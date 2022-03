Dolly Parton odbila nominaciju : “Nadam se da Kuća slavnih razumije moj potez, te da će me ponovno uzeti u obzir, ako to ikad zaslužim”

Country zvijezda Dolly Parton izjavila je da se povlači iz ovogodišnje nominacije za Kuću slavnih rock and rolla, uz objašnjenje da je nije zaslužila, prenose američki mediji.

O razlozima povlačenja ova se muzička ikona izjasnila putem društvenih mreža, ističući da ne želi drugim nominovanim kandidatima uzimati glasove.

“Jako sam zahvalna što sam nominovana za ulazak u Kuću slavnih rock and rolla, to mi strašno laska, no mislim da nisam to zaslužila. Stvarno ne želim da se zbog mene glasovi moraju cijepati, i zbog toga ću se povući”, navela je Parton.

Njeno se ime prošli mjesec pojavilo na listi nominovanih Kuće slavnih rock and rolla, među brojnim drugim poznatim imenima, kao što su Eminem, Lionel Richie, Kate Bush, Dionne Warwick, te grupe Duran Duran, Eurythmics i New York Dolls.

“Nadam se da Kuća slavnih razumije moj potez, te da će me ponovno uzeti u obzir, ako to ikad zaslužim”, objavila je Parton.

(Kliker.info-N1)