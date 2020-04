Dr. Snježana Novaković Bursać:Kako sam pobijedila virus COVID-19

Onog momenta kada saznate da ste obolili od koronavirusa, prije svega, a i uvijek tako mislim, jeste da je potrebno racionalno se ponašati, ostati pribran, sabran i djelovati u skladu sa preporukama koje nam stižu iz zdravstvenog sistema, kako domaćih tako i onih širom svijeta, poručila je dr. Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koja je pobijedila koronavirus.

Doktorica Novaković Bursać jučer je napustila Studentski centar “Nikola Tesla” u Banjoj Luci gdje se u karantinu – izolaciji liječila od koronavirusa i svoj oporavak nastavlja u kućnim uslovima.

Ispričala je svoj tok liječenja, od momenta kada je saznala da ima koronavirus do ponovnog povratka kući.

Pribranost i disciplina ključni

Nauka je, navodi dr. Novaković – Bursać, potvrdila da se virus u čovjeku može zadržati, naravno, kada sve ide uobičajnim tokom, odnosno kada nije neka preteška forma, 25 dana.



“Maksimalno radi se o 25 dana. Ja sam se testirala dva puta i oba puta je test pokazao da sam negativna. I tek tada nas puštaju u naše zajednice. I tu smo potrebni provesti još 14 dana od posljednjeg testiranja. Meni to ističe 22. aprila”, kaže dr. Novaković Bursać.

A sve je počelo polovinom marta. Dr. Novaković-Bursać kaže kako su se mjere protiv koronavirusa u RS-u počele značajnije primjenjivati 10. marta.

“Zatvorene su škole, tada sam se većinom zatvorila u kuću, u neku vrstu izolacije, slijedeći opšte upute da se smanji kretanje. Ali, sam imala službeni sastanak na kojem sam učestvovala 14. marta. Onda sam 23. shvatila da imam određene simptome, ali me nisu plašili. Imala sam grebanje u grlu, nelagodu, umor. Ali, presudno je bilo da sam dan kasnije, 24. marta, saznala da je jedan od ljudi sa kojim sam bila na sastanku devet dana ranije, da je kod njega ustanovljeno naknadno da je bio pozitivan na koronavirus. To mi je bio signal. Javila sam se u službe, rekla da imam simptome, imala sam pozitivan kontakt. Odmah je uslijedilo testiranje”, navodi dr. Novaković-Bursać.

Njoj je, kaže, najteže palo saznanje da je zaražena.

“Moram reći da sam dok sam ta dva dana bila kući i čekala test, pa rezultate testa, imala stvarno bol u mišićima, slabost, iznemoglost. Osjetite da ste bolesni, ne znate kuda to ide. Čim sam dobila nalaz, 26. marta popodne, odmah su me, dan kasnije, 27. marta, smjestili u karantin. Organizovala je epidemiološka služba moj premještaj u karantin u Studentski centar Nikola Tesla u Banjaluci. Najteži je bio osjećaj iscrpljenosti. Vidite da imate temperaturu, ona dugo traje. Moja forma, kao i kod najvećeg broja ljudi je bila blažeg do srednjeg oblika. To je, ipak, moram da kažem dobra poruka za ljude. Ali, to ne znači nikako da trebaju da se opuste. Mi ne znamo, ne možemo da znamo kod koga će od nas pojedinca forma da bude teška, kod koga će da bude lagana. U statistici kažu i kada je jedan posto, opet onaj jedan koji to doživi, za njega je to strašno i teško i neizvijesnog ishoda”, poručila je dr. Novaković Bursać.

Odvojenost od porodice

Najteže joj je cijelo vrijeme boravka u karantinu, odnosno izolaciji, bila odvojenost od porodice.

“To je u RS-u organizovano da se smještaju ljudi koji su pozitivni kako ne bi širili virus dalje. Ne možemo, nažalost, igrati na savjest svih pojedinaca. Uvijek tu, nažalost, postoje ljudi koji se ne bi ponašali u kući i u svojoj okolini disciplinovano tako da je ta mjera, ja sam je prihvatila kao mjeru zaštite šire zajednice. Izdvojena sam bila 15 dana u tom Studentskom centru. Tu ste sami. S obzirom na to da sam zdravstveni radnik, sama sam mjerila temperaturu, pratila svoje zdravstveno stanje. Nisam imala potrebu za dodatnim uslugama, iako ima tamo zdravstveni nadzor. Taj osjećaj izdvojenosti od porodice najteže pada i taj osjećaj iznemoglosti. Temperatura mi nije bila iznimno visoka. Ali je trajala dugo, 10 do 11 dana, kada se uzme u obzir i ono što sam bila kući i u Studentskom centru”, kaže dr. Novaković Bursać.

