Doza inspiracije : Otkrijte svoju istinsku vrijednost i vratite narušeno samopouzdanje i samopoštovanje

ste uslijed bilo kojeg razloga ostali bez posla, kako se osjećate? Pomalo izgubljeno i bezvrijedno? Osim novčane sigurnosti, kao da je nestao i vaš identitet? Naime, mnogi ljudi vezuju svoj identitet za svoja radna mjesta. To je zato što, odrastajući, većina nas počinje definirati vlastitu vrijednost prema tuđem odobravanju našeg izgleda, performansa i postignuća.

Kada dobijemo odobrenje koje tražimo, osjećamo se vrijedno, ali kada nam to ne polazi za rukom, naše se samopoštovanje počinje srozavati . To je, dakako, dio iskrivljenih vrijednosti jer se ona ne sastoji od fizičkog izgleda, performansi, poslovnog ili sportskog uspjeha. Pitate se što još postoji osim toga? Sve što u stvari ima istinsku vrijednost.

Kako općenito definirate svoju vrijednost?

Pogledajte identificirate li se s ovim uobičajenim načinima određivanja vaše vrijednosti.

Osjećam se vrijedno kada:

drugi odobravaju način na koji izgledam

dobivam pažnju od drugih

sam u sretnoj vezi

drugi uvažavaju moje mišljenje

drugi rade lijepe stvari za mene

znam da sam dobro odradio/la neki projekt

zarađujem određenu svotu novca

Iako su i te vrijednosti važne, problem s njima je to što vas definiraju izvana i to s onime što drugi misle o vama. I sve funkcionira kada i taj vrijednosni sustav funkcionira, ali što kada on zakaže?

Pronalaženje vaše stvarne vrijednosti

Razmislite o prijateljima koje istinski cijenite. Što cijenite u njima? Je li to njihov novac, automobil, dom, slava ili njihov uspjeh? Ili je to njihova ljubaznost, briga, velikodušnost, iskrenost, pouzdanost i njihova ljubavna priroda? Je li to njihov smijeh,njihova avanturistička priroda , smisao za humor? Je li to njihova živost i prisutnost? Kako vas slušaju i uvijek su tu za vas? Je li to što vam nikad ne ponestane tema za razgovor? Je li to njihova kreativnost, intuicija, njihova duhovna povezanost?

Nadamo se da cijenite njihove unutarnje kvalitete više od njihovih vanjskih. I to je upravo ono što trebate početi cijeniti kod sebe. Naposljetku, vanjske kvalitete ne ovise uvijek o nama, ali unutarnje nikada ne možemo izgubiti. Možemo izgubiti novac, posao, izgled, atletske sposobnosti, ali nikada ne gubimo ono što uistinu jesmo – svoju suštinu, svoju dušu.

Ponovno se ‘stvorite’

Ako niste toliko oduševljeni svojim trenutnim poslom ili načinom na koji živite, zašto ne biste napokon počeli razmišljati o tome što vas istinski veseli? Način na koji to možete napraviti jest pomno slušati svoje osjećaje, baš kao biste slušali i upijali osjećaje svog voljenog djeteta. Slušanje iznutra omogućuje vam da otkrijete vašu istinsku vrijednost – svoju suštinu i definirate svoju istinsku vrijednost koja će vas odvesti do sretnog i ispunjenog života.

(Naturala.hr)