Dodik: Ako se SDA bavi “Republikom BiH”, RS može otcjepljenjem

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je BiH moranje za Srbe, koji su spremni da čuvaju mir, ali ne i da trpe torturu bošnjačke političke elite.

Dodik je rekao novinarima u Beogradu da će u Srpskoj veoma dobro pročitati deklaraciju SDA, koja bi danas trebalo da bude usvojena na Kongresu stranke, a u kojoj se, između ostalog, navodi da je primarni i dugoročni cilj SDA “republika BiH”.

On je poručio da nikakve “Republike BiH” nema i da, što se tiče Srba postoji samo Republika Srpska.



– Ukoliko je njima dozvoljeno da nešto takvo rade, onda je sasvim normalno da mi smatramo da je nama dozvoljeno da se bavimo pitanjem samoopredjeljenja do otcjepljenja. Dakle, nemamo ni jedan razlog da budemo sa drugima koji nas ne žele i koji ne žele da prihvate te realnosti – rekao je Dodik.

Dodik je ukazao da SDA već dugo negira BiH i da bi Bošnjaci htjeli “BiH po svome”.

On je ponovio da je izvorište deklaracije SDA Islamska deklaracija njihovog tvorca Alije Izetbegovića, koja je jasno ukazala na koji način i šta treba da rade.



– Ovo je samo jedna faza onoga što oni krajnje žele da urade, ali nema BiH bez Republike Srpske. Niko valjda nije dovoljno lud, naivan i blesav da pomisli da bi neko samo ukinuo Republiku Srpsku. Oni je sigurno ne mogu ukinuti jer nemaju ni razloga, ni mogućnosti da to učine – rekao je Dodik.



On je naglasio da BiH održava međunarodni faktor, a razjedinjava ovo što radi SDA.



– Nama nije uopšte jednostavno prihvatiti da se nalazimo u BiH, ali prihvatamo dejtonsku BiH. Oni očigledno nisu htjeli ni da vide, ni da čuju, ni da održe Republiku Srpsku i to mi znamo – rekao je Dodik.



Srpski član Predsjedništva BiH kaže da u takvoj konstalaciji BiH nema nikakve budućnosti, jer je mjesto trpljenja za sve, očigledno i za Bošnjake koji su nezadovoljni.



On je dodao da su, sa druge strane Srbi zadovoljni Republikom Srpskom i oni će je voditi tako da Srpska u svakom trenutku bude spremna za svoj samostalni put.



Dodik je naglasio da Republike Srpska jedina na prostoru BiH može da bude samoodrživa, a to ne može ni BiH, ni Federacije BiH, “jer kada bi se iz njih makli stranci, iste noći bi nestale”.



On je istakao da je podvala neoliberalni pristup za koji su smatrali da treba da prihvate kao svoj, kao što su bile i mnoge druge podvale od Dejtonskog sporazuma pa do danas.



Dodik je ponovio da su i bonska ovlaštenja podvala i prevara, što je potvrdio i diplomata Karl Vestendorp kada je govorio da je to protiv Dejtonskog sporazuma.



– Na tom protivdejtonskom sporazumu oni su napravili današnju BiH i sada kažu `dajte nam pravnu državu`. Kakvu pravnu državu kada je nastala na nepravu? – upitao je Dodik.



On ističe da je sve u kontinuitetu prevara.



– To je samo jedan očigledan primjer na koji način oni misle da nametnu volju drugima. Te volje nema, što znači da nikakve “Republike BiH” nema” – zaključio je Dodik.