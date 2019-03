Doživotni zatvor za ratnog zločinca : Šta o presudi kažu u DF-u, Našoj stranci, Nezavisnom bloku, Građanskom savezu…

Povodom današnje pravosudne presude doživotnog zatvora Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, stigle su i prve reakcije.

Danas izrečena presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, gledajući sa pravnog aspekta, predstavlja samo djelimično zadovoljenu pravdu – kažu iz Demokratske fronte.

Ovdje mislimo na jedinu uvaženu činjenicu, a ona glasi da je u Srebrenici počinjen genocid.

Gledajući širi, društveni i politički kontekst, ova osuda predstavlja osudu pojedincu, ma kog političkog ili vojnog ranga on bio, i istovremeno znači amnestiju nalogodavcima i kreatorima genocidne politike koja je, prvenstveno prema planu SANU (Srpska akademija nauka i umjetnosti) i uz pomoć tadašnjih beogradskih političkih, vojnih i obavještajnih struktura vođena na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ovome u prilog najbolje govori podatak da Haški tribunal nikada nije uvažio dokazanu činjenicu da se pogrom, ubijanje i protjerivanje nesrpskog stanovništva desio u Srebrenici, ali i u Bratuncu, Foči, Prijedoru, Ključu, Sanskom Mostu, Vlasenici i Zvorniku.

S toga tvrdimo da su i ovoga puta pravo i pravda bili na različitim stranama, i da će i zbog ove presude proces pomirenja i vraćanja ljudskog dostojanstva, svojevrsna katarza svih strana u Bosni i Hercegovini – i dalje ići sporo, što odgovara nacionalistima i fašistima svih boja na cijeloj teritoriji bivše nam zajedničke države – naveli su u saopćenju iz DF-a.

Nezavisni blok: Pravosnažne presude Haškog i Suda BiH inkorporirati u obrazovni sistem u BiH



Današnja konačna doživotna pravosnažna presuda Radovanu Karadžiću važna je za Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost. Bez obzira na svu bol i nepravdu, kao i na činjenicu da nijedna presuda ne može biti potpuna i ne može vratiti ubijene, te da će se različito doživjeti u našoj državi, ova doživotna presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, kao i druge presude Haškog i Suda BiH, važne su za suočavanje sa prošlošću ali i za buduće generacije.

Žrtvama Karadžićevih zločina i genocida i njihovim porodicama doživotna presuda neće donijeti apsolutnu pravdu, ali je ona ipak historijska činjenica. Presudu treba posmatrati kao pravni i historijski dokaz onoga šta se dešavalo na prostoru Bosne i Hercegovine tokom devedesetih i opomena svima onima koji od Radovana Karadžića i ostalih zločinaca prave uzore, što potvrđuje i nedjelo teroriste Brentona Tarranta na Novom Zelandu. Veličati Karadžića i Mladića znači veličati Adolfa Hitlera ili Adolfa Eichmanna – to je suština današnje presude.

Naše društvo mora se okrenuti onima koji žele otvoreno demokratsko društvo bazirano na civilizacijskim vrijednostima a ne na barbarsko-zločinačkom režimu čiji je simbol i glavni protagonista Radovan Karadžić. Zbog toga današnju i ostale presude međunarodnih i domaćih sudova treba inkorporirati u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini- naveli su u NB.

BOSS pozdravlja izricanje doživotne kazne

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja izricanje doživotne kazne zatvora Radovanu Karadžić, koji je po komandnoj odgovornosti kao bivši predsjednik RS-a i vrhovni komandant tadašnje Vojske RS-a – odgovoran za sve ratne zločine i genocid koji su počinjeni od strane njemu potčinjenih zločinačkih oficira.



S obzirom da je Haški tribunal svojim pravosnažnim presudama već određivao doživotne zatvorske kazne Karadžićevim oficirima – i Radovan Karadžić je morao po komandnoj odgovornosti biti osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, kako bi se obezbjedila potpuna pravična kazna za Radovana Karadžića, a u odnosu na razmjere i težinu učešća u zločinačkom poduhvatu u cilju počinjenja stravičnih ratnih zločina i genocida, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Bošnjački pokret: Presuda ratnom zločincu Karadžiću mora biti sastavni dio udžbenika historije

Sejfudin Tokić, predsjednik Bošnjačkog pokreta povodom izricanja pravosnažne presude ratnom zločincu Radovanu Karadžiću dao je sljedeću izjavu za javnost:



