Dodik o pozivu Tužilaštva BiH : Ne dolazim u Sarajevo, daću izjavu u pravosudnim institucijama RS

Predsjednik Republike Srpske (Milorad Dodik izjavio je danas u Banjoj Luci da još nije dobio poziv u Tužilaštvo BiH u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi s referendumom u tom entitetu ali je dodao da je spreman dati izjavu u vezi s tim slučajem bilo gdje u RS-u, ali ne i u Tužilaštvu u Sarajevu.Ustvrdio je i da je poziv u Tužilaštvo BiH uslijedio “po nagovoru ili pod pritiskom Bakira Izetbegovića”.

Ponovio da je ta pravosudna institucija, kao i Sud BiH neustavni, da je osnov za poziv koji mu je upućen na saslušanje u Tužilaštvo BiH neosnovan te da je to “farsa”.Ističući da su referendum u RS-u podržali i mnogi drugi političari, ali nisu dobili poziv Tužilaštva. Smatra da iza svega stoje “sarajevski političari”, a kritikujući izjavu Izetbegovića da će završati kao Gadafi…, najavio je mogućnost da njegovi advokati pokrenu i tužbu.

– Neću otići u federalno Sarajevo, ali sam spreman da bilo gdje u RS-u dam izjavu. U Sarajevo siguro neću ići. Ako misle da je to njihov način da me uhapse, to je njihovo – kazao je Dodik na vanrednoj pres-konferenciji u Banjoj Luci navodeći da neće da ugrožava život odlaskom u Sarajevo, javlja Fena.

Podsjetio je da je 91 odluka Ustavnog suda BiH neprovedena, ali da je sada problem referendum u RS-u.Građanima RS-a je rekao da mogu da budu mirni i staloženi te je ponovio da je zadovoljan provedenim referendumom o danu tog bh. entiteta, koji je pokazao punu opravdanost.

Ustvrdio je da je 25. septembra na referendum izašlo dvije trećine Srba te potvrdilo da je za obilježavanje 9. januara kao Dana RS-a, što će ostati, kaže, i upisano u zakonu u RS-u.Podsjećamo, aktuelnom predsjedniku RS-a upućen je poziv za saslušanje u svojstvu osumnjičenog u predmetu u vezi s referendumom u tom entitetu.Tužilaštvo BiH je jučer je saopštilo da se u vezi s tim prikuplja određena dokumentacija te da će određene osobe biti pozvane u tu instituciju.

