Dodik blokirao odlučivanje u Predsjedništvu BiH : Za deset minuta glasao protiv svih predloženih odluka i ratifikacije međunarodnih sporazuma

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u srijedu se suočilo s blokadom u odlučivanju nakon što je srpski član tog tijela Milorad Dodik na sjednici u Sarajevu glasao protiv svih predloženih odluka i ratifikacije međunarodnih sporazuma.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović takvo je ponašanje opisao kao ugrožavanje mira i temelja Daytonskog sporazuma.

Nakon što je završena sjednica Predsjedništva BiH, koja je trajala jedva desetak minuta, Dodik je potvrdio novinarima kako je glasao protiv svega pa i dnevnog reda, kao i odluke kojom je RS trebala dobiti šest milijuna eura za gradnju autoceste, te je najavio kako će tako raditi i iduća dva mjeseca.

Dodao je kako je očekivao raspravu o tome na koji je način predsjednik Europskog suda za ljudska prava imenovao Njemicu Angeliku Nussberger za novu sutkinju Ustavnog suda BiH, no ona je izostala.

Nussberger, kao jedna od troje sudaca-stranaca u Ustavnom sudu BiH, treba zamijeniti Talijana Govania Grassa, kojemu u travnju istječe mandat. Strane suce Ustavnog suda BiH, sukladno ustavu, imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon konzultacija s Predsjedništvom BiH, a Dodik tvrdi kako njega o tome nitko nije informirao pa je optužio predsjedatelja Predsjedništva BiH Željka Komšića da je skrio pismo u kojemu je traženo očitovanje o ovom prijedlogu.

Komšićev ured to opovrgava i navodi da je pismo s prijedlogom imenovanja Nussberger stiglo na adrese sva tri člana državnog vrha. To je potvrdio i treći član Predsjedništva BiH Džaferović.

Dodik je najavio kako će do kraja tjedna zajedno s HDZ-om BiH srpske stranke predložiti državnom parlamentu zakon o okončanju mandata stranih sudaca u Ustavnom sudu. Ponovo je ustvrdio kako strani suci u Ustavnom sudu služe samo da bi podupirali Bošnjake i da bi “provodili inkviziciju nad Srbima”.

Džaferović je na odvojenoj konferenciji za novinstvo potvrdio kako je Dodik glasao i protiv najavljenog službenog posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića BiH pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Srba.

“Ovdje je na djelu opstrukcija funkcioniranja BiH a to je opstrukcija Daytonskog sporazuma”, kazao je Džaferović pojašnjavajući kako je zbog Dodikovog ponašanja blokirana ratifikacija čak 19 međunarodnih sporazuma koje je ranije prihvatio parlament.

Džaferović je kazao kako će ovakva situacija biti samo na štetu RS jer je BiH postojala i prije Daytona a nestati mogu samo entiteti koji su nastali Daytonom.

Kazneni zakon BiH predviđa zatvor u trajanju od šest mjeseci do pet godina za one koji ometaju ili ne provode presude Ustavnog suda no za takva kaznena djela još nitko u BiH nije procesuiran.

