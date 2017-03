Dr.Nevenka Tromp:Gospodine Izetbegović,Vaši savjetnici su svo vrijeme bili protiv revizije! Otpustite ih!

Nakon niza tvrdnji koje je Dževad Mahmutović, savjetnik člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, iznio u medijima u vezi s njegovim “ekspertskim angažmanom u timu koji je pripremao reviziju presude BiH protiv Srbije”, a spominjući eminentne međunarodne pravne stručnjake dr. Nevenku Tromp i Geoffreya Nicea, sinoć se pismom Mahmutoviću oglasila dr Tromp. Pismo je pročitano u Centralnom dnevniku Senada Hadžifejzovića na Face TV-u.

Dževade Mahumtoviću,

Pročitala sam s velikim zaprepaštenjem vaš intervju u Slobodnoj Bosni.

Nekoliko osvrta jer na žalost ova tema neće nestati kad netko od vas na vlasti tako odluči. Ova tema se tiče svih ljudi u BiH i ljudi sad već puno znaju i nastavit će postavljati pitanja.

Kao prvo, ja vas nikada nisam mogla pozvati da dođete i budete gost u mojoj kući jer ja nisam znala niti da vi postojite dok me gospodin Ahmet Halilović, tadašnji ambasador u Holandiji nije zamolio da se sretnem s vama.

Sastanak je održan u mojoj kući zbog inzistiranja na diskreciji, jer vi tada niste željeli da o njemu bilo što sazna Amir Ahmić, Bošnjački oficir za vezu s Tribunalom kojemu je direktni šef President Bakir Izetbegović – kao uostalom i vama. Sad ga u vašem intervju hvalite, a tad ste se od njega skrivali. Toliko o vašoj dosljednosti. I kratkom pamćenju.

Kao drugo, velika je neistina to što govorite o honararima koje je navodno tražio Geoffrey Nice. S vama svakako o tome nikad nije govorio pa ne znam otkud vam podaci. A vi s njim niti niste o tome mogli direktno razgovarati jer ne govorite engleski.

Kao treće, to što govorite o tome da vas Sir Geoffrey nije uvjerio da postoje novi dokaza za otvaranje revizije je opet indikativneo kad je riječ o vašim namjerama, a možda i o vašoj stručnosti. Ako vam netko kaže da na Tribunalu ima na stotine dokumenata koje je Carla del Ponte zaštitila 2015. godine u dogovoru s Rasimom Ljajićem i da su ti dokumenti još uvijek zaštićeni ali da Bosna i Herzegovina kao država zasigurno te dokumente može tražiti legalnim, legitimnim i institucionalnim putem – a vama to izgelda niti dan danas još nije jasno – što je nama misliti o svem onom izgubljenom vremenu na sastanku s vama. Jer cilj našeg trodnevnog susreta nije bio UVJERITI vas, nego skrenuti pažnju na to da se o ovim dogovorima del Ponte i Ljajića u bosanskim medijima govori još od 2010. godine i da vi očito ne pratite taj dio posla za kojeg ste plaćeni. A ako ste to pratili ali ništa niste poduzeli to je onda još indikativnije.

Ja to što vi govorite u intevjuu mogu shvatiti kao vaš pokušaj da opravdate neopravdivo, a to je da ste svi vi koji ste savjetovali Predsjednika Bakira Izetbegovića radili na tome da revizije nikad ne bude.

Ovo što vam sad pišem u kratkim crtama, smo Sir Geoffrey i ja već napisali u jednom dokumentu datiranom 27 janura 2017., koji od tada već posjeduje nekolicina ljudi u Sarajevu, pa ću samo ponoviti ono najvažnije iz tog dokumenta.

Informacije radi – to nije ono pismo Presjedniku Izetbegoviću kojeg su prenijeli svi mediji početkom marta 2017.

