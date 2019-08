Dodikovo viđenje sporazuma : Ono što piše, to je to, ono što ne piše, nije to !?

Sporazum koji smo juče postigli između tri političke partije je prihvatljiv i za ostale članove koalicije iz Republike Srpske i da je data podrška odredbama koje omogućavaju da se formira i konstituiše Savjet ministara na nivou Bosne i Hercegovine, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon današnjeg sastanka sa koalicionim partnerima u RS.

“Osnovna tema je bila vezano za jučerašnji sporazum. Ocijenili smo da sporazum koji smo jučer postigli je prihvatljiv i za ostale članove koalicije iz RS i data je podrške odredbama kojima se omogućava konstituisanje Savjeta ministara. Elementi ovog sporazuma su u skladu sa aktima RS, prije svega sa vojnom neutralnosti i da u tom pogledu saradnja nije sporna, prije svega sa NATO-om kao i sa drugim organizacijama, ali da članstvo za nas nije prihvatljivo. Mogli ste vidjeti u sporazumu da te odredbe nema. Svi odgovorni iz RS uvijek iza sebe imaju rezoluciju Narodne skupštine”, kazao je Dodik.

Kako je naveo, vjeruje da će doći do formiranja vlasti u datom roku, odnosno za 30 dana.

“Mi ćemo kao koalicija se nakon imenovanja okupiti i dogovarati shodno našim pozicijama. Ovo je bilo nepotrebno čekanje jednog dogovora, mi nismo imali nikakvo uslovljavanje niti smo tražili da se ikakva pitanja problematizuju samo smo smatrali da je priča koja je nametnuta od političkog Sarajeva vještački nametnuta. Atmosfera među njima je na početku godine bila veoma konfuzna i nisu znali ko ima dominantnu političku snagu za predstavljanje Bošnjaka. Sada su stvoreni svi temeljni uslovi da se formira Savjet ministara i realizacija drugih pitanja koje ste vidjeli tamo”,naveo je on.

Govoreći o samom sporazumu i različitim interpretacijama, Dodik je poručio:

“Vuk Karadžić je rekao da se čita i tumači onako kako piše. Nemojte me pitati šta znači. Ono što piše. A šta ne piše, nema. Tako bi trebalo da bude. Ono što piše, to je to, ono što ne piše, nije to. Čitajte onako kako piše, pustite ove iz OHR-a koji su tumačili duh. Ovdje nema duha, postoji samo slovo ovog sporazuma”.

Izjavio je danas da vjeruje da će doći do formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovini u zadatom roku te je odbacio optužbe lidera SDS-a Mirka Šarovića da je jučer potpisani sporazum njegova kapitulacija.

“Mogli ste jasno da čujete da je ovo usaglašeno sa našom rezolucijom vezano za vojnu neutralnost. Nemam potrebu da se pravdam. Šarović je poznat po tome, očigledno da ga je to pogodilo, pa nije mogao reagovati odmah, čekao je jedan dan da mu neko sugeriše šta bi bilo dobro da kaže. Izdali smo njegovu izdaju, to je tačno pa smo dogovorili da će biti formiran Savjet ministara i uvjeren sam da će tako biti”, naveo je Dodik.