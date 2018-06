Dramatični Dodik spreman da poleti : “U BiH 40 britanskih vojnika dolazi da me špijunira i prisluškuje “

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u BiH dolazi 40 britanskih obavještajaca zamaskiranih u vojnu jedinicu, čiji će zadatak biti da prisluškuju, prate i prave informacije za medije.

-Ovdje ulaze ljudi tog kalibra, znači obavještajci, kamuflirani u vojnike koji će raditi na prisluškivanjima, praćenjima i stvaranjima informacija i vjerovatno servisiranja tih informacija medijima – rekao je Dodik za RTRS.

On je naveo da pojedinci iz Srpske neopravdano minimiziraju dolazak britanskih vojnika, komentarišući izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića federalnim medijima da vlast u Srpskoj nepotrebno diže galamu i da je SNSD slabiji nego što je mislio ako se prepao 40 vojnika.

Dodik je rekao da strani obavještajci nisu potrebni Srpskoj i upitao da li je Predsjedništvo BiH bilo upoznato o zahtjevu komande Eufora za pojačanjem.

– Niko se ne boji, ne bojimo se ni mi, ali kako je moguće da član Predsjedništva može da kaže da je to u redu. To definitivno nije u redu. Republika Srpska to odbija – istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, očigledno je to dio ukupne atmosfere pokušaja da se obezbijedi da Ivanić i ostali prođu na zajednički nivo /na predstojećim izborima/.

Britanski “Tajms” objavio je da će Velika Britanija poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti Misiji EU i NATO-a u BiH kako bi “spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore”.

