Dodik nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a : Neprihvatljivo angažovanje OS BiH, to je pokušaj markiranja granice

Lider SNSD-a Milorad Dodik se obratio medijima nakon današnje sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.

“Jedini zaključak koji je danas jasno potvrdio jeste da se odnosi na činjenicu da su Ustavni sud i OHR dio paketa protiv RS. To je politika koja se dugo godina može primjetiti, kao i međunarodne zajednice koja to podržava. To je podmukla aktivnost prema RS usmjerena da se sruše njene dejtonske pozicije”, kazao je Dodik.

“Izvršni komitet ostaje čvrsto pri poštivanju zaključaka NSRS od 14. februara, kao i da naši predstavnici u zajedničkim institucijama obustave donošenje odluke”, dodao je.

Kada je riječ o angažovanju OS BiH, kazao je:

“Smatramo neprihvatljivim da se angažuju OS BiH na granici prema Srbiji i Crnoj Gori, to bi bio pokušaj da se granica markira na određeni način kako bi neke od struktura iz Sarajeva željele”.

“Vidjeli smo da je EU promijenila politiku, ukinula politiku otvorenih vrata. Evropa je odlučila braniti svoje vanjske granice. Podržavamo da u RS nema pravljenja bilo kakvih centara za zadržavanje migranata u RS”, dodaje Dodik.

Razgovori sa Mićom Mićićem?

“Razgovarali smo i o sporazumu sa Mićom Mićićem, i taj sporazum smo prihvatili. Mi ne tražimo nikakvu koaliciju, ali gospodin Mićić pokazuje interes da radi za dobrobit Bijeljine, zato smo rekli da očekujemo njegov jasan stav”.

Sastanak sa Radončićem danas?

“Jeste, tema je bila oko migranata. Želim da kažem da pristup koji njeguje Radončić bi mogao da bude prihvatljiv, a to je da svi segmenti budu uključeni u pitanja koja se tiču BiH”.