Govorila je i o tome zašto se cijeli svijet preplašio koronavirusa i zašto mjere koje se provode.

“Naime, pred nama je jedan virus koji nije kolao u ljudskoj populaciji, tako da niko od nas globalno, na nivou svijeta nije razvio imunitet. Protiv samo određenih virusa, kao što je virus AIDS-a i hepatitisa, postoje određeni lijekovi. Međutim, antibiotici djeluju na bakterije, a na viruse mi moramo sticati imunitet. Ili imunitet da steknemo putem vakcine ili kada prebolimo neko oboljenje, kao što su, recimo, vodene ospice kod djece. Onda stičeno imunitet. Problem je ovog virusa globalno što je nov. Naučna javnost nije uspjela još uvijek da razvije vakcinu niti nekakav efikasan lijek iako su određeni zdravstveni i naučni laboratoriji i neke farmaceutske kuće blizu nekih rješenja, ali o tome još uvijek ne može da se pouzdano razgovara. Tako da smo jednostavno prinuđeni da se u ovom momentu kao čovječanstvo štitimo, prije svega, preventivno, smanjujući mogućnost da se virus širi u zajednici i da, naravno, ljudi koji obole, da im se ovim trenutno dostupnim lijekovima i metodama pomogne da se lakše prebrodi”, kaže dr. Novaković Bursać.

Smatra da smo se mi ovdje, odnosno sistemi u Bosni i Hercegovini, dosta dobro i na vrijeme pripremili, imajući na umu da nemamo neželjene slike sa sjevera Italije.

“Još uvijek ih nemamo i nadam se da ih nećemo ni imati, kao i pretrpanosti bolnica i jednog očaja kada niste u mogućnosti da pružite svojim stanovnicima zdravstvenu zaštitu u skladu sa njihovim potrebama. A, to je bitno. Prvenstveni cilj ove borbe unazad skoro mjesec dana mislim da, nadam se da smo taj prvi zadatak uspješno savladali. Ali, naravno, situacija nije savršena i dalje se moramo ponašati racionalno i u skladu sa preporukama. Moj životni stil i pristup u svemu je nauka, struka, odgovornost i disciplina. Ono što je nauka do sada ustanovila, ono što struka mora da provodi, a mi pojedinici da se ponašamo odgovorno, disciplinovano u skladu sa onim što je proklamovano, što je doneseno”, poručuje dr. Novaković Bursać.

Fizička distanca ključna

Svim građanima BiH koji se bune protiv mjera samoizolacije, ostanka u kući, poručuje kako je to mnogo bolja varijanta nego biti bolestan.

“Naravno da je bolje ostati u kući. To, posebno kada nemate oruđe, odnosno oružje protiv virusa. Jedino što onemogućava njegovo širenje, veliku ekspanziju je to održavanje socijalne distance, jer virus je nametnik koji može da živi, da se razmnožava samo u živim ćelijama biljaka, životinja i ljudi. Ako mi njemu onemogućimo da preskače sa jednog na drugog čovjeka, pretpostavka je da će jednom da jenjava ta transmisija, prenos i da će on jednostavno da se ugasi, da iščezne u zajednici. Koliko god to nekom pojedincu izgledalo teško, molim i apelujem da svako u svojim mogućnostima organizuje život”, kaže dr. Novaković Bursać.

Čak kada mora da se izađe, kaže, presudno je očuvanje lične zaštite u vidu nošenja zaštitnih maski i rukavica, ali još važnija je fizička distanca, razmak od dva metra.

“Jer, neko i ko ima virus u sebi, ne može taj virus ne znam koliko daleko da dobaci. I ja sam imala blizak kontakt, nešto smo se došaptavali i tako je došlo do transmisije. A, osoba koja je sa druge strane sjedila do tog čovjeka, nije se zarazila. Toliko je to potrebno, ipak, više nekih uslova da se stekne da bi se prenio virus. Stoga, hoću da kažem – nemojte paničiti. Čak i kada se neko zarazi, nije to sada odmah neka strašna bolest. Naravno, moramo biti oprezni, moramo poduzeti sve mjere. Ali, nije potrebno sada da paničimo, ali distanca i uredno, lijepo i odgovorno ponašanje će nas sigurno približiti pobjedi protiv ovog virusa”, navodi dr. Novaković Bursać.

