Dodik i Čović na ruskoj raspravi o Dejtonu, Izetbegović odbio

Iz kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika objavljeno je kako će se on obratiti Vijeću sigurnosti UN-a povodom 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Međutim, to nije tačno, jer se radi o neformalnom događaju.



Povodom 25 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma večeras će se predstavnici Vijeća sigurnosti sastati u posebnom “Arria-Formula” formatu kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu i njegovim postignućima.



Virutelni događaj se dešava na inicijativu Stalne misije Ruske Federacije u UN-u.



Događaju će se iz Bosne i Hercegovine prema najavama obratiti Milorad Dodik i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.



Učešće je ranije odbio predsjednik SDA BiH Bakir Izetbegović, koji je objasnio kako je odbio poziv jer smatra da je on trebao biti upućen Predsjedništvu BiH koje je šef države.



“Pogrešan izbor učesnika iz BiH je na liniji zabrinjavajućeg trenda zaobilaženja i ignoriranja bosanskohercegovačkih institucija i izabranih predstavnika u tim institucijama”, naveo je Izetbegović.



“Arria-Formula” je dobila ime po nekadašnjem predsjedniku Vijeća sigurnosti i bivšem ambasadoru Venezuele u Ujedinjenim nacijama Diegu Arriji.



On sam je kritikovao ovakav način manipulacije i korištenja Dejtonskog sporazuma.



“Vidio sam da će se Arria-Formula koristiti za obilježavanje Daytona. Obilježavanje Daytona vrsta je akcije kojom se prikrivaju gnusna djela počinjena nad Bošnjacima. Način je to da se pokuša iskoristiti Dayton kao pribježište protiv genocida u Srebrenici i drugim gradovima počinjenog pod očima međunarodne zajednice koja se danas sjeća Daytona, kao da se ništa prije nije dogodilo. Vidim ovo kao pokušaj da se očisti najveće zataškavanje u istoriji Ujedinjenih nacija usred Evrope. Formula je nastala 1992. godine kada sam upoznao sveštenika iz Međugorja i predsjednika Aliju Izetbegovića”, kazao je Arria.



Arria ističe kako je “Formula” pomogla u davanju šanse da se određeni slučajevi čuju pred Vijećem sigurnosti.



On smatra da koristiti Formulu za prisjećanje na Dayton znači pozdravljanje čina koji se nikada nije trebao desiti.



Dayton je izvršio kapitulaciju nad narodom Bosne i Hercegovine čija je druga alternativa bila konačno izumiranje. Jučer sam pročitao da se gospodin Borrell u ime Evropske unije poklonio Daytonu”, kazao je Arria.



Prema pravilima UN-a na neformalni događaj koji se organizuje u ovom formatu se pored stalnih i rotirajućih članica Vijeća sigurnosti, mogu pozvati i predstavnici različitih nevladinih organizacija te drugi zvaničnici koji bi mogli dati svoje mišljenje o temi rasprave.

