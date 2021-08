Emil Karamatić : Zapetljanija oko kupovine satova

Malo bolji poznavatelji horologije ili vještine konstruiranja instrumenata za pokazivanje vremena ili jednostavno rečeno poznavatelji satova, mogu biti veoma korisni, ako u startu niste u sukobu s onim što savjetuju.Nikad dovoljno opreznosti u davanju savjeta ili procjenjivanju vrijednosti nečijeg sata. Najveća je greška, koju može napraviti zaljubljenik u znanost o satovima, da bez pitanja vlasnika sata odgonetne što se to nalazi na njegovom, najčešće lijevom zglobu.

Piše : Emil Karamatić

Upotrijebit ću svoje skromno iskustvo i znanje iz horologije i reći vam nekoliko savjeta o kupovini sata, sebi ili kao poklon drugom, sasvim je svejedno.

Sve samo iz jednog razloga, a to je da ne budete, najljepše rečeno, namagarčeni.

Prvo – koje satove ne kupovati…..

Nikad ne kupujte satove koji se uporno reklamiraju na društvenim mrežama. To su oni što iskaču iz lonca čim ste podigli poklopac.

Ne kupujte kineske satove.

Zatim, satove koje nude mikrobrendovi.

Razlog je jednostavan, svi su oni bez tradicije proizvodnje satova, a cilj im je nametnuti se na tržištu ugrađivanjem mehanizama poznatih brendova.

Kičaste modne satove zaobiđite u širokom luku, a njih vam nude proizvođači čarapa, gaćica, odijela, obuće, naočara, parfema i u posljednje vrijeme automobila.

Među zaljubljenicima kupovine satova vrijedi pravilo – „Onaj ko proizvodi gaće ne može proizvesti dobar sat“. Nabrojat ću vam samo neke: Škoda, Diesel, Hugo Boss, Lacosta, Tommy Hilfinger, Police, Celvin Klein itd.

Ako imate neki od ovih satova, nije ih grijeh nositi, i sam imam jedan Police kojeg sam dobio na poklon, i taj sat kao i vaš ako je poklonjen ima sentimentalnu vrijednost, koja je nekad važnija od bilo koje druge.

No, grijeh je dati puno novca za ovakve satove. Kad kažem puno, vežite pojas. Sve preko 25 KM za bilo koji od ovih satova je preskupo. Svakako, čuvajte ga kao sjećanje na drage osobe i trenutak kada izdvajaju novac da vas obraduju. Taj trenutak nema cijenu, nego vas prati kroz život. Uostalom, tada prestaje priča o satovima, a počinje priča o ljubavi. Čini mi se da sam ovo dobro rekao. Ma to je garant. No, ne zaboravite, niti jedan sat kao modni neće u vama pokrenuti istraživačku snagu koju posjedujete. Samo on vas može natjerati da istražite što se sve krije u presloženom svijetu horologije

Za početak, ako smo nešto naučili tim bolje. Zanimljivo mi je pametovati o temi o kojoj se jako malo zna ili ništa ne zna. Pa onda idem još malo. Istraživanje može početi ili je već počelo, samo neprimjetno, što daje posebno zadovoljstvo.

Pazite sad, slijede redci upozorenja.

Nikad ne kupujte lažne satove, bilo kakve kopije ili takozvane replike, za koje bi vas nekakav noćobdija mogao uvjeriti da su to originalni satovi proizvedeni za siromašne. Eto i takva vrsta pameti postoji, samo ne znam kako je definirati. Ne brinite. I psiholozi s njima kubure, ali svako malo potkradu se iza prigradske ćoše i počnu svoju čuvenu priču o replikama (AAA) plus i tako zijevaju s tim A dok vas ne umore i uvjere kako je njihova replika koju su tek dobili od rođaka iz Austrije bolja od originala. A kad oni kažu bit će da je tako. Pokvarenost zaslužuje samo klimanje glavom, ako niste raspoloženi za borbu drugim sredstvima. Kad takvo što čujete bježite glavom bez obzira.

E sad dobro slušajte. To su jedini satovi za koje je sramota reći da su satovi. Ne zavređuju ništa osim oštrog motofleksa u rukama vještijeg radnika samoupravljača. Jednostavno ga prepilati na pola i baciti u kantu za smeće. Takvom vlasniku sata ste učinili veliku čast uz sve osobine velikog podviga u trenutku kad se kotrlja u smeće.