“Pravosnažna presuda predsjedniku genocidom nastaloj RS Radovanu Karadžiću o doživotnom zatvoru izrečena u Haškom tribunalu predstavlja historijsku šansu za izgradnju stabilnog mira u regionu. Značaj ove presude za budućnost novih generacija je ogromna i zbog toga ona mora da bude sastavni dio svakog udžbenika historije u obrazovnom sistemu zemalja Zapadnog Balkana pa i u cijeloj Evropi. Genocid i ratni zločini koji su počinile srpske vojne i policijske snage na tlu BiH prvenstveno prema Bošnjacima pod političkim vodstvom Radovana Karadžića predstavljaju najveće ratne zločine počinjen e na tlu Evrope posloje Hitlerovog nacističkog režima iako društveno ne budu osuđene potencijalno mogu biti inspiracija novim zločinima i terorizmu poput onog nedavno učinjenog u Novom Zelandu. Ranije presude izrečene vojnim i političkim liderima srpskog naroda u periodu 92.-95. a posebno današnja pravosnažna presuda ratnom zločincu predsjedniku genocidne RS Radovanu Karadžiću nedvosmisleno nameće obavezu promjena Ustava države BiH kao sastavnog dijela Međunarodnog sporazuma o miru u Dejtonu na način ukidanja genocidom nastale RS što potvrđuje današnja pravosnažna presuda Međunarodnog haškog tribunala.”

“Čolpa: Demontaža Republike Srpske je primjena presude Karadziću

Nakon nacista u Drugom svjetskom ratu Karadžić je nastavio Hitlerovu politiku zla na tlu Europe.

Prije gnusnih zlodjela koje je počinio Al-Baghdadi, svijet je svjedočio genocidu, urbicidu i kulturocidu Radovana Karadžića. Sva zlodjela koja su se u svijetu dešavala nakon devedesetih u Bosni i Hercegovini, samo su preslik zlodjela počinjeni pod vodstvom Radovana Karadžića, dok su teroristi Anders Behring Breivik i Brenton Tarant i javno pokazali da su inspirisani krvnikom Karadžićem.

Kao društvo 21. stoljeća imamo obavezu prema mladim generacijama da im izgradimo sigurnu državu da ne bi prolazili kroz iste patnje kao i prethodne generacije.

Zbog toga, da bi presuda Karadžiću imala smisla potrebno je da njena implementacija krene od njegovog djela – Republike Srpske, na način da se taj dio Bosne i Hnercegovine ne pretvara u logor i mučilište svega onoga što nije na fonu Karadžićeve zločinačke politike.

Bosna i Hercegovina hitno treba zakone koji će sankcionirati svaku vrstu propagiranja Karadžića i njegove ideologije, kao što je to uradila Njemačka i druge razvijene zemlje – izjavio je NIhad Čolpa iz Građanskog saveza.

Naša stranka: Presuda Karadžiću prilika za odmak cijelog društva od svih zločinačkih ideologija

Povodom izricanja pravomoćne presude Radovanu Karadžiću Naša stranka pozdravlja odluku kojom je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove potvrdio odgovornost ratnog političkog lidera Republike Srpske za genocid i zločine protiv čovječnosti i izmijenio kaznu kojom je prvobitno bio osuđen na 40 godina na doživotnu kaznu zatvora.

Naša stranka smatra da je punomoćna presuda Radovanu Karadžiću konačna i nepobitna potvrda zločinačke prirode njegovog političkog projekta. Presuda je nedovoljna, ali važna satisfakcija žrtvama. Poput drugih presuda ratnim zločincima koji imaju svoja imena i prezimena i ova presuda je potvrda Karadžićeve lične odgovornosti koja ne smije biti vječni teret cijelom jednom narodu.

Kao i prilikom izricanja prvostepene presude ovom zločincu, Naša stranka poziva sve one koji znaju istinu o počinjenim zločinima da smognu građanske hrabrosti i pomognu nadležnim organima u otkrivanju nepoznatih grobnica žrtava i utvrđivanju činjenica o zločinima. Kažnjavanje zločinaca, utvrđivanje istine o zločinima i dosljedno i iskreno ukazivanje poštovanja prema svim žrtvama je temelj za izgradnju povjerenja među građanima i narodima i zajednički život u multietničkoj državi kakva je Bosna i Hercegovina.

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović je izjavio: „Presuda, kakva god bila, ne može vratiti mrtve i utješiti one koji su preživjeli Karadžića i njegove istomišljenike. Doživotna kazna pruža veću satisfakciju od kazne izrečene prvostepenom presudom, koja je iznosila 40 godina, ali i dalje je nemoguće zamisliti kaznu koja bi bila adekvatna. Ipak presuda, a posebno sudski materijal na osnovu kojeg je donesena, je dragocjena za BiH i za region jer svima koji negiraju, koji ne znaju ili ne žele da saznaju istinu nudi činjenice na osnovu kojih, ako to žele i imaju građanske hrabrosti, sami mogu uvidjeti fašističku prirodu Karadžićeve ideologije. Prava, istinska i konačna pobjeda nad Karadžićem i njegovim nekadašnjim i sadašnjim sljedbenicima bi bila moderna, evropska Bosna i Hercegovina, država u kojoj su svi njeni građani, bez obzira na svoju etničku i vjersku pripadnost, ravnopravni i slobodni na svakom pedlju naše zemlje. To ne bi bila samo konačna i najteža presuda Karadžiću i Mladiću i sličnima, nego i krucijalna pobjeda Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.“