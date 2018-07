Edhem Bičakčić : SDA-u su ostali samo džemati, bošnjačka politika više ne postoji

Edhem Bičakčić. Sam Alija Izetbegović ga je 1999. godine spominjao kao svog nasljednika, bio je njegov sapatnik 1983. godine u poznatom “Sarajevskom procesu”, jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije (SDA), bivši premijer Vlade Federacije BiH i predsjednik Sabora Islamske zamjenice BiH, a danas je daleko od politike.

Predsjednik je nacionalnog ogranka CIGRE (Međunarodno vijeće za velike električne sistema), a bavi se i privatnim biznisom, izgradnjom malih hidrocentrala i kapaciteta obnovljivih izvora, uključujući i vjetroparkove i solarne elektrane.

Nemušti odgovori

Zbog višedecenijskog iskustva u kojem se politika bavila njime, a on politikom, kao savremenik i saradnik njezinih najvažnijih aktera, dobar je sagovornik o, kako to mnogi vole reći, prolomnim trenutcima domaće političke scene, odnosno oktobarskim izborima.

Dolaze još jedni izbori. Kako vidite ono što se nudi? Postoji li danas nešto što se zove bosanskohercegovačka, bošnjačka politika?

“Bošnjačka politika imala je u ratu svoje krajnje domete, imala je vrhunac negdje kada je, recimo, organiziran Pakt stabilnosti, kada 1999. godine cijeli svijet došao u Sarajevo. Od 2000. godine tendencije su negativne. Nekad ide brže, nekada sporije. Ali, danas u ovoj izbornoj godini, praktički ne postoji bošnjačka profilisana politika. Sve su to nemušti odgovori na izazove koji dolaze sa srpske i hrvatske strane. To su odgovori različitih političkih faktora i stranaka, ali, prvenstveno, u cilju vlastite političke promocije i dizanja rejtinga za ove izbore.

Ono što karakteriše bošnjačku političku scenu jeste drobljenje političkog korpusa Bošnjaka, pojava velikog broja novih stranaka, koje su nekada regionalnog karaktera, koje će imati svoje obol na ovim izborima. Dakle, dešava se usitnjavanje biračkog tijela.

Poslije ovih izbora više neće biti potrebne samo dvije političke partije unutar Bošnjaka da bi formirali bilo kakvu koalicionu vladu. Trebat će više stranaka. To će te vlade činiti neefikasnim i neće imati neku snagu za ono što zovu Reformskom agendom, odnosno za taj program.

Značajno je da imamo nezavisnog kandidata za člana Predsjedništva BiH koji je jedno respektabilno ime (Mirsad Hadžikadić,op.a.) i bit će interesantan njegov nastup, odnosno mogućnost da putem mreža izvede na političku scenu one apstinente kojih je 50 posto. Oni koji u tome uspiju, imaju dodatne šanse na ovim izborima. Da li će u tome uspjeti, vidjet ćemo koji je utjecaj društvenih mreža u odnosu na, recimo, Francusku, Ameriku…, to jeste koliko mi zaostajemo u ukupnom razvoju u odnosu na svijet”.

Da li je usitnjenost izraz pluralizma, koji je poželjan, ili nečeg sasvim drugog, možda borba za komadiće vlasti?

“Upravo to. Borba za fotelje. Jer je to kod nas osnovni biznis. To su onda zapošljavanja, rješavanje nekih egzistenconalnih pitanja. Uposlenje u državnoj upravi ovdje predstavlja rješavanje neke opće socijalne sigurnosti. A to imaju ljudi koji učestvuju, participiraju i vode vlast. Nažalost, realni sektor je daleko slabiji. Ne valja kod nas situacija. Potrebno je da realni sektor ojača, da ima bolje uvjete u odnosu na položaje u državnoj upravi i onda će stvari ići u razvojnom smislu. Zasada to još ima nagovještaj, ali ne i rezultata”.

Privatni ste poduzetnik danas, kakva nam je ekonomija? Iz prve ruke, s terena…

“Što se tiče bh. ekonomije, ona pokazuje početne korake oporavka, i ima određene pozitivne tendencije. Ti iskoraci su mali, simbolični i nedovoljni. Nama su potrebni značajniji iskoraci, nama su potrebne dvocifrene stope rasta da bi hvatali korak sa razvijenim svijetom koji ne čeka. A posebno je potrebno nadoknaditi desetljeća koja su pojeli skakavci i u kojima smo išli unatrag i stajali na mjestu”.

Stranke da se odmaknu od vjere

Kako gledate danas na SDA? Je li to ona stranka koju ste prije 28 godina osnivali?

“Što se tiče SDA, ona se iz opisa mijenja od 2000. godine. To više nije ona Stranka demokratske akcije koja je u najgorim vremenima mogla da ponudi odgovore. To je neka heterogena struktura koja danas baštini to naslijeđe u mjeri u kojoj se oslanja na džemate i ostalo.

Da li bi SDA mogla da doživi potop na ovim izborima, kako analitičari procjenjuju? Jedan zvaničnik je valjda rekao da će se spaliti ako SDA dobije manje od 250.000 glasova.

“Teško je davati procjene o strankama koje nisu provodile realne ankete. Mislim da će imati slabije rezultate nego na prošlim izborima. U kojoj mjeri, ono što je bitno, bitće malo dvije bošnjačke stranke da formiraju koalicijukoja može da formira vladu”.

Radiosarajevo.ba: Koliko IZBiH može vratiti moralna načela koja proklamira na društvenu, pa i političku, scenu u BiH, posebno kod Bošnjaka, ili, pak, napraviti odmak od postojeće politike?

“Što se tiče IZ BiH, ona je proklamirala ta načele odvojenosti države od vjere. Islamska zajednica je jedina tradicionalna vjerska zajednica koja nema potpisan ugovor sa državom BiH. Saborska načela zabranjuju svim aktivnim službenicima, imamima da učestvuju u politici. Ako se opredijele za taj put, moraju napustiti položaja u IZ. To se promoviše bez greške. Napravljen je potreban iskorak. No, potrebno je da se političke stranke odmaknu od IZ BiH i vjerskih zajednica, a to ide malo teže“.

Postoji li Vaša želja da se ponovo aktivirate politički?

“Definitivno sam zatvorio tu fazu. Ako čovjek daje deset godina života, onda je dao što je trebao dati. Sve ostalo bi bilo ponavljanje. Moja preokupacija je energetski sektor i zainteresiran sam da se iskoristi energetski potencijal kojeg BiH za brži razvojni iskorak, za to postoje šanse i samo je do nas što to ne koristimo”.

O seriji “Alija“: Predsjednik nije bio takav čovjek

U BiH se već neko vrijeme prikazuje turska serija o životu Alije Izetbegovića. Kako je Vi vidite kao učesnik događaja koji su prikazani i prijatelj sa rahmetli predsjednikom Izetbegovićem?

“Moram priznati da sam samo djelomično gledao seriju. Termini emitiranja nisu bili najbolje podešeni. Ali, i sama serija nije izazvala onaj normalni interes, koji bi mi kao akteri tih događaja trebali da pokažemo. Nisam zadovoljan serijom, nisam zadovoljan načinom predstavljanja kulta predsjednika Izetbegovića. On nije bio takav, on je bio puno drugačiji čovjek“.

Faruk Vele (Radiosarajevo)