Sve ostale nabrojane, ako ih imate i ako se ugodno osjećate s njima, nosite. Ali ne zaboravite, neće biti grijeh ako se prevarite i bacite ih, a najveći uspjeh je ako su vas oni ponukali da nešto naučite iz oblasti horologije. To im je najveća uloga. A to bi bio ujedno i još jedan razlog da modne satove, iako ste kupovinom takvih satova namagarčeni – ipak čuvate.

Sigurno je da se već muvate i češkate po glavi s velikim upitnikom. Koji sat pobogu onda kupiti?

To bi moglo biti pitanje svih pitanja kupovine sata.

Žene kao nježnija bića s većim smislom za lijepo uglavnom biraju jednostavne i oku ugodne satove. Kod muškaraca je je nešto drugačije. Oni su davno naučili, ako se ne razumiješ je li nešto vrijedi, onda pitaj koliko košta, a ako nisi siguran u to mjerilo onda uzmi u ruku i rukom i okom – ‘izvagaj. Ako piza kao gevikt, pravilo je staro – moglo bi biti da je u pitanju dobar proizvod. No, i žene i muškarci griješe.

Nažalost mali je broj onih koji znaju prepoznati i kupiti kvalitetan sat.

Ako ništa ne znate o satovima, onda birajte satove od provjerenih švicarskih, japanskih i nešto njemačkih brendova. Sve ostalo, barem za početak preskačite.

Nikad nećete pogriješiti ako kupite bilo koji sat japanskog svetog trojstva: Seiko, Citizen i Orijent. Također i sa Casiom ćete napraviti dobru kupovinu.

Ako kupujete švicarske brendove, ovisno od raspoloživog novca, raspon je jako velik. Sve su to satovi koje krasi tradicija i iskustvo proizvodnje satova. Istakao bih – Švicarci su tvorci najpoznatijih automatik kalibara kao što je ETA 2824, te njen klon Selita SW 200 i 300, a tu su i kalibri osobnih manifaktura koje ugrađuju satovi velike vrijednosti kao što je svima poznati Rolex.

Ukoliko vam po ulasku u prodavnicu satova ne ponude rukavice za isprobavanje satova, razmislite o kupovini. Svaki prodavač bi trebao štiti svoj proizvod do konačne prodaje. (Tissot, Roamer, Hamilton, Mido, Rado, Certina, Edox, Longines, Tag Heuer itd, mogli bi ići prema skupljima i doći do Omege, Zenita, Tudora, Roleksa a druge da ne spominjemo ne zbog cijene nego zbog ugodnog sna) samo su neki od satova koji bi mogli biti pravo zadovoljstvo nošenja sata.

Kako izdvojiti malo novca a kupiti vrijedan sat?

Prvi način bi bio da prošetate po buvljaku i da vam se zalomi neka Omega Geneve iz 1969. godine. Budući da su zlatne ribice rijetkost, pređite na sljedeću varijantu kupovine.

Drugi način je da poznajete mehanizme satova. A to je i jedno od prvih pitanja koje ćete postaviti prodavaču. I to ovako. „E ajde vi meni lijepo recite koji kalibar pokreće, e ovaj sat?

(Ako prodavač ne zna, a najčešće ne znaju, onda bi morala znati originalna kutija i dokumentacija koja prati svaki ozbiljan sat. Ako niko ne zna palite alarm za napuštanje prostora kupovine sata.

Ako imate malo novca a hoćete kupiti sat iz jedne od ponuđenih kategorija: (ronilački, sportski, pilotski, vojni ili dresni sat) dobro bi bilo da znate ili da upoznate nekoga ko zna koji kalibar je ugrađen u sat i kakva je vrijednost kojeg kalibra i s kojim kalibrom se ponuđeni kalibar sata može usporediti. Ako znate takve karakteristike, tada već možete razmišljati da li ćete za uloženi novac dobiti odgovarajuću vrijednost.)

