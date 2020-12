Dr. Ognjen  Gajić : Do ljeta se vraćamo normalnom životu

“Vakcina je glavna stvar koja će pomoći da se završi pandemija, ali potrebno je da dvije trećine stanovništva bude imuno ili kroz prebolijevanje ili vakcinaciju da se mjere popuste. Eksperti u SAD-u, Evropi i drugim državama kažu da bi pandemija do ljeta bila smanjena do mogućnosti normalnog života, to znači da idemo na utakmice, u pozorište, na koncerte itd.

To mora biti cijeli svijet zato što nas je virus naučio da granice ne postoje. Svijet je toliko povezan da je nemoguće sakriti se ako ne uradite izvanredne javnozdravstvene mjere što je princip sistema, kao što je Novi Zeland. Iako je ostrvo, napravil su izvanredan sistem i žive normalno dugo jer su uspjeli provesti šta treba. Engleska je isto ostrvo, ali nije uspjela to da napravi”, rekao je Gajić.

U SAD-u je krenuo program vakcinacije, zemlje EU kreću u četvrtak, a i Srbija je uspjela direktnom pogodbom da nabavi vakcine ranije iako nije u EU. Bosna i Hercegovina je na čekanju, prognoze su da će stići na proljeće.

“Meni je to jako tužno da se stanovništvu ove zemlje onemogući ravnopravan odnos barem sa zemljama u regiji koje nisu članice EU. Osjećam se u ime građana malo i poniženo. Mislim da nas treba staviti u

ljudski položaj. Zamolio bih sve autoritete da se maksimalno uozbilje u tome. Bez učešća u tom programu vakcinacije, čemu se još možemo nadati. Mislim da liniju odgovornosti treba vrlo jasno podvući imenom i prezimenom i tražiti odgovornost do kraja ukoliko bude kašnjenja, a već mi se čini da je ozbiljno kašnjenje krenulo. K

ako je tužno onemogućiti građanstvu u BiH da ima jednako pravo. Treba ponovo slati zdravstvene radnike bez zaštite. Naše kolege se širom svijeta vakcinišu, mi to ovdje gledamo. To je nehumano prema svom stanovništvu, osjetljivim populacijama, ljudima u staračkim domovima… Ako ništa tu se jedan odnos prema stanovništvu trebao pokazati”, rekao je u Pressingu direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” prof. dr. Ismet Gavrankapetanović.

