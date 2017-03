Efendija u štrajku : Nema ni ezana, a ni namaza

Neobičan slučaj dogodio se u džematu Donja Lučka kod Cazina.Efendija Mehmed Bešlagić postavio je obavijest na vratima džamije da od jučer, 6. marta, pa sve do daljnjeg, neće učiti ezane niti predvoditi namaz zbog neplaćanja imama.

Namaz koji će se obavljati jeste Džuma namaz i to u vremenu po vaktiji.Ovu informaciju potvrdio je Bešlagić za Avaz.ba, te istakao kako platu za februar nikako nije dobio.

“Plata mi je trebala biti 700 KM, pa su je smanjili na 450 KM, ali ni to nisam dobivao redovno. Nekad mi daju 100 KM i to je bilo to, ali sada ni to. Džemat ne plaća članarinu tako da Medžlis Islamske zajednice Cazin ne može meni isplatiti plaću”, kazao je Bešlagić.

Još uvijek nisu stigle reakcije džematlij, kao ni iz Medžlisa Islamske zajednice Cazin.