Naš zaključak je da vi koji direktno radite s predsjednikom Izetbegovićem (Elvir Čamdžić, Amir Ahmić i vi) NIKADA niste radili niti željeli raditi na reviziji. Ali zbog konstantnog pritiska od strane Sir Geoffrey-ija vi ste se u jednom trenutku morali početi pretvarati da ste počeli raditi. Naime, naša poruka Predsjedniku Izetbegoviću je bila “Možda vi nešto radite na reviziji, što mi ne znamo, ali ako radite ili ne radite, nećete moći izaći pred Bošnjački narod 26 februara 2017. i reći – Radili smo ali nismo našli novih dokaza i za reviziju nema formalnih uvijeta.” Zbog tih naših pritisaka vi se morate praviti da radite, ali ste se za neuspjeh revizije osigurali s nekoliko strana.

OSIGURALI STE SE OVAKO

1. KAO PRVO OSIGURATI DA NEMATE AGENTA. Jer kako objasniti to da u februaru 2016 (samo dva mjeseca nakon našeg sastanka u mojoj kući u Hagu u decembru 2015), Amir Ahmić povezuje Muniru Subašić i Murata Tahirovića s Dominikom Švarc za pravno mišljenje o statusu agenta, pa kad oni dobivaju njen odgovor, šute o tome, a šuti i Ahmić koji ih je povezao. Mi to tumačimo tako da ste se vi svi uplašili poslije sastanka u Hagu s nama da REVIZIJA IMA ŠANSU pa ste se potrudili da te šanse srežete u korjenu. Jer, možda je i razumljivo da žrtve imaju svoje vlastite razloge da znaju o status agenta i o šansama za reviziju, ALI OVAJ slučaj je nešto što samo DRŽAVA može pokrenuti. Ako su to žrtve to i tražile na svoju ruku pitanje je što su ovod dvoje velikih orijatelja Ahmića napravili s tim pravnim savjetom. DA LI SU TO pravno mišljenje PODIJELILE S VAMA U UREDU PREDSJEDNIKA? Gospodin Softić je meni rekao u prisustvu Dominike Švarc da Subašić i Tahirović niti njega nisu upoznali s tim pravnim savjetom NEGO su odmah u aprila došli k njemu i rekli mu da i na svoju inicijativu pita MSP li on može biti agent i u postupku revizije. I on to radi!!! I dobiva negatian odgovor u maju 2016. I BAŠ ISTOG tog maja Predsjednik Izetbegović ga angažira da počne raditi na reviziji! Ali to nije sve. Dok Bošnjačka javost ništa o tome ne zna, gospodin Ivanić zna. I on šalje u julu 2016. svoje sad već znano pismo MSP Registraru o statusu agenta i proceduri kako se agent postavlja. Vi ćete se sjetiti tog pisma vrlo dobro jer vas je ambasador Halilovoć nazvao po primitku tog pisma i pitao što da radi s tim. On je to pitao s dobrim razlogom, jer niti jedan član Predsjedništva ne može slati pisma na svoju ruku bez suglasnoti druga dva člana. On vas je zatekao na godišnjem i vi ste mu rekli da proslijedi pismo MSP.

I sad nakon tog jula 2016, kad se priča s agentom Softićem završava negativno za njega i za Bošnjački narod, vi i vaši kolege savjetnici i oficir za vezu savjetujete Predsjednika da formira tim sa Softićem kao agentom. Amir Ahmić i vi ste oboje dio tog tima. Što to govori o vašim (zlim?) namjerama? Jer vi raditi na revizija a znate da nemate agenta? I počeli ste raditi na reviziji kad ste se osigurali sa tri strane da nemate agenta. Bilo je i tad načina da se ovaj problem s agentom riješi ali nitko ga nije niti pokušao riješiti s vaše strane. Stvara se domaći tim, ali i strani s professorom Davidom Shefferom zaduženim za pisanje revizije. U momentu kad se Sir Geoffrey i ja uključujemo u rad kao savjetnici domaćem timu krajem decembra 2016, mi smo zatečeni kako nema nikakvih naznaka što to radi profesor Sheffer. U isto vrijeme vi otvoreno branite Softiću da radi s Nice-om i tjerate Softića da potpiše dokument pri primitku Sheferovog nacrta revizije da ga ne smije dijeliti ni sa kim.

