječ je o Ćamilu. Riječ je da su se mnogo ljudi osjećali slobodnim da pišu nešto što bi inače smjeli izgovarati samo između svoja četiri zida. I mediji koji su u vlasništvu vlade entiteta snose odgovornost za jednu kampanju koja se vodi protiv Ćamila Durakovića. To je pokazatelj jednog prilično tužnog stanja nesrpskog stanovništva u entitetu RS”, rekao je Suljagić za Hayat.

Suljagić dodaje da je negiranje genocida sada krivično djelo. Tužilaštvo BiH sada ima obavezu da u skladu sa Zakonom sada tretira i negiranje genocida kao krivično djelo.

“Moj je stav da sve što stoji između nas i jedne higijene u javnom govoru jeste jedan ozbiljan i odlučan tužilac. To je sve što je potrebno da bi neke stvari postale nedopustivo u javnog govoru”, kaže on.

Dodao je da kada je vidio posljednju izjavu Milorada Dodika, pomislio sam da njega neko plaća da ovo radi.

“Milorad Dodik je naumio, u najboljem slučaju, da entitet RS odvuče u izolaciju, a to se događa onda kada se ne pojavljujete na sastancima, niste tu da nešto kažete. Činjenica da su sa sekretarom u Ministarstvom vanjskih poslova razgovarali Džaferović i Komšić. Dodik nije bio tu ni da kaže to što misli. To će loše završiti po njega i one koji ga podržavaju i RS. Svi znamo kako izgleda izolacija, i čini mi se da Dodik ponovo ide tim putem”, pojašnjava.

Suljagić ističe da je u rukama Vlade Savezne republike Njemačke da sankcionišu Dodikovo ponašanje.

“Oni su tražili odgovornost koju su i dobili. Imaju i visokog predstavnika. Hajde da vidimo šta će učiniti sa tom odgovornošću. Pitanje je koliko će dugo trpiti Dodika, i koliko dugo ćemo ga mi trpiti”, rekao je.

Što se tiče Dodikovih najava da će okrenuti MUP RS-a protiv SIPA-e da zaštiti negatore genocida, Suljagić kaže da se to ne može dogoditi na osnovu njegovog usmenog naređenja, nego samo kao rezultat izmjena zakona.

“Ako će nekoga slati na SIPA-u, nek šalje svog sina, a ne tuđu djecu. To je jako neodgovorno. Sutra da padne mrtva glava zbog toga što su se oni prepali da će ih smijeniti novi visoki predstavnik”, kazao je Suljagić za Hayat.

(Kliker.info-Hayat)