Edin Delić prelomio i potvrdio : Napuštam SDP, sa brojnim kolegama formiram novu partiju

Veliki broj članova napustit će SDP i formirati novu političku partiju, kazao je ekskluzivno za Klix.ba aktuelni načelnik Lukavca Edin Delić, koji među prvima sutra svojevoljno napušta ovaj politički subjekt te kreće u novu političku priču.

U Kantonalnom odboru SDP-a u Tuzli večeras je donesena odluka o isključenju iz partije dvojice zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su podržali koaliciju sa SDA, a riječ je o Žarku Vujoviću i Huseinu Tokiću.



Iako je prethodnih dana sve ukazivalo na ovakavu odluku, Edin Delić u razgovoru za Klix.ba je kazao da se ipak veliki broj članova SDP-a nadao da do toga neće doći.



“Pripadam ogromnoj grupi SDP-ovaca koji su jasno kazali da ćemo biti uz Tokića i Vujovića, tako da će ubrzo uslijediti više informacija koliko će ljudi odstupiti iz partije nakon ovakve odluke. Očekujem da će to biti nekoliko hiljada osoba, a očekujem i da će svi u Kantonalnom odboru, koji su glasali za odluku koju su podržali Vujović i Tokić (o koaliciji s SDA, op.a.) stati uz naše zastupnike. Ovo sad zatvara niz novih poglavlja i sasvim je izvjesno da će se iz ovoga roditi novi politički subjekt koji će nastaviti djelovanje na principima socijaldemokratije. Mi smo u biti SDP, a ne oni koji su ostali tamo”, rekao je Delić.



Tačan broj ljudi koji je okupljen oko priče o formiranju novog pokreta za sada nije poznat, a Delić kaže da su večeras otkočene sve prepreke za ulazak u ovaj projekt. Istakao je da će intencija članova biti saradnja s SDP-om, ali i svim drugim političkim subjektima koji su naklonjeni građanskoj opciji.



“Nadali smo se da će unutar SDP-a doći do nekog dijaloga i da ćemo uspjeti riješiti problem, ali sada je sve otkočeno i mi ćemo vrlo brzo krenuti s aktivnostima. Mnogo je tu posla i neće ovo biti neka ad hoc akcija, vrlo ozbiljno ćemo to pripremiti i nećemo djelovati sam u Tuzlanskom kantonu, jer unutar SDP-a ima nezadovoljnih ljudi širom BiH. U prvom redu ćemo okupiti istinske ljevičare i ljude kojima je stalo do istinskih principa socijaldemokratije, a ne do partitokratskog vođenja koje je nedopustivo u našoj ideologiji”, naglasio je Delić.



On je istakao da je sada nastupio proces protiv politike koja nameće interese stranačkih rukovodstava iz Sarajeva ili s bilo koje druge strane, protiv interesa građana koji daju povjerenje SDP-u.



“Toga ima i u drugim partijama i ovo je oblik regionalne pobune. Ovo je poruka političkim strukturama da jednostavno se u BiH moraju uvažiti građani iz svih područja. Nedopustivo je da se interesi dominantno završavaju unutar sarajevske čaršije i Kantona Sarajevo i naturaju kao imperativ čitavoj državi. SDP u ovom trenutku brani Vladu KS po svaku cijenu, brani interese Naše stranke ili nekih drugih manjih stranaka. U Tuzlanskom kantonu su nedopustive veze s Mirsadom Kukićem i PDA i to vrijeđa građane kantona, naše Banovićane, istinske SDP-ovce, koji su krv lili posljednjih godina. Takav vid izdaje mi ne možemo oprostiti i preko toga ne možemo preći”, dodao je naš sagovornik.



Delić očekuje da će novom političkom pokretu pristupiti najmanje dvije trećine članstva SDP-a iz Tuzlanskog kantona, ali i šire.



“To su dvije trećine najproduktivnijih članova SDP-a. To su ljudi koji su iz godine u godinu ostvarivali rezultate i koji imaju povjerenje građana, a sada ćemo raditi s ciljem da se osjeti promjena u životu građana. Želimo našem kantonu i općinama vratiti dignitet, osigurati neophodne infrastrukturne projekte, zaustaviti osiromašenje većine općina. Ravnoteža i ravnopravnost općina koja je esencijalna bit će glavni test uspješnosti naše politike. Ovo je prilika da se krene sa čistog lista, da se stvari naprave kako treba, ali i da se ugrade i negativna iskustva u ovu novu priču”, dodao je Delić.



Da stvari ne funkcionišu u SDP-u poznato je od ranije, a brojne nesuglasice vladaju na relaciji centrala partije u Sarajevu – ogranci u Tuzlanskom kantonu.



“Općinska organizacija u Lukavcu je prije osam dana uputila dopis u centralu partije u Sarajevu sa zahtjevom za hitan sastanak kako bismo raspravili teške teme, ali nikakav odgovor nismo dobili. Centrala ignoriše kantonalnu i općinske organizacije, isključivo komuniciraju preko namjesnika koje su postavili u Povjereništvo Kantonalnog odbora TK i jasno je da je doošlo do čistke unutar SDP-a”, istakao je Delić.



On je na kraju kazao da svi koji napuštaju SDP imaju emocije prema ovoj partiji te da će jedva dočekati dan kada će se ona suočiti s realnim stanjem i doživjeti transformaciju.



“Međutim, tim koji danas vodi SDP jednostavno nema kredibilitet i povjerenje. Mislim da će trebati određena količina vode proteći našim rijekama kako bi se stvari dovele u red”, zaključio je Delić koji nam je otkrio da sutra formalno napušta SDP.