ETA kalibar 2824-2 možda je jedan od najpoznatijih i najpriznatijih pokreta u industriji satova. Proizvodi se od 1982. godine, a temelji se na originalnom kalibru Eterna 1427. Oznaka „-2“ označava da je to druga generacija u evoluciji pokreta. Mnogi ljubitelji satova model 2824 smatraju najboljim „konjem“ među kalibrima. Postoji i ručna verzija ovog pokreta, poznata kao kalibar 2804-2.

Ovi brojevi bi vas već mogli umoriti, ali ako vam kažem da pričam o automatik satovima onda priča postaje pomalo jasnija.

Kvarcni satovi, kinetički satovi, te oni koji bateriju pune snagom svjetlosti nisu predmetom moje opservacije, ne zato što su bezvrijedni. Naprotiv, ti satovi imaju također vrijednost, ali ne spadaju u kategoriju nasljednih ili kolekcionarskih satova, ali su satovi za svaki dan. Kvarcni sat provjerenog brenda je dobro došao.

Očekivana točnost ETA kalibra 2824-2 ovisi o kvaliteti.

Standardno – +/- 12 sekundi dnevno do +/- 30 sekundi / dan

Razrađeno – +/- 7 sekundi dnevno do +/- 20 sekundi / dan

Vrh – +/- 4 sekunde dnevno do +/- 15 sek / dan

Kronometar – COSC spec

Prosjek za ovaj kalibar je + / 12 sekundi dnevno, jer je većina od 2824-2 kretanja standardne ocjene.

Automatik satovi, koji imaju oznaku Kronmetar COSC specifikaciju provjereni su u najviše položaja, a testirani su na različitim prostorima, te su izlagani magnetnom polju elektroničkih uređaja i na kraju su zadržali najveću točnost. Ti satovi su najčešće nedostupni našem kupcu i rijetki su koji mogu imati takav sat. Neki što nemaju novca, a neki što ne mogu doći na red da kupe takav sat u koji je svaki dio ručno proizveden i ručno ugrađen. Tako da dođosmo i do te istine, da bez obzira na količinu novca kojom raspolažete ne možete kupiti neke skupocjene satove.

Stara izreka „Para vrti gdje burgija neće“ – očito ne vrijedi samo u svijetu skupocjenih satova.

Takvo što za rukom nije pošlo i najvećem zaljubljeniku u satove među političarima, bivšem premijeru Republike Hrvatske Ivi Sanaderu. Možeš imati sve, ali na kraju ipak ne sve. Neko ipak drži do obraza. Ako niste znali, takvih satova se godišnje proizvede tek dvadesetak,

Cijena? Za početak ćemo je prešutjeti i bit ćemo u našem svijetu skromnosti.

Ne moram sve otkriti, morate nešto i zaguglati. Doduše potrudio sam se da skoro svaka informacija bude postavljena na takav način da će zaineresiranije natjerati na sveti čin guglanja i istraživanja satova. Jednom kad zaronite u tu čaroliju nema povratka. Na kraju sa satovima je ljepše razgovarati nego s mnogim ljudima koje sam upoznao.

Mnogi meštri od satova će reći da ne postoji sat a da ima barem nekakvu horološku vrijednost ispod 1500 eura ili oko 3000 KM. Dobro ste pročitali.

Ali kako kupiti dobar sat, a da ne košta više od 150 eura i da zadovoljava petnaestak pitanja, mogu vjerojatno najbolji među poznavateljima horologije.

Budući da sam se sa skromnim znanjem pokušao sam poigrati s kupovinom jednog pristupačnog sata i testirati njegovu kupovnu i stvarnu vrijednost.

Eto upravo ovoliki uvod zbog onoga što slijedi

Prije, nešto više od mjesec dana pregledavajući planetarno poznatu stranicu za prodaju i kupovinu satova sa sjedištem u Njemačkoj i povezanošću sa svakim centimetrom planete u oči mi je upao zanimljiv sat. Znatiželja je učinila svoje i uslijedio je niz upita. Krenuo sam od stručnjaka Chrono24 koji na svako vaše pitanje imaju deset odgovora. Uslijedila su pitanja provjerenom prodavaču iz Singapura. Odgovori su dolazili brzinom munje. Bio sam oduševljen odgovorima vrsnog poznavatelja horologije. Ponekad bi se i nasmijao na neka pitanja, pogotovo na moju znatiželju i potrebu da usporedim mehanizam sata kojeg ću naručiti sa poznatim svjetskim bendovima koji koštaju i sto puta više. Bila je to pomalo smjela igra ali i zanimljiva kupovina na drugom djelu svijeta.

