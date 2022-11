Diego Arria, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a : bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a 1992. godine (Video)

Promjene u izbornom sistemu u BiH znače da stari pristup da BiH treba podijeliti između Srbije i Hrvatske nije nestao, poručio je Diego Arria u programu Face TV.

– Međunarodna zajednica treba biti svjesnija onoga što se dešava, još uvijek, usred Evrope! Dejton jeste zaustavio rat, ali je bio nametnut Izetbegoviću i time je stvorena RS, to je stravično! I to je nametnuto svima kao otrov u odnosima, insitucionalnim sporazumima koji su stvarani od Dejtona! Rusi znaju da međunarodna zajednica nije bila spremna zaustaviti Miloševića, a znaju da ne mogu ni Putina! Evropska zajednica se pomirila s tim da ako se zajedno ne suprotstave Rusiji, cijela EU se izlaže prijetnji! Amerika u tome igra veliku ulogu! c

Aliji Izetbegoviću sam rekao da vodećim zemljama nije stalo šta će biti s BiH! Razgovarali smo o tome kako da pomognem BiH, rekao sam mu da Muslimani ovo rade Srbima, bio bih podjednako čvrst s vama kao što sam sad s njima! Schmidt ne samo da je arogantan, nego mora znati da ne predstavlja sam sebe! On stalno govori “ja ću”! Kada sam analizirao šta se desilo u Srebrenici, saznao sam da je predstavnik Crvenog krsta radio s vojskom da sakrije ono što se dešavalo u BiH i Srebrenici! Predstavnik tako važne organizacije je otišao do te mjere, a šta su tek drugi bili spremni činiti u tom stravičnom poglavlju historije čovječanstva, kazao je Arria, bivši predsjednik Vijeća sigurnosti UN-a 1992. godine.

(Kliker.info-NAP)