Emir Suljagić : Ako Bošnjaci nestanu kao narod to će biti zbog SDA

U dokumentu čiji su autori Nena Tromp i Geoffrey Nice, dvoje pravnika koji su vodili, odnosno učestvovali u procesu protiv Slobodana Miloševića, u koji sam dobio uvid jasno se navodi: „Pravno mišljenje, potpisano 15. aprila 2016. godine, na zahtjev Munire Subašić i Murata Tahirovića (…) je bilo nedvosmisleno da agent u prvobitnoj aplikaciji nije po automatizmu mogao biti agent u reviziji, jer bi to bio potpuno odvojen i novi proces (…).

Piše : Emr Suljagić (Oslobođenje)

Na kraju, ako aplikaciju koju je napisao David Scheffer nije mogao podnijeti Sakib Softić, zbog nejasnoća u njegovom statusu, jedina druga osoba koja je mogla podnijeti aplikaciju je predsjednik Bakir Izetbegović ili ambasador BiH u Haagu, po njegovoj instrukciji.“

Po članu 3, pravila 38 iz Pravilnika o postupku Međunarodnog suda pravde, naime, Bakir Izetbegović mogao je podnijeti zahtjev za reviziju presude iz februara 2007. godine ili je mogao instruirati ambasadora BiH u Haagu da to uradi. Bilo je potrebno i dovoljno da Bakir Izetbegović postupi u skladu sa mandatom koji je dobio od naroda na izborima 2014.

I činjenica da nije uradio to, ali još više ono što jeste uradio predstavljaju suštinu SDA. Nerad: trebalo je najmanje dvije godine ranije formirati posebnu kancelariju koja bi se bavila revizijom. Neodgovornost: u aprilu 2016. Izetbegović je znao da Softić ne može formalno pristupiti sudu, ali je ugovor s njim o nastavku rada na reviziji potpisao samo mjesec dana kasnije. Slanje naroda u unaprijed izgubljene bitke. Direktan napad na državu, oganizacijom bošnjačkog sabora i de facto osnivanjem bošnjačke autonomne oblasti. Poigravanje sa međunarodnim ugledom države. I onda na kraju, u pravilu, isporučivanje računa za vlastite greške upravo narodu. To je SDA. To je Bakir Izetbegović.

U politici su posljedice uvijek bitnije, ali nije zgoreg podsjetiti ni na razloge iz koji se BiH našla u ovoj tački.

Od trenutka kada je Sakib Softić neovlašteno – znajući da je to čini neovlašteno – podnio zahtjev za reviziju presude iz 2007. godine, naša zemlja u međunarodnim odnosima više nema jednu nego tri adrese.

Istorija SDA je istorija propuštenih prilika u najboljem, izdaja u najgorem slučaju. Pozivajući se na žrtve, Izetbegović je zbog nemanja vizije, nedostatka lične hrabrosti i kriminalne neodgovornosti upravo upropastio priliku da žrtve dobiju malo pravde. Upropastio je mogućnost revizije na isti način na koji je u oktobru 2016. godine Srebrenicu prepustio Miloradu Dodiku i SNSD-u. Na isti način i iz istih razloga iz koji je Srebrenica satrvena 1995. godine: jedina politička filozofija SDA je smrtonosna kombinacija aljkavosti, nesposobnosti i pohlepe.

Kao što je napisao Refik Hodžić, Srbija će sada dobiti pečat potreban da nekažnjeno nastavi negirati zločine.

Zato što nije imao hrabrosti preuzeti odgovornost za ishod revizije, Izetbegović je državi nanio štetu koja je nemjerljiva. Jedino je pitanje da li je nenadoknadiva.

Bosanskohercegovački komunisti su svoju vlast legitimirali elektrifikacijom, industrijalizacijom, izgradnjom infrastrukture, puteva; izgradnjom novih škola i bolnica; obrazovanjem generacija i generacija u miru. SDA je 27 godina svoje vlasti legitimirala masovnim grobnicama i logorima; Potočarima i Tomašicom. Ako Bošnjaci jednom nestanu kao narod to će biti upravo zbog kulta žrtve koji je SDA proizvela i uvjerila ih da žrtve nemaju odgovornost. Ni za vlastitu sudbinu.