Kaže da kada je saznala da je oboljela od COVID-19, osjećala je odgovornost i odmah je izašla sa videoporukom o tome, a smatrala je da je na to obavezna i dodatno kao javna ličnost.

Ali, naglašava, stigmatizacija zaraženih koronavirusom je potpuno neopravdana i nepotrebna, te da kao društvo i zajednica na to ne treba da pristajemo.

“Kada sam saznala da sam oboljela i to objavila, javljali su mi se. Strašne su neugodnosti doživljavali ljudi u svojoj sredini kada su saznavali da su oboljeli. Ali, hvala mojoj okolini cjelokupnoj. Nisam doživjela ništa ružno. Doživjela sam veliku količinu podrške, razumijevanja, kroz poruke, društvene mreže… Niko živ na svijetu ne želi da se zarazi, niti da bude bolestan. Ali se to dešava i uvijek će se dešavati različite bolesti među ljudima. Jer, medicina je kvalitetna nauka, puno je napredovala u posljednih nekoliko desetina godina, ali nije svemoguća. Moramo biti svjesni da smo kao ljudska bića ranjivi, ali, isto tako, kao razmna ljudska bića moramo shvatiti i prihvatati činjenice onakve kakve jesu. Neko ko se zarazi, to je njegova u tom trenutku lična stvar, nada se samo da neće imati neugodnosti i da ne bude nešto gore. Kroz sve to prolaze on i njegova porodica. Ali, nemojte se plašiti svojih sugrađana”, kaže dr. Novaković Bursać.

Nema razloga za stigmatizaciju oboljelih

Vijest koja je posljednja objavljena je, navodi, da je od jučer više od 100 ljudi potvrđeno da su se oporavili.

“Prihvatite to racionalno, prihvatite svoje sugrađane, prijatelje, komšije koji se oporave. Nema potrebe niti jednog jedinog razloga za stigmatizaciju. Osim u slučaju ako postoje neki pojedinici koji se neodgovorno ponašaju, koji neće da slijede mjere. Ja sam za to da se ti pojedinici, ipak, stvarno kazne u skladu sa zakonom i da to rade službe i institucije koje treba da rade. A, mi, ostali građani, da se ponašamo humano, da se ponašamo u skladu sa pozitivinim ljudskim i društvenim vrijednostima i da pokažemo stvarno solidarnost i razumijevanje među sobom. Ovo jesu teški trenuci za većinu svijeta, ali to ne znači da i mi trebamo biti loši. Dajte da iz nas izađu dobre naše osobine, a ne one negativne”, kaže dr. Novaković Bursać.

Navodi da nas lijepo vrijeme koje predstoji ne smije zavarati i nagnati da se opustimo.

“Pratim vijesti i ono što prenose predstavnici institucija. Mislim da su poruke i jučer i danas ohrabrujuće kada imamo na umu broj testova urađenih, da imamo relativno mali broj pozitivnih. Ali to nikako, nikako ne smije da nas zavara. To nam treba da da dodatnu snagu da izdržimo. Jer, očito je da su mjere dale rezultate. Koliko god nam ovo na ličnom nivou bilo teško i stresno ljudi – izdržite, molim vas. Najvažniji zadatak naš je da spriječimo širenje virusa, a posebno da spriječimo to da virus dođe do zdravstveno slabijih pojedinaca. Svi mi koji imamo neko stabilnije zdravstveno stanje, kondiciju, u velikom broju slučajeva prođemo kroz ovo sve relativno bez posljedica. Ne mogu reći lako, ali ozdravimo. Ali, nemojte da dozvolimo da trasmisijom među ljudima to dođe do ljudi, pojedinaca kojima bi to bilo fatalno. To nam je veliki zadatak i obaveza i nadam se da će se u predstojećim sedmicama nazrijeti jasnije mjere kako i kuda ćemo se kretati. Dok god to ne budemo imali jasno pred sobom, da izdržimo ovako kako smo do sada”, istakla je dr. Novaković Bursać.

Poručila je kako očekuje da će se priključiti, da će biti prisutna u narednim aktivnostima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, ako ih bude.

(Kliker.info-AA)