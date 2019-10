Direktor IFIMES-a tvrdi : Kurti donosi pozitivni “cunami”, želi da ljevica na Balkanu preuzme ključnu ulogu

Bećirović je za naš portal komentirao rezultate nedjeljnih izbora i očekivanja od izbornih pobjednika, od kojih se očekuje mnogo u narednom periodu na stvaranju boljih odnosa u regionu, prije svega između Prištine i Beograda.



Kako komentirate rezultate nedjeljnih parlamentarnih izbora na Kosovu?

BEĆIROVIĆ: Kosovom su posljednjih 20 godina vladale političko-kriminalne strukture odnosno nekoliko pojedinaca, koje na Kosovu zovu „zločinci rata“ i „zločinci mira“. Predsjednik Kosova Hashim Thaci zajedno sa albanskim premijerom Edijom Ramom redovno su generirali krize u regionu i tako podsticali druge u regionu da također produciraju krize. Zbog toga je važno da su na proteklim prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu te politike poražene. Čelnik Demokratske partije Kosova Kadri Veseli najavio je odlazak u opoziciju. Ustvari oni moraju ići pred Specijalni sud za ratne zločine i biti procesuirani, a ne u opoziciju. To mora znati i međunarodna zajednica, a ne koketirati i/ili podržavati kriminalce, zločince i nosioce kriminala i korupcije.

Pobjedu je odnijela jedna nova generacija političara. Kako gledate na to i koliko će to doprinijeti promjeni političke situacije u ovoj zemlji?

BEĆIROVIĆ: To će sasvim sigurno promijeniti situaciju i mnogo toga neće biti kao što je bilo. Važno je da dođe do demontiranja režima Hashima Thacija. To će biti zahtjevan, težak, mukotrpan i neizvjestan proces. Pokret Samoopredjeljenje nije klasična politička stranka nego pokret i morat će doživjeti transformaciju u modernu političku stranku, ako želi da vlada i gradi bolju budućnost Kosova.

Šta ova promjena znači za dijalog između Prištine i Beograda, i šta sada možemo očekivati po tom pitanju?



BEĆIROVIĆ: Bilo bi nepravedno kriviti samo zvaničnu Prištinu ili zvanični Beograd za propast dijaloga. Tu je odgovornost na EU, koja je upropastila dijalog, ali i pojedinih ključnih međunarodnih aktera na Kosovu. Dijalog između zvaničnog Beograda i Prištine će se nastaviti sa novim posrednikom i jasno definiranim ciljem, a to je pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa i sa rokom kada on mora biti postignut. Novi visoki predstavnik EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Španac Josep Borell, je Katalonac, koji se protivi nezavisnosti Katalonije, a uz to Španija ne priznaje nezavisnost Kosova. Da li je on najbolja osoba za posrednika u dijalogu je poprilično otvoreno pitanje.

Šta mislite o lideru Samoopredjeljenja i kandidatu te stranke za premijera Kosova Albinu Kurtiju? O kakvom političaru se radi i kakvu politiku možemo očekivati od njega?

BEĆIROVIĆ: Albin Kurti nema hipoteka kao što imaju dosadašnji čelnici Kosova. Moderan političar i veoma obrazovan. Iskusan. Zna šta treba raditi u interesu građana. On će donijeti jedan pozitivni „cunami“ na političkoj i društvenoj sceni Kosova. On je na čelu Pokreta Samoopredjeljenje, koji je socijaldemokratski pokret. On smatra da ljevica na Balkanu treba da preuzme ulogu da traži odnosno ponudi rješenja o ključnim nacionalnim pitanjima, a to se na ovim prostorima do sada uglavnom prepuštalo desničarima, nerijetko i ekstremistima, (pro)fašistima.

Iz svijeta, posebno SAD-a, već su stigle pohvale građanima Kosova zbog odlučnosti za promjene. Može li Kosovo zaista doživjeti neke velike promjene u skorijem periodu?



BEĆIROVIĆ: Može. Međutim, to će kao što sam već rekao biti jedan mukotrpan i težak posao. On će ponuditi brojne novine, koje će doprinijeti unapređenju situacije na Kosovu, ali i normalizaciji odnosa u regionu. On sasvim sigurno neće biti faktor nestabilnosti kao što je to do sada bilo kosovsko rukovodstvo. Promjene na političkoj sceni Kosova ubrzat će pad albanskog premijera Edija Rame i njegove vlade, i tada će se konačno zaustaviti generiranje kriza, koju su uglavnom producirali Edi Rama i Hashim Thaci, koji više ne bi trebao ostati na poziciji predsjednika Kosova.