Odluka je pala i naručujem sat uz simbolično pružanje ruke poznatog japanskog proizvođača Seiko. U pitanju je Seikova radnička petica koja je preživjela sve satove ovoga svijeta.

No, nisam naručio poznatu veličinu od 36, 7 ili 8 milimetara nego, uz nekoliko minuta razgovora sa mojim američkim prijateljem i dobrim poznavateljem horologije, meni nepoznati model automatic Seiko 5 SNKM 87K1. Ovoliko brojeva i oznaka ništa vam neće značiti bez dodatnih objašnjenja. Pa idemo redom ili prekoredno, ali razumljivo. Neobično za peticu ovaj model ima veličinu kućišta od 43 milimetra i visinu od oko 11 milimetara. Za početak trgovačke igre – dimenzije kućišta jako privlačne. Staklo na ovom modelu je kristalno što je lošije od safirnog, ali ne toliko da bi mu umanjilo vrijednost.

Ali ono što je bilo najzanimljivije, brzo sam izračunao a tako je uskoro glasila i ponuda. (Sat da dođe na kućnu adresu koštat će 250 KM ili 125 eura. Brzo pogledam i na drugim stranicama i vidim da cijene idu i do 200 eura.) Kupuj i ne pitaj dalje.

Kupljeno.

Sat je nakon sedam dan zablistao na mom zglobu. Prvo pitanje je bilo pa što je ovo? Seiko petica, a na ruci kao neki Švicarac od nekoliko tisuća eura. Njegova vodootpornost je tek pedeset metara, što nije za pohvalu. To je sasvim dovoljno za pranje ruku i drhtavo nošenje čaše u ruci. Ni u ludilu s ovom oznakom ne smijete ići na kupanje ili plivanje. Krunica obična bez mogućnost tikovanja sekundare, odnosno zaustavljanja na broju kako bi ste mogli pristupiti testiranju sata. No malo vještine i to je moguće. U mjesec dana zavisno od dana, odstupanja su bila nevjerojatnih – 5 plus +5 sekundi. Trenutno stanje – brza jednu sekundu, po mjeraču svjetskog vremena. Sat ima Međunarodnu garanciju od 2 godine. Također ima i servis u Banjaluci. Kalibar je, koliko se razumijem, stari osnovni Seikov mehanizam osobne manufakture ili kućne radinosti 7S26.

Nema oznaku Chronometer ili certfikat COSC što bi potvrdilo sve ovo što pišem s nekim dodatnim testiranjima.

No, pitam se, šta će sve to jednom starom seljačkom radničkom Japancu…..

Narukvica sata je čelična kao i kućište, oku ugodne završne obrade. No, narukvica je lako zamjenjiva sa bilo kojom kožnom. I priznajem, nije neke kvalitete. Valjda su morali negdje srezati troškove. Luminacija iznenađujuće dobra. Kao svjetleća buba s prvim mrakom, a rad mehanizma blizu uha, bez slušnog aparata kao cvrčak po užeglosti, čak daje pravi ljetni ugođaj. Podloga crna, cifer bez brojeva, kazaljke izražene, srebrne boje, bezel fiksiran.

Moj američki drug, jedan od najpoznatijih poznavatelja horologije u svijetu se usudio i ovaj sat, što je lako provjerljivo, usporedio sa nekoliko modela Roleksa koji koštaju i po stotinu puta više. Čak je beogradski horolog Strahinja prednost dao ovoj Seiko petici.

Je li Seiko luda tvrtka ili su toliko darežljivi da sat ovakve vrijednosti prodaju za 125 eura, pitanje je koje je obišlo svijet. No Seiko ne posustaje da pravi pomutnju i u svijetu automatik satova.

Bio je ovo još jedan udarac švicarskim proizvođačima satova, koji bi ovakav sat prodali siguran sam barem deset puta više, no njegovu horološku vrijednost najbolje oslikavaju riječi svjetskih horologa, koji kažu da uz pravilno održavanje može s lakoćom dogurati do sto godina, a onda kako bude.