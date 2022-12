Elmedin Konaković : “Da smo SDA dali još vremena možda bi nas i zaustavili, ali ne jedu više veliki male, nego brzi spore ” (Video)

Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde bio je večerašnji gost u “Centralnom dnevniku” sa Senadom Hadžifejzovićem.

“Osmorka će predložiti ministra vanjskih poslova, odbrane i prometa i komunikacija. Garantujem da nema nijednog zvaničnog imena, ali pričali smo o nekim imenima. Da smo SDA dali još vremena možda bi nas i zaustavili, ali ne jedu više veliki male, nego brzi spore. To je menadžment novog vremena i o imenima ćemo vrlo brzo. Nije nemoguće da ja budem ministar vanjskih poslova BiH. NiP to zaslužuje. Ne moram biti ministar vanjskih poslova ako će to i na koji način ugroziti ovu našu priču”, rekao je Konaković.

“SDA je javno pozivala i nudila pozicije”

On je otkrio i kome je SDA nudila poziciju federalnog premijera.

“Stranka smo koja je puno uradila da sve ovo profunkcioniše, dobar smo medijator, napravili smo mnoge kompromise, prepustili smo Nikšiću da bude premijer FBiH, ali ne možemo biti otirač. SDA je pokušala sve da nas razbije na kadrovskoj politici. SDA je javno pozivala i nudila pozicije. Bili su spremni Efendiću dati poziciju federalnog premijera. NES-u bi dali više pozicija. Ne bih otišao iz SDA da se vodim tom politikom. Svako iz Osmorke ima pravo da ne glasa i obori ovu priču”, navodi Konaković.

Moguće blokade

Konaković u CD-u pojasnio da li će visoki predstavnik Christian Schmidt dopustiti blokade ili će intervenisati.

“Schmidt je zakomplikovao i pomogao samo SDA. HDZ nije profitirao, isto im je. Formirat ćemo federalnu vlast 100 posto, nemam nikakvu dilemu. Formirali bi federalnu vlast prije državne da SDA to dozvoljava. Da možemo odmah bi formirali federalnu vlast, ali ne možemo jer imaju trinaest delegata u Klubu Bošnjaka.

Mi imamo sve spremno, ali čekamo. Schmidt mora intervenisati, jer napravio je izmjene da ne bi bilo blokada. Fadilova vlada ne može funkcionisati bez HDZ-a. Schmidt mi nije rekao šta će uraditi, ali nema logike da će pustiti blokade. Schmidt će sigurno intervenisati da deblokira, nekim naknadnim objašnjenjem. Olovkom može šta hoće. Može se desiti da to uradi i prije prijedloga Kluba Bošnjaka. To bi bilo najbolje. Po reakcijama iz SDA nakon sastanka sa Schmidtom čini mi se da im je to i rekao”, zaključio je Konaković.

(Kliker.info-SB)