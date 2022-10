Dragan Čović : Treba osporiti i legalnost i legitimitet Željka Komšića

– S obzirom da ta osoba, ne samo tijekom kampanje, nego i evo nakon završetka izbornog procesa i dalje grubo krši Ustav BiH iznošenjem raznih pogleda, ideja, mišljenja samo da treba osporiti i legalnost i legitimitet, upražnjavanjem mogućnosti institucije hrvatskog člana Predsjedništva BiH od te osobe – izjavio je predsjednik HNS-a Dragan Čović nakon sjednice Predsjedništva HNS-a.

Predsjednik HNS-a nije precizirao na koji način će pokušati osporiti izbor Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH, kazavši kako će „iskoristiti sve formalno-pravne mogućnosti koje postoje”.

Čović se osvrnuo i na odluku Europske komisije, kojom se za Bosnu i Hercegovinu uvjetno preporučuje status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji, kazavši kako su se članice HNS-a obvezale da daju svoj puni doprinos provedbi nužnih reformi – od Izbornog zakona do reformi u pravosuđu – kako bi u dvanaestom mjesecu BiH zaista i dobila kandidatski status.

Kada su u pitanju izborni rezultati, Čović je kazao kako je uvjeren da će stranke HNS-a imati „nužne većine” u domovima naroda, kako na razini entiteta tako i na razini države, te da će imati mogućnost formiranja vlast u šest županija u Federaciji BiH gdje su te stranke i do sada participirale u izvršnoj vlasti.

– Što si tiče budućih partnera u vlasti, to sam više puta rekao i to ću opet uraditi, legitimni predstavnici bošnjačkog naroda i legitimni predstavnici srpskog naroda bit će nam partneri i na entitetskoj razini i na razini Bosne i Hercegovine. Tko su ti, to ćemo znati kada Središnje izborno povjerenstvo proglasi konačne izborne rezultate – kazao je Čović.

Kao moguće partnere Čović nije isključio niti jednu političku stranku osim Demokratske fronte (DF).

– Nemamo nikakvih ograničenja što se tiče ostalih stranaka, osim stranke DF-a s kojom nema nikakvih mogućnosti komuniciranja ni koaliranja, i to nam je jedan od zaključaka. Sve stranke koje imaju legitimitet druga dva naroda mogu nam biti partneri, kako na razini entiteta, tako i na razini države. Kao što mi nismo željeli da uime hrvatskog naroda netko zloupotrebljava naš legitimitet kroz vlast Alijanse i Platforme, mi ne želimo uraditi nešto slično jer bi to bilo neodgovorno – ustvrdio je Čović.

Ponovio je kako će partneri HNS-a biti “legitimni predstavnici”.

– Onaj ko bude imao većinu u Domu naroda BiH je legitimni predstavnik, bez tih ljudi se neće moći raditi u Vijeću ministara, Vladi, odnosno zakonodavnoj vlasti – naglasio je predsjednik HNS-a.

Čović se osvrnuo i na pitanje novinara je li Izborni zakon uvjet za pregovore sa strankama HNS-a.

– Naš paket će imati tri elementa. Prvi je euroatlantske integracije, u sklopu čega je Izborni zakon i djelomične izmjene Ustava. To je uvjet ako želimo zajedno biti u vlasti. Drugi je funkcioniranje pravne države, kojom bi se osiguralo neovisno pravosuđe i treći je ekonomsko-socijalni element – istaknuo je.

Po njegovim riječima, posljednjih dana već su obavljeni neki razgovori s predstavnicima druga dva naroda, kao i s predstavnicima međunarodne zajednice.

– Mi želimo s onima kojima napravimo vlast, a vjerujem da će se to moći unutar 30 dana nakon proglašenja rezultata, usvojit proračune na razini entiteta i države. Tko to nije spreman uraditi, zašto bismo gubili vrijeme? Ne trebaju nam fotelje, trebaju se pokrenuti procesi u BiH – poručio je Čović.

Komentirajući ponovno prebrojavanje glasačkih listića za predsjednika Republike Srpske, Čović je ustvrdio kako nisu ispoštovane zakonske procedure.

– Odakle nekome pravo da ponovno broji glasove kada nisu objavljeni rezultati izbora i kada se nitko nije žalio? Tu je vrlo precizan zakon koji definira kada i kako se vrši ta procedura i smatram da je to nedopustivo. Ja sam više puta rekao što mislim o Središnjem izbornom povjerenstvu, da je nelegitimno i neustavno, imenovano mimo pravila i procedura i bolje da ne komentiram dalje – izjavio je Čović.

(Kliker.info- FENA)