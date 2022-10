Dodik pozvao pristalice da slijede primjer bombaša Tepića i Gavrila Principa

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik objavio je poziv bosanskim Srbima da se naredne sedmice okupe u Banjoj Luci na skupu kojega je opisao kao “protest protiv zavojevača” te da pri tom pokažu kako im je jedan od uzora Milan Tepić, prenosi Hina.

Oficir bivše JNA Milan Tepić je u septembru 1991. ubio sebe ali i deset hrvatskih boraca kada je digao u zrak skladište streljiva kod Bjelovara.

“Pokaži da si potomak (Gavrila) Principa i Tepića. Podigni trobojku, stani uz narod, narodnu volju i slobodu (Republike) Srpske”, jedna je od poruka u video spotu kojega je Dodik objavio na Twitteru.

Dodik je okupljanje svojih pristalica u Banjoj Luci najavio za 25. oktobra. U petak je kazao kako očekuje da će se njegovom pozivu odazvati barem 25 hiljada ljudi čime kani dokazati kakvu potporu uživa u RS.

Zaštita izborne volje

Prvotno je to okupljanje opravdavao potrebom da se zaštiti izborna volja građana jer tvrdi da je, uprkos nepravilnostima koje su do sada utvrđene, on definitivni pobjednik u izbornoj utrci za predsjednika RS a da mu opozicija u saradnji sa Središnjim izbornim povjerenstvom BiH (SIP) sada tu pobjedu pokušava ukrasti.

U video spotu kojima poziva svoje pristalice na banjolučki skup to je i ponovio, no dodao je kako je riječ i o pozivu bosanskim Srbima da se suprotstave “stranim zavojevačima”.

“Danas, kao i mnogo puta do sada, stani uz hrabre pretke protiv stranih zavojevača. Podigni našu trobojku iznad zastave izdaje”, poruka je koju izgovara narator uz fotografije osoba u srpskim vojnim uniformama od prvog svjetskog rata pa do posljednjeg rata u BiH.

Dodik je svojim simpatizerima poručio kako se danas od njih očekuje da slijede junake iz mitova poput Miloša Obilića i kneza Lazara, ali i atentatora na nadvojvodu Franju Ferdinanda Gavrila Principa i oficira bivše JNA Tepića kojega su u Banjoj Luci zbog samoubilačkog čina kojega je počinio u Hrvatskoj nagradili ulicom i spomen-pločom.

(Kliker.info-AJB)