2. OSIGURATI DA TEKST REVIZIJE NIJE ADEKVATAN DA OTVORI VRATA MSP'a. Vaša taktika je bila ovakava 1. Da revizija nikad ne zaživi jer Softić ionako nije agent 2. Ali ako kojim čudinim čudom bude zaprimljenja onda će biti takve kvalitete da ne zadovoljava formaline i kvalitativne kriterijie pa će biti u startu odbačena.

Mi smo dali naš savjet pismeno Softiću u januaru i febuaru 2017- iako smo znali da od revizije nema ništa. Da smo pogriješili u procijeni mi bi bili prvi da vam čestitamo i sve zaboravimo. Međutim najgore slutnje su se obistinile. Vi od početka svi radite da REVIZIJE ne bude. Čak bi bili u stanju i prešutjeti krajnji rok da nije bilo naših konstantnih pritisaka na Predsjednika Izetbegovića putem pisama i emaila preko vas i drugih ljudi u njegovom okruženju. Ali pripremili te i klasičan Ahmićev odgovor za neuspjeh – “ZA SVE MOŽEMO NA KRAJU KRIVIT SUD I U OVOM SLUČAJU REGISTRARA!”

6. DISKREDITIRATI NICE-A. Treći cilj je bio ipak nekeko uvući Nice-a u pripremu revizije tako da i on bude suodgovoran za vaš planirani neuspjeh po da mu tako začepite usta. Ili čak da njega na kraju okrivite za to. Vaša taktika je bila toliko providna da je nama trebalo dva dana da je provalimo. U tome nam je jako pomogla iskrenost Sakiba Sofitća i Dominike Švarc s kojom je Ahmić svakodnevno bio u kontaktu dok je ona kao trebal raditi tj. pretvarati se da radi s Nice-om. To što vi sad pokušavate ocrniti Sir Geoffreyija i mene za to što smo vam onemogućili da varate vaš vlastiti narod, vam neće pomoći da se izvučete iz kaosa koji ste stvorili. Niti će vam pomoći da se očistite od povijesne odgovornosti za ovu prevaru. Jer ako niste htjeli ili mogli, što niste narodu objasnili da nećete. Mogli ste objasniti razloge zbog kojih mislite da je bolje da se ne ide na reviziju. Nego ste učinili puno veću štetu ovim neiskrenim pokušajem.

Dopustili ste da vas vodi Ahmić sa svojom patološkom opsjednutošću sa Sir Geoffrey-jem, jer je Ahmić davno shvatio da mu upravo Sir Geoffrey kvari račune kako da izmanipulira rad Tribunala, MSP-a i odogovornosti za genocid u korist počinitelja genocida.

ZAKLJUČAK

Prvo, ako imate imalo pragmatičnosti onda ćete savjetovati Predsjedniku Izetbegović da OTPUSTI SVE VAS KOJI ste ga savjetovali o reviziji. Ako vas Predsjednik Izetbegović ne otpusti ONDA ZNAČI da ste upravo radili ono što vam je on naredio i što je on želio.

Drugo, da bi pokazao svoje dobre namjere, Predsjednik Bakir Izetbegović bi sad trebao objaviti i CIJELI TEKST revizije. Tada ćemo svi skupa moći vidjeti kolike su bile šanse da OVAJ TAJNI TEKST REVIIJE USPIJE. Ne objavite li tekst revizije, svi ćemo zaključiti da nikad na njoj niste niti ozbiljno radili i da vas je sram pokazati narodu što tamo ustvari piše.

Dr. Nevenka Tromp

(Kliker.info-